Đội tuyển Mỹ phải nộp 1 tỷ cho FIFA vì "cầu thủ được đặc cách" Balogun

Với sự cho phép từ FIFA, tiền đạo Balogun được ra sân trong trận đấu giữa Mỹ và Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2026. Tuy nhiên, chân sút này không thể hiện được nhiều trong ngày mà tuyển Mỹ thua đậm tới 1-4 và bị loại.
Đáng chú ý, trong văn bản mới nhất từ FIFA, Balogun dù được trở lại thi đấu nhưng vẫn bị tính là đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia & Herzegovina. Tiền đạo 25 tuổi còn bị xác định tới 2 hành vi vi phạm bao gồm: Phạm lỗi với Tarik Muharemovic và quay trở lại sân để ăn mừng dù đã bị truất quyền thi đấu. Với 2 hành vi này, tổng tiền phạt mà đội tuyển Mỹ phải nộp cho FIFA về trường hợp Balogun lên tới 40.000 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng).
Balogun là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026 với 3 pha lập công. Với thành tích này, anh đã lọt vào top 5 chân sút xuất sắc nhất lịch sử tuyển Mỹ ở đấu trường World Cup.