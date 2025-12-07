Ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng được "thần đèn" di chuyển về đúng chỗ, chủ nhà dọn vào ở

Liên quan đến vụ ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan ở phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng, mới đây, sau hơn 1 tháng thi công, nhóm "thần đèn" đã di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí đất của ông Hữu.
Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online, ông Hữu cho biết sau khi căn nhà được di chuyển đi, gia đình đã san gạt lại mặt bằng để trả đất cho bà Loan.
Trên báo Thanh Niên, "thần đèn" Hoàng Đình Bách tiết lộ, quá trình di dời ngôi nhà nói trên phức tạp hơn nhiều so với các công trình khác. Bởi thông thường, "thần đèn" kéo bằng máy, nhưng trường hợp này phải kéo bằng tay để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Nhóm thợ đã mất 18 ngày đào sâu 3m đất, nâng toàn bộ ngôi nhà 2 tầng lên cao, đồng thời cắt phần sàn nhà, sân trước và một phần phía sau để khớp với kích thước lô đất của ông Hữu.
Sau khi gia cố nền và xây sẵn móng ở vị trí mới, đội thi công sử dụng hệ thống dây tời, gỗ và ống sắt để di chuyển căn nhà từng đoạn, mỗi ngày chỉ di chuyển được khoảng 3m. Khi di chuyển về đúng vị trí đất của ông Hữu, ngôi nhà được hạ đúng vào vị trí móng được chuẩn bị trước.
Ông Bách tiết lộ thêm, hiện nhóm thợ đã hoàn tất công việc gia cố liên kết giữa móng với căn nhà để gia đình ông Hữu dọn vào ở.
Thông tin ngôi nhà đã được di chuyển thành công khiến nhiều người trầm trồ. Dư luận mong rằng sau rất nhiều ồn ào đã qua, 2 gia đình sẽ khép lại quá khứ, trở thành những người hàng xóm văn minh của nhau.
Tháng 11/2024, bà phát hiện 1 trong 2 lô đất của mình mới mua tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ, nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng đã bị ông Hữu xây nhầm nhà. 2 lô đất được bà Loan mua từ tháng 9 cùng năm và đã được cấp sổ đỏ sau đó.
Dù gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả lại mặt bằng song ông này không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình. Ông Hữu cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do "cò đất" chỉ nhầm vị trí. Hai bên đưa ra nhiều phương án giải quyết nhưng không tìm được tiếng nói chung nên bà Loan đã khởi kiện.
Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng đã tuyên buộc ông Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không phá dỡ công trình mà kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng. Tuy nhiên sau đó, ông Hữu đã tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.
Ông Hữu sau đó tiếp tục có đơn gửi Công an TP Hải Phòng tố cáo nhóm người liên quan đến giao dịch mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ.
Tháng 10/2025, giữa 2 bên một lần nữa thỏa thuận chuyện mua bán lại ngôi nhà song vẫn không thống nhất được giá cả và phương án thanh toán. Ông Hữu quyết định nhờ "thần đèn" di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí. Việc thi công bắt đầu từ cuối tháng 11.