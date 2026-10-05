Ngôi nhà 450m2 của vợ chồng Hà Tĩnh như resort thu nhỏ: Khu vườn nhiệt đới bao quanh, cả căn nhà phủ 70% kính, góc nào cũng có view “triệu đô”

Với khu vườn nhiệt đới xanh mướt bao quanh cùng thiết kế mở, sử dụng nhiều kính, tổ ấm của gia đình mang đến cảm giác thư thái chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

"Sau 14 năm tích góp, cuối cùng vợ chồng mình đã có ngôi nhà mơ ước", chị Thắm hạnh phúc chia sẻ khi giới thiệu về tổ ấm của gia đình.

Ngôi nhà nằm trên khuôn viên rộng 450m2, với kích thước 25m x 18m, bao gồm cả diện tích xây dựng và sân vườn. Với khu vườn nhiệt đới xanh mướt, thiết kế không gian mở và hệ thống cửa kính bao quanh, tổ ấm của gia đình chẳng khác nào một khu resort thu nhỏ, nơi mỗi góc nhà đều có thể trở thành không gian thư giãn lý tưởng và góc nào cũng có view "triệu đô" khiến ai ngắm nhìn cũng mê mẩn.

Không gian sống xanh mướt tựa resort thu nhỏ của gia đình chị Thắm.

Khu vườn nhiệt đới xanh mướt, biến ngôi nhà thành resort thu nhỏ

Ngay từ bên ngoài, ngôi nhà đã gây ấn tượng bởi thiết kế mặt tiền hiện đại, rộng tới 25m, kết hợp giữa những gam màu trung tính và hệ thống cổng, hàng rào được chăm chút tỉ mỉ.

Phần trụ cổng và tường rào được gia chủ lựa chọn sơn giả đá, tạo hiệu ứng bề mặt với những hạt màu đen, xám xen kẽ. Đây cũng là vật liệu khiến vợ chồng chị mất khá nhiều thời gian cân nhắc khi lựa chọn màu sơn ngoại thất.

Theo chị Thắm chia sẻ, sau 2 năm trải qua điều kiện mưa nắng của miền Trung, màu sơn vẫn giữ được vẻ đẹp và không bị phai màu. Gia chủ còn chia sẻ kinh nghiệm nên bổ sung một lớp đá granite phía trên hàng rào để hạn chế nước mưa chảy xuống bề mặt tường, giúp giảm tình trạng ố bẩn.

Một chi tiết thú vị khác là hệ thống cổng. Thoạt nhìn, nhiều người có thể nhầm tưởng cổng chính được làm bằng gỗ, nhưng thực tế gia chủ sử dụng khung thép sơn tĩnh điện kết hợp nhựa chuyên dụng cho công trình ngoài trời. Trong khi đó, cổng phụ được thiết kế lùi sâu vào bên hông, tạo điểm nhấn riêng cho mặt tiền. Mở cánh cổng này là một lối đi nhỏ nằm dưới giàn nho, dẫn vào không gian sân vườn xanh mát.

Bước vào bên trong, điều khiến nhiều người thích thú nhất có lẽ là khu vườn nhiệt đới được gia chủ dành nhiều tâm huyết chăm chút. Những khoảng xanh được bố trí bao quanh nhà, kết hợp với các lối đi, tạo nên cảnh quan sinh động và cảm giác thư thái như đang bước vào một khu nghỉ dưỡng.

Chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân, chị Thắm từng bày tỏ quan điểm về tầm quan trọng của cây xanh đối với không gian sống: "Nhà to hay nhỏ đều nên có một khoảng cây xanh. Đó chính là khoảng thở của căn nhà, tạo nên điều khác biệt. Một góc xanh thôi cũng đủ giúp tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn sau những ngày làm việc".

Không chỉ có khu vườn phía trước, vợ chồng chị còn chừa một lối đi rộng khoảng 1m chạy dọc bên hông nhà, kết hợp trồng thêm cây xanh. Khoảng thoáng này vừa tạo cảnh quan vừa giúp không khí lưu thông, mang lại cảm giác mát mẻ cho không gian sinh hoạt bên trong.

Đặc biệt, phía sau nhà, chị Thắm còn dành khoảng 20m2 để trồng rau xanh, cung cấp nguồn rau sạch cho gia đình. Từ giàn nho, lối đi bên hông đến vườn rau phía sau, mỗi khoảng sân đều được gia chủ tận dụng để đưa thiên nhiên đến gần hơn với cuộc sống thường ngày.

Ngôi nhà với 70% diện tích bao quanh bằng kính, góc nào cũng có view "triệu đô"

Nếu khu vườn nhiệt đới là điểm nhấn bên ngoài thì hệ thống kính bao quanh chính là yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt cho kiến trúc ngôi nhà. Theo chia sẻ của chị Thắm, vợ chồng chị sử dụng kính cho khoảng 70% diện tích bao quanh nhà nhằm tạo không gian mở và tăng sự kết nối giữa bên trong với cảnh quan sân vườn.

Riêng tầng 1, tỷ lệ sử dụng kính lên đến khoảng 90%. Từ phòng khách nối liền phòng bếp các khu vực xung quanh đều được bố trí cửa kính hướng ra bên ngoài. Tầng 1 hướng view ra góc sân vườn xanh mướt mà chị Thắm chăm chút mỗi ngày. Khu vực cầu thang dẫn lên tầng 2 cũng được thiết kế theo dạng thép xương cá, với kết cấu thanh mảnh, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát.

Vậy nên, dù đang ngồi trong phòng khách, chuẩn bị bữa ăn hay nghỉ ngơi trong phòng ngủ, các thành viên vẫn có thể ngắm nhìn khu vườn xanh mướt. Ánh sáng tự nhiên cũng dễ dàng đi sâu vào bên trong, giúp không gian trở nên sáng sủa và rộng rãi hơn.

Đặc biệt, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn kết hợp với cảnh quan sân vườn mang đến khung cảnh đầy thư thái. Chỉ cần ngồi trong nhà, nhìn qua những ô cửa kính lớn, gia chủ đã có thể tận hưởng cảm giác thư giãn chẳng khác nào đang nghỉ dưỡng tại resort.

Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều kính cũng khiến ngôi nhà có một nhược điểm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng của miền Trung. "Buổi trưa nếu không bật điều hòa thì nóng hơn xây tường. Nhưng chiều đến mở cửa sổ ra thì không bị nóng nữa, vì kính không ủ nhiệt, còn tường xây thì ủ nhiệt, đến tối vẫn nóng" - chị Thắm chia sẻ trải nghiệm thực tế.

Dù vậy, khu vườn bao quanh cùng những khoảng thoáng bên hông giúp gia đình có thêm điều kiện đón gió tự nhiên khi thời tiết dịu xuống.

Sau 14 năm tích góp, vợ chồng chị Thắm cuối cùng đã hiện thực hóa mong ước về một tổ ấm có khu vườn xanh mát, không gian sinh hoạt rộng mở và những góc nhìn đẹp như khu nghỉ dưỡng. Với gia đình chị, ngôi nhà không chỉ là thành quả sau nhiều năm cố gắng mà còn là chốn bình yên để các thành viên trở về, tận hưởng những khoảnh khắc giản dị giữa thiên nhiên.