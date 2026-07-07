Đội tuyển Mỹ phải nộp 1 tỷ cho FIFA vì "cầu thủ được đặc cách" Balogun

Đội tuyển Mỹ vẫn phải nộp phạt cho Balogun.

Với sự cho phép từ FIFA, tiền đạo Balogun được ra sân trong trận đấu giữa Mỹ và Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2026. Tuy nhiên, chân sút này không thể hiện được nhiều trong ngày mà tuyển Mỹ thua đậm tới 1-4 và bị loại.

Balogun ra sân trong trận đấu gặp Bỉ

Đáng chú ý, trong văn bản mới nhất từ FIFA, Balogun dù được trở lại thi đấu nhưng vẫn bị tính là đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia & Herzegovina. Tiền đạo 25 tuổi còn bị xác định tới 2 hành vi vi phạm bao gồm: Phạm lỗi với Tarik Muharemovic và quay trở lại sân để ăn mừng dù đã bị truất quyền thi đấu. Với 2 hành vi này, tổng tiền phạt mà đội tuyển Mỹ phải nộp cho FIFA về trường hợp Balogun lên tới 40.000 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng).

Balogun là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026 với 3 pha lập công. Với thành tích này, anh đã lọt vào top 5 chân sút xuất sắc nhất lịch sử tuyển Mỹ ở đấu trường World Cup.