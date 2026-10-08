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Ngôi nhà đón gió mát từ ao và bóng cây trong vườn

Thúy Hiền
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Nằm trên khu vườn rộng tại vùng nông thôn ở Đồng Nai, ngôi nhà 101m² vừa là nơi sinh hoạt, vừa phục vụ cuộc sống gắn với việc trồng trọt của gia chủ. Vị trí xây dựng được lựa chọn để tận dụng những điều kiện tự nhiên sẵn có từ khu vườn, hàng cây và ao nước.

Thay vì đặt nhà ở một vị trí bất kỳ trên khu đất, công trình được bố trí dựa trên hướng nắng và gió. Những cây tiêu cao lớn ở phía Tây Bắc tạo bóng mát cho ngôi nhà, trong khi luồng gió mát và ẩm từ ao phía Tây được tận dụng để hỗ trợ thông gió và giảm nhiệt.

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Bên trong, phòng khách, bếp và khu vực ăn uống không bị chia cắt bởi những bức tường kín. Các chức năng được kết nối với hành lang, tạo thành một không gian sinh hoạt chung rộng rãi để gia đình có thể sử dụng linh hoạt.

Hai hành lang thông gió được bố trí xen giữa các phòng chức năng. Ngoài vai trò tổ chức giao thông, đây còn là những khoảng giúp không khí lưu chuyển qua nhà và tạo tầm nhìn từ bên trong ra khu vườn. Nhờ vậy, các phòng không hoàn toàn tách khỏi cảnh quan và hoạt động canh tác xung quanh.

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Gạch nung được lựa chọn làm vật liệu chính của công trình. Đây là vật liệu được sản xuất tại địa phương, có bề mặt và màu sắc mộc mạc, đồng thời tạo cảm giác ấm áp cho không gian sống. Việc sử dụng gạch địa phương cũng giúp ngôi nhà giữ được sự gần gũi với bối cảnh nông thôn Đồng Nai.

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Không tìm cách tách nơi ở khỏi khu vườn sản xuất, ngôi nhà khai thác chính những điều kiện đã có trên khu đất. Bóng cây, ao nước, hướng gió và vật liệu địa phương cùng tham gia vào cách công trình vận hành, tạo nên một nơi ở phù hợp với nhịp sống gắn liền với vườn tược của gia chủ.

Tags

ngôi nhà

Đồng Nai

ao nước

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