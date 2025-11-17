Ngôi sao đắt show nhất Việt Nam: Cát xê 1 tỷ/phim, mỗi ngày được vợ phát cho 200.000 đồng

Nếu chỉ vài năm trước, Quang Tuấn vẫn được nhắc đến như một gương mặt trầm lặng, bền bỉ của sân khấu và truyền hình, thì năm nay anh đã trở thành tâm điểm của màn ảnh Việt theo cách không ai ngờ tới. Trong khi nhiều diễn viên mất cả năm để hoàn thành một dự án, Quang Tuấn lại miệt mài liên tục trên trường quay, khép lại 12 tháng bằng con số 6 bộ phim, một thành tích gần như chưa từng có. Sự hiện diện dày đặc ấy, cộng với độ lan truyền mạnh mẽ từ cả phim ảnh lẫn truyền hình thực tế, đã đưa anh trở thành “ngôi sao đắt show nhất Việt Nam” ở thời điểm hiện tại.

Quang Tuấn trong Địa Đạo

Không quá lời khi nói rằng Quang Tuấn đang bước vào giai đoạn thăng hoa hiếm có của sự nghiệp, vừa bùng nổ trên phòng vé, vừa gây chú ý ở mảng truyền hình thực tế. 4 dự án của Quang Tuấn là Địa Đạo, Quỷ Nhập Tràng, Nhà Ma Xó và Truy Tìm Long Diên Hương đã ra mắt khán giả. Riêng Sợi Chỉ Đỏ và Thiên Đường Máu đang trong giai đoạn hoàn thiện hậu kỳ trước khi ra mắt.

Vai diễn của Quang Tuấn trong Quỷ Nhập Tràng

Năm 2025 của Quang Tuấn mở màn bằng hai cú nổ phòng vé: Địa Đạo, bộ phim chiến tranh tái hiện tinh thần dân tộc với doanh thu 172 tỷ đồng, và Quỷ Nhập Tràng phim kinh dị mang đúng sở trường của anh, thu về 149 tỷ đồng. Hai dự án thuộc hai sắc thái hoàn toàn khác nhau nhưng đều giúp nam diễn viên ghi điểm mạnh nhờ cách nhập vai đầy chiều sâu, một người lính kiên cường giữa bom đạn và một nhân vật bí ẩn mang màu sắc tâm linh.

Cả hai phim đều trở thành đề tài viral trên mạng xã hội, đưa tên tuổi Quang Tuấn lên một vị thế mới.

Tạo hình của Quang Tuấn trong Nhà Ma Xó

Thế nhưng hai phim trăm tỷ chỉ là phần mở đầu.

Trong nửa cuối năm, Quang Tuấn tiếp tục xuất hiện trong loạt dự án mới là Nhà Ma Xó, Truy Tìm Long Diên Hương, Sợi Chỉ Đỏ, Thiên Đường Máu. Truy Tìm Long Diên Hương mới ra mắt 3 ngày đã đem về doanh thu 60 tỷ và hiện tại vẫn đang thống trị phòng vé Việt. Phần lớn đều thuộc dòng chính kịch hoặc tâm lý, kinh dị, những thể loại đòi hỏi diễn viên phải có nội lực mạnh và sự ổn định tinh thần.

Không chỉ dừng ở điện ảnh, Quang Tuấn còn bất ngờ bước vào thế giới truyền hình thực tế với vai trò thành viên chính thức của Running Man Việt Nam mùa năm nay. Sự xuất hiện của anh gây tò mò lớn bởi hình ảnh ngoài đời vốn hiền lành và điềm đạm, rất khác với không khí cạnh tranh, vận động mạnh của chương trình. Ngay cả Trấn Thành, một trong những người giữ vai trò quan trọng của Running Man cũng từng chia sẻ cảm giác “choáng thật sự” khi biết Quang Tuấn nhận lời.

Nhiều người bất ngờ với sự xuất hiện của Quang Tuấn tại Running Man Việt Nam

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Quang Tuấn cũng lần đầu xác nhận mức cát-xê hiện tại đã tăng lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi phim, con số cao hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu sự nghiệp nhưng với anh, tiền bạc không phải ưu tiên lớn. Nam diễn viên cho biết toàn bộ thu nhập đều giao cho vợ quản lý và anh chỉ giữ một khoản nhỏ để chi tiêu hàng ngày. Trước đó, nam diễn viên cũng nhiều lần chia sẻ anh không mấy để tâm tới chuyện cát xê và tiền bạc do có vợ là ca sĩ Linh Phi quản lý và phụ trách mọi việc trong gia đình.

Anh hài hước thừa nhận có thời điểm mỗi ngày được vợ phát cho 200.000 đồng để tiêu vặt và “nhờ cộng đồng mạng lên tiếng nên sau đó được tăng lương”. Câu chuyện dễ thương này từng viral mạnh mẽ, khiến hình ảnh Quang Tuấn càng trở nên gần gũi và đáng yêu trong mắt người hâm mộ: một nam diễn viên cát xê tiền tỷ nhưng vẫn để vợ giữ hết tiền, vui vẻ với khoản “phát lương ngày” đầy tính gia đình.

Vợ chồng diễn viên Quang Tuấn và ca sĩ Linh Phi

Sự bứt phá của Quang Tuấn trong năm nay cho thấy một hành trình đi lên bền bỉ thay vì “một bước thành sao”. Từ sân khấu kịch đến màn ảnh rộng, từ những vai hiền lành cho đến hình tượng gai góc của phim kinh dị, anh từng bước mở rộng biên độ diễn xuất của mình. Ở thời điểm hiện tại, khi tên tuổi phủ sóng từ rạp chiếu đến truyền hình thực tế và sở hữu lịch làm việc dày đặc bậc nhất, Quang Tuấn vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đặc trưng: không ồn ào, không đánh bóng tên tuổi, chỉ lặng lẽ làm nghề và để vai diễn tự nói thay mình. Chính sự ổn định ấy giúp anh trở thành một trong những gương mặt đáng tin cậy nhất của điện ảnh Việt và có lẽ, hành trình thăng hoa của Quang Tuấn vẫn còn ở phía trước.