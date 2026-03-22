Ngồi làm clip chơi piano theo phong cách gợi cảm trên YouTube, hot girl mua nhà hơn 70 tỷ, hối hận ngay sau đó

Tuấn Hưng |

Cô nàng hot girl vừa có màn chia sẻ về tình hình kinh tế hiện tại của mình.

Từ một hiện tượng mạng gây tranh cãi, hành trình của cô nàng hot girl Lee Hae-in (hay còn được biết đến với nghệ danh Leezy) đang trở thành ví dụ điển hình cho việc tận dụng sức hút cá nhân để chuyển hóa thành nguồn thu khổng lồ.

Tuy nhiên, phía sau câu chuyện kiếm tiền tỷ ấy lại là không ít áp lực mà chính người trong cuộc phải đối mặt.

Ngồi làm clip chơi piano theo phong cách gợi cảm trên YouTube, hot girl mua nhà hơn 70 tỷ, hối hận ngay sau đó- Ảnh 1.
Ngồi làm clip chơi piano theo phong cách gợi cảm trên YouTube, hot girl mua nhà hơn 70 tỷ, hối hận ngay sau đó- Ảnh 2.

Nổi lên từ những video chơi piano theo phong cách gợi cảm trên YouTube, nàng hot girl nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh táo bạo, khác biệt hoàn toàn so với phần lớn nội dung giải trí thông thường.

Chính hướng đi này đã giúp cô tạo dựng lượng người theo dõi lớn, với hơn 1,4 triệu subscriber, con số đáng mơ ước đối với bất kỳ nhà sáng tạo nội dung nào. Lượt xem tăng trưởng chóng mặt cũng kéo theo nguồn thu quảng cáo và tài trợ không nhỏ, giúp cô tích lũy tài chính trong thời gian ngắn.

Tận dụng nguồn thu này, nữ YouTuber đã quyết định đầu tư mạnh tay vào bất động sản, chi khoảng 4 tỷ won (tương đương hơn 70 tỷ đồng) để sở hữu một tòa nhà riêng và chính thức bước chân vào lĩnh vực cho thuê. Thời điểm thông tin được công bố, cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước quyết định táo bạo, thậm chí còn lan truyền nhận định rằng cô đã biến lượt xem thành tài sản thực.

Ngồi làm clip chơi piano theo phong cách gợi cảm trên YouTube, hot girl mua nhà hơn 70 tỷ, hối hận ngay sau đó - Ảnh 3.

Sự chênh lệch này khiến cô rơi vào tình thế phải bù lỗ liên tục, biến khoản đầu tư tưởng chừng đổi đời thành một bài toán tài chính đầy căng thẳng. Không giấu giếm, Lee Hae-in thừa nhận bản thân cảm thấy có chút sợ hãi khi đối diện với áp lực này, đồng thời công khai hỏi ý kiến người hâm mộ về việc nên tiếp tục giữ hay bán tài sản.

Ngồi làm clip chơi piano theo phong cách gợi cảm trên YouTube, hot girl mua nhà hơn 70 tỷ, hối hận ngay sau đó- Ảnh 4.

Dẫu vậy, nữ YouTuber vẫn thể hiện tinh thần không dễ bỏ cuộc. Cô cho biết vẫn còn nhiều không gian trong tòa nhà chưa được khai thác và hy vọng sẽ từng bước cải thiện tình hình trong thời gian tới. Quyết định tiếp tục cầm cự cho thấy sự kiên định, nhưng đồng thời cũng phản ánh rõ ràng rủi ro khi đầu tư lớn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chưa ổn định.

Câu chuyện của Lee Hae-in không chỉ đơn thuần là hành trình từ một hot girl mạng trở thành bà chủ bất động sản, mà còn là minh chứng cho hai mặt của sự nổi tiếng. Việc kiếm tiền từ nội dung sáng tạo có thể mang lại thành công nhanh chóng, nhưng để duy trì và quản lý tài chính hiệu quả lại là một bài toán hoàn toàn khác.

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

