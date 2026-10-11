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Ngôi nhà tạo nhiều khoảng riêng để cả bố mẹ và con trẻ tận hưởng

Thúy Hiền
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Mong muốn con trẻ có một tuổi thơ nhiều trải nghiệm ngay trong chính ngôi nhà, trong khi bố mẹ vẫn có những khoảng riêng dành cho sở thích cá nhân, trở thành điểm khởi đầu cho cách tổ chức không gian sống của gia đình.

Thay vì chỉ phân chia ngôi nhà theo những chức năng quen thuộc như phòng khách, bếp, phòng ngủ, các không gian được tổ chức dựa trên nhu cầu riêng của từng thành viên và những hoạt động mà cả gia đình có thể cùng chia sẻ.

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Với trẻ nhỏ, ngôi nhà được định hướng trở thành một phần của tuổi thơ, nơi các em có thể khám phá và trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau mà không hoàn toàn phụ thuộc vào những không gian vui chơi bên ngoài.

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Trong khi đó, bố mẹ có những khu vực riêng dành cho sở thích và khoảng thời gian cá nhân. Những không gian này được nhóm thiết kế gọi là các khoảng “cá biệt riêng tư”, phản ánh nhu cầu khác nhau của mỗi người ngay trong một mái nhà chung.

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Xen giữa những khoảng riêng là các vùng đệm dành cho cả gia đình. Đây là nơi các thành viên có thể gặp gỡ, nghỉ ngơi và tận hưởng bầu không khí cùng nhau, giúp việc tạo không gian cá nhân không dẫn đến sự tách biệt trong sinh hoạt.

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Từ yêu cầu đó, nhóm thiết kế tiếp tục cách tiếp cận cá nhân hóa nhà ở thông qua ba yếu tố chính gồm không gian, ánh sáng và chất liệu. Các yếu tố này được tổ chức dựa trên nhu cầu cụ thể của gia đình, đồng thời có sự kết hợp giữa những đặc điểm văn hóa bản địa với các giải pháp khoa học và công nghệ.

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Ngôi nhà vì thế được hình thành từ cả khoảng chung lẫn khoảng riêng. Trẻ có nơi để trải nghiệm tuổi thơ, bố mẹ có không gian dành cho sở thích, còn những vùng chuyển tiếp trở thành nơi các thành viên gặp nhau trong đời sống thường ngày.

Tags

ngôi nhà

trẻ nhỏ

bố mẹ

thiết kế

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