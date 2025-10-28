Ngôi sao ca nhạc đình đám: Nợ 40 tỷ, U60 nhiều bệnh, mất khả năng nói chuyện và ăn uống

Cát-xê 4.000 đô và biến cố nợ nần

Siu Black sinh năm 1967 ở Kon Tum, người dân tộc Ba Na. Nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc rock, nổi tiếng với phong cách trình diễn "máu lửa". Nhiều năm trước, Siu Black từng là một trong những ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam.

Sở hữu giọng hát nội lực, hoang dã đậm chất núi rừng, Siu Black trở thành một màu sắc riêng biệt trong làng âm nhạc Vpop với những ca khúc như: Em muốn sống bên anh trọn đời, Ngọn lửa cao nguyên, Ly cà phê Ban Mê… Nữ ca sĩ từng làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is...

Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Siu Black từng được mời đi hát đám cưới với cát-xê 4000 USD chỉ với 3 bài hát. Đây cũng là mức cát-xê cao ngất trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ trước khi biến cố ập đến.

Siu Black.

Năm 2013, Siu Black vỡ nợ vì kinh doanh quán cà phê thua lỗ. Theo báo Dân Trí, Siu Black từng tiết lộ con số nợ lên đến hơn 40 tỷ đồng.

Một thời gian dài, Siu Black bị bủa vây bởi chủ nợ mỗi khi đi diễn, thậm chí có lúc cô phải trốn tránh, hoảng loạn và suy sụp tinh thần. “Tôi từng tuyệt vọng đến mức uống cả vốc thuốc ngủ, may mà được người thân phát hiện kịp thời,” Siu Black chia sẻ trên kênh Youtube của mình.

Khi không còn khả năng xoay xở, chị buộc phải bán tài sản, cắt liên lạc với nhiều bạn bè trong giới và trở về Kon Tum để bắt đầu lại cuộc sống. Sau nhiều năm, Siu Black dần dần xuất hiện trước công chúng và chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.

Theo đó, nữ ca sĩ chủ yếu sinh hoạt tại quê nhà với công việc nuôi lợn, trồng rau, làm rẫy,... và chăm lo cuộc sống gia đình. Thỉnh thoảng, Siu Black vẫn nhận lời đi diễn tại một số chương trình.

Chia sẻ trên báo Đời sống Pháp luật, nữ ca sĩ cho biết, chị vẫn chưa thể trả hết nợ dù biến cố đã xảy ra 12 năm trước. “Họ vẫn đòi, nhưng thương tôi nên không ép. Khi có tiền, tôi lại gửi chút ít cho họ”, chị nói.

Nữ ca sĩ phải bỏ phố về quê sống sau biến cố nợ nần.

U60 nhiều bệnh, mất khả năng nói và ăn uống

Ở tuổi U60, ngôi sao ca nhạc đình đám ngày nào bị nhiều bệnh. Chị mắc tiểu đường và một số bệnh nền, mỡ máu cao, thiếu muối phải dùng thuốc hàng ngày khiến cở thể phù nề.

Dù cuộc sống khó khăn, người nhiều bệnh nhưng nữ ca sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan, duy trì cuộc sống sinh hoạt, tìm niềm vui trong công việc chăn nuôi cũng như ca hát, chăm cháu.

2 tuần trước, Siu Black đi diễn tại nhà thờ. Khi trở về, chị cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường nên được chồng đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu, nhưng sau 2 ngày, chị mất khả năng nói, tình trạng chuyển nặng nên gia đình quyết định chuyển chị xuống Sài Gòn.

Chia sẻ trên báo Ngôi Sao mới đây, chồng Siu Black cho biết, vợ đã không còn nhận ra người thân, mất khả năng nói và ăn uống, đang nằm tại phòng hồi sức tích cực bệnh viện Hùng Vương.

Bác sĩ chẩn đoán Siu Black suy thận giai đoạn cuối, kèm biến chứng ở phổi và tim cùng nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Ngoài ra, đội ngũ y bác sĩ đang hội chẩn, ưu tiên xử lý tình trạng tràn dịch nội tạng trước khi tiến hành chạy thận cho ca sĩ.

Siu Black và chồng.

Nữ ca sĩ vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực ở bệnh viện Hùng Vương.

"Tinh thần vợ tôi rất bất ổn, tỏ ra hoảng sợ", chồng Siu Black nói trên tờ Ngôi Sao. Việc ăn uống của Siu Black được thực hiện qua ống xông, khâu vệ sinh có y tá hỗ trợ.

Có thể thấy, ở tuổi U60, cuộc đời vẫn chưa thôi thử thách nữ ca sĩ. Hiện tại, đồng nghiệp, bạn bè cũng như khán giả đều mong nữ ca sĩ mau chóng bình phục và sớm trở lại với sân khấu.