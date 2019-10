Đôi lúc chiếc xe hơi của Google chụp được những khung cảnh đầy tính giải trí, nhưng cũng nhiều khi, nó lại chụp được những chi tiết bí hiểm - như ngôi nhà bị xóa mờ mà bạn sẽ thấy dưới đây.

Google Maps Street View sẽ chụp lại các tòa nhà, người đi đường, và nhiều thứ khác trong quá trình vẽ nên bản đồ thế giới. Khi gã khổng lồ công nghệ muốn bảo vệ quyền riêng tư của ai đó, họ thường sẽ xóa mờ khuôn mặt của những người trong ảnh, hoặc các thông tin cá nhân như biển số xe, số nhà... Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, chẳng ai giải thích được tại sao Google Maps lại giấu đi những địa điểm nhất định, mà cụ thể trong trường hợp này là một ngôi nhà ở Stockton-on-Tees tại County Durham.

Ngôi nhà ở Anh này nằm trên một con đường hoàn toàn bình thường mang tên Princeport Road, và bản thân ngôi nhà trông cũng không có gì đặc biệt.

Ấy thế nhưng Google dường như quyết định rằng công chúng không nên thấy ngôi nhà này. Và như trong hình, nó hoàn toàn bị ẩn khỏi tầm nhìn bởi một ô vuông mờ mà Google đặt lên đó.

Có lý do gì khiến gã khổng lồ công nghệ không muốn ngôi nhà này bị nhìn thấy không? Hay có một bí mật đen tối gì trong đó chăng?

Nếu bạn đang "hóng" một câu chuyện kỳ lạ, thì bạn sẽ phải thất vọng, vì chẳng có lý do gì ở đây cả.

Trên thực tế, ngay cả cư dân trong ngôi nhà này cũng không hiểu tại sao Street View lại che đi ngôi nhà của họ.

Jane Allison nói: "Tôi đã sống trong ngôi nhà này từ năm 2000, và tôi không biết có lý do gì mà bạn không thể thấy nó. Nếu tôi tìm ra nguyên nhân thì hay quá".

Ngôi nhà này không phải là nơi duy nhất trên Google Maps thu hút sự chú ý vì bị làm mờ.

Ví dụ, có một khu vực ở miền bắc nước Pháp sau khi bị làm mờ thì chất lượng hình ảnh bỗng trở nên cực tệ. Đó là một nhà máy tái chế hạt nhân ở La Hague, Normandy. Nhà máy này có tên là AREVA La Hague, khánh thành năm 1976, chuyên xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ Pháp, Nhật, Đức, Bỉ, Thụy Sỹ, Italia, Tây Ban Nha, và Hà Lan.

Nhà máy này đã gây ra rất nhiều tranh cãi qua nhiều năm, và đặc biệt là vô vàn lời chỉ trích từ tổ chức Greenpeace. Họ đã tổ chức chiến dịch kêu gọi đóng cửa nhà máy từ năm 1997. Và có lẽ nhà máy này đã bị xóa mờ để đảm bảo an ninh.

Căn cứ quân sự Ayioi Anargyroi ở Athens (Hi Lạp) cũng bị xóa mờ để không người dùng Google nào nhìn thấy được.

Nhiều trung tâm quân sự hoặc chính phủ bị Google Maps kiểm duyệt vì các lý do an ninh. Tuy nhiên, có những lúc Google quyết định giấu thứ gì đó vì lý do rất đáng sợ.

Ví dụ, Google từng xóa mờ ngôi nhà nơi tên bắt cóc và tấn công tình dục Ariel Castro giam giữ 3 phụ nữ vô tội trong cả một thập kỷ. Sau khi bị Castro bị tống giam, Google đã xóa mờ tòa nhà nơi vụ việc kinh hoàng kia từng diễn ra.

Tham khảo: Express