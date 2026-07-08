Một ngày thi đấu không thể tin nổi đối với Messi và Argentina tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Sau trận đấu vòng 1/16 quá vất vả trước Cabo Verde, HLV Scaloni đưa ra 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận gặp Ai Cập thuộc vòng 1/8 World Cup 2026. Nhưng những sự điều chỉnh này không mang tới thế trận tốt cho Argentina trong những phút đầu. Trước đại diện châu Phi chơi pressing quyết liệt, tuyến giữa của nhà ĐKVĐ World Cup gần như bế tắc.

Và rồi, trong khoảnh khắc tìm thấy cơ hội, Ai Cập vươn lên dẫn trước. Marwan Attia tạt bóng từ cánh phải, Yasser Ibrahim xuất hiện đúng lúc để đánh đầu đưa bóng vào lưới, mở tỉ số trận đấu. Trong pha bóng này, hàng thủ Argentina một lần nữa cho thấy khả năng chống bóng bổng rất thiếu ổn định.

Yasser Ibrahim mở tỉ số cho Ai Cập

Cơ hội gỡ hòa sớm đến với đội bóng áo xanh-trắng chỉ ít phút sau bàn thua. Tagliafico sau nỗ lực băng xuống đón đường chuyền của đồng đội đã khiến cầu thủ Ai Cập phạm lỗi trong vòng cấm địa. Một quả penalty cho Argentina.

Nhưng trên chấm 11m, Messi lại đá hỏng. El Pulga dứt điểm đưa bóng đi vừa không đủ mạnh và cũng không đủ hiểm hóc. Thủ môn Mostafa Shobeir đọc tình huống tốt và đổ người chính xác để cản phá thành công.

Thủ môn Mostafa Shobeir cản phá thành công

Nỗi thất vọng của Messi

Với quả penalty hỏng ăn này, Messi đã có tổng cộng 4 lần đá hỏng penalty tại các trận đấu thuộc VCK World Cup. Anh chính là cầu thủ bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m nhiều nhất lịch sử giải đấu (không tính các quả đá trong loạt luân lưu 11m). Đồng thời, Messi cũng là người đầu tiên hỏng penalty 2 lần trong cùng 1 kỳ World Cup.

Những phút tiếp theo, Argentina tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công. Nhưng thủ môn Shobeir đã liên tục từ chối các pha dứt điểm đến từ Mac Allister và Julian Alvarez. Messi cũng có khoảnh khắc khiến CĐV Ai Cập giật mình khi đưa bóng đi chạm mép ngoài cột dọc từ quả đá phạt trực tiếp. Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Ai Cập.

Argentina gặp khó trước hàng thủ Ai Cập

Sang hiệp hai, Argentina cố gắng gia tăng nhịp độ ngay từ những phút đầu tiên. Ai Cập cũng cho thấy họ đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó. Hàng thủ nhiều tầng lớp của đội bóng châu Phi khóa chặt mọi khoảng trống và khiến các chân sút Argentina gặp khó khăn lớn.

Phút 58, mành lưới Argentina rung lên lần thứ hai. Trong tình huống phản công cực nhanh, Salah nhả bóng tinh tế cho Mostafa Ziko dứt điểm đánh bại Emiliano Martinez. Tuy nhiên, trọng tài từ chối bàn thắng sau khi tham khảo VAR. Vị “vua áo đen” xác định Ai Cập đã cướp bóng phản công sau khi phạm lỗi với Lisandro Martinez.

Nhưng ở tình huống ở phút 67, không gì có thể cứu Argentina nữa. Ai Cập phản công mẫu mực, Hassan căng ngang tinh tế và Mostafa Ziko ập vào dứt điểm cận thành chính xác, nâng tỉ số lên 2-0.

Mostafa Ziko nâng tỉ số lên 2-0

Hàng loạt sự thay đổi người được thực hiện bên phía Argentina. Phút 79, Argentina cuối cùng cũng tìm được bàn rút ngắn tỉ số. Messi chuyền bóng chính xác từ ngoài vòng cấm, tạo điều kiện cho Romero đánh đầu cận thành rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Đây cũng là pha kiến tạo thứ 9 của Messi tại các kỳ World Cup, giúp anh chính thức xác lập kỷ lục Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Romero rút ngắn tỉ số còn 1-2

Ngay ở tình huống tiếp theo, Messi tạo ra cơ hội bằng vàng cho Lautaro Martinez. Rất tiếc, cú đánh đầu của tiền đạo đang khoác áo Inter Milan. Nhưng các CĐV Argentina cũng không phải chờ đợi quá lâu. Phút 83, cơ hội đến với Messi khi bóng lập bập trong vòng cấm Ai Cập. El Pulga sút bóng "cháy lưới", mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Argentina.

Messi gỡ hòa 2-2

Ai Cập không mất tinh thần sau 2 bàn thua. Đội bóng châu Phi thậm chí còn bất ngờ dâng cao đội hình và gây sức ép ngược lại về phía khung thành Argentina. Nhưng đúng vào lúc Ai Cập đang tạo ra mối đe dọa với nhà ĐKVĐ World Cup thì thêm một bước ngoặt xảy ra.

Salah bị Julian Alvarez cướp bóng khi cố gắng đột phá. Argentina tổ chức phản công nhanh. Lautaro Martinez nhận bóng bên cánh phải và tạt vào vòng cấm. Enzo Fernandez đón bóng đánh đầu hiểm hóc ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.

Enzo Fernandez nâng tỉ số lên 3-2

Những phút còn lại, Argentina tăng cường hàng thủ. Nhà ĐKVĐ World Cup giữ vững thành quả đến trọn vẹn 90 phút và giành tấm vé vào vòng tứ kết. Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục bậc nhất tại World Cup được Messi và đồng đội tạo ra. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Thụy Sĩ vs Colombia ở trận tứ kết.

Kết quả: Argentina 3-2 Ai Cập

Bàn thắng

Argentina: Romero 79', Messi 83', Enzo Fernandez 90+2'

Ai Cập: Yasser Ibrahim 15’, Mostafa Ziko 67'

Đội hình ra sân

Argentina: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez,, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Paredes, Messi, Alvarez

Ai Cập: Shobeir, Ibrahim, Hany, Rabia, Hafez, Ashour, Ziko, Lashin, Attia, Salah, Hassan