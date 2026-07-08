Ngôi sao Ai Cập giận dữ: "Giải đấu này bị dàn xếp, người ta muốn trao cúp cho Argentina"

Cầu thủ Ai Cập tỏ ra giận dữ sau trận thua ngược 2-3 trước Argentina tại vòng 1/8 World Cup 2026.

"Bất công! Bất công! Rất bất công! Trọng tài là nguyên nhân khiến chúng tôi thua trận này", tiền đạo Mostafa Ziko của Ai Cập phát biểu sau trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026.

Đội tuyển Ai Cập thi đấu hợp lý trong hơn 2/3 thời gian trận đấu và có được 2 bàn thắng để dẫn trước 2-0. Trong đó, Mostafa Ziko chính là người ghi bàn thắng thứ hai. Nhưng trong khoảng 15 phút cuối trận, Argentina đã ghi liền 3 bàn để lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2.

Mostafa Ziko giận dữ khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu

Hiệp hai trận đấu chứng kiến một số tình huống gây tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài François Letexier. Nổi bật là 2 cú ngã của cầu thủ Ai Cập trong vòng cấm địa Argentina ngay trước khi Argentina phản công và Enzo Fernandez ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.

Không chút nể nang, Mostafa Ziko thẳng thừng chỉ trích trọng tài: "Xin chúc mừng Argentina vì họ sắp vô địch World Cup rồi. Giải đấu này đã bị sắp đặt, họ chẳng cần làm thêm điều gì nữa.

Ai Cập đáng lẽ mới là những người thắng trận. Trọng tài đã xử ép chúng tôi. Một mình ông ta hủy hoại công sức của cả một tập thể. Tôi thấy rất rõ rằng người ta đang trao cúp vô địch cho Argentina".

Dù dừng bước đầy tiếc nuối ở vòng 1/8, World Cup 2026 vẫn là giải đấu rất thành công với đội tuyển Ai Cập. Họ không chỉ có trận thắng đầu tiên, lần đầu vượt qua vòng bảng mà còn suýt đánh bại nhà ĐKVĐ World Cup.