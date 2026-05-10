Ngôi chùa hoàn toàn có thật, là cảm hứng cho phim kinh dị Việt đang chiếu ngoài rạp: Tồn tại hơn 400 năm

Những ngày đầu tháng 5, Heo Năm Móng trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất của phòng vé Việt. Theo Box Office Vietnam, doanh thu hiện hiển thị của phim đã đạt hơn 100 tỷ đồng, trở thành phim Việt thứ 8 ra mắt năm 2026 đạt thành tích này.

Không chỉ gây chú ý bởi yếu tố kinh dị, bộ phim còn khai thác chất liệu dân gian về heo năm móng trong đời sống tín ngưỡng của người Khmer Nam Bộ. VTV cho biết Heo 5 móng lấy cảm hứng từ truyền thuyết về những con heo có 5 móng ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt trong văn hóa tín ngưỡng của người dân tộc Khmer.

Cũng từ bộ phim này, Chùa Dơi ở Sóc Trăng được nhắc lại như một địa điểm có thật gắn với câu chuyện dân gian ngoài đời. Theo thông tin từ fanpage chính thức của phim, đoàn phim Heo Năm Móng đã có chuyến viếng thăm Chùa Dơi – Sóc Trăng. Một video khác của fanpage phim cũng ghi nhận đoàn phim đến thăm mộ “Cô Năm” trong chuyến ghé thăm tại Chùa Dơi.

Đoàn làm phim đến thăm Chùa Dơi ở Sóc Trăng (Ảnh Phim Heo Năm Móng)

Khu “nghĩa địa heo năm móng” phía sau chùa

Điểm khiến nhiều người tò mò nhất ở Chùa Dơi không chỉ là đàn dơi lớn sống trong khuôn viên, mà còn là khu mộ nhỏ phía sau chùa, thường được gọi là “nghĩa địa heo năm móng”.

Theo Dân trí, trong quan niệm dân gian ở miền Tây, heo năm móng từng bị xem là con vật khác thường, gắn với những điều không may. Vì vậy, khi trong đàn có heo năm móng, một số người không nuôi, không bán, không giết thịt mà đem gửi vào chùa.

Bài viết dẫn lời nhà chùa cho biết con heo năm móng đầu tiên được nuôi tại Chùa Dơi vào khoảng năm 1989, do người dân đem thả vào chùa. Con heo cái này được gọi là “Cô Năm Hợi”, sống khoảng 10 năm, khi mất nặng khoảng 400kg và được chôn phía sau chùa.

Cũng theo nguồn này, trong thời gian “Cô Năm Hợi” sống tại chùa, người dân tiếp tục đem những con heo năm móng khác vào chùa để nhà chùa nuôi dưỡng. Khi chúng chết, chùa chôn cất phía sau. Thượng tọa Lâm Tú Linh, Phó trụ trì Chùa Dơi, cho biết Phật tử thấy các nấm mồ nên phát tâm xây bia mộ, dần tạo thành khu thường được gọi là “nghĩa địa heo 5 móng”.

Cận cảnh khu vực được cho là chôn heo năm móng ở chùa (Ảnh Phim Heo Năm Móng)

Đây được đánh giá là một câu chuyện dân gian nổi tiếng, phản ánh lớp tín ngưỡng và quan niệm truyền miệng của một vùng đất.

Ngôi chùa Khmer hơn 400 năm tuổi nổi tiếng bậc nhất Sóc Trăng

Chùa Dơi còn được gọi là chùa Mã Tộc, chùa Mahatup, tọa lạc tại số 73B đường Lê Hồng Phong, khu vực TP Sóc Trăng cũ. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chùa cách trung tâm thành phố khoảng 2km về hướng đông nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Chùa Dơi theo Phật giáo Nam tông, do người Khmer xây dựng vào năm 1569. Chùa được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1999. Như vậy, tính đến nay, ngôi chùa đã tồn tại hơn 400 năm và là một trong những điểm đến tiêu biểu khi nhắc tới văn hóa Khmer ở Sóc Trăng.

Ảnh Heng Duong

Về kiến trúc, Chùa Dơi mang đậm dấu ấn Khmer Nam Bộ. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chính điện có mái cong chạm trổ hình rắn Naga, trên đỉnh mái là tháp nhọn. Bao quanh chính điện là các hàng cột, mỗi cột có tượng tiên nữ Kemnar chắp tay trước ngực. Bên trong chùa có tượng Phật Thích Ca, tượng Đức Phật cưỡi rắn thần Muchalinda và các bức tranh tường kể lại cuộc đời Đức Phật.

Tên gọi “Chùa Dơi” xuất phát từ đàn dơi sinh sống lâu năm trong khuôn viên. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nơi đây có hàng vạn con dơi, chủ yếu là dơi quạ. Có con nặng khoảng 1–1,5kg, sải cánh có thể rộng tới 1,5m. Ban ngày, dơi treo mình trên các cành cây trong vườn chùa; khoảng 18h bay đi kiếm ăn và trở về vào khoảng 5h sáng hôm sau.

Một số góc khác về ngôi chùa (Ảnh Tico Travel)

Du khách nên tham quan Chùa Dơi thế nào?

Với du khách, Chùa Dơi phù hợp cho một chuyến tham quan ngắn trong ngày khi đến Sóc Trăng. Hành trình có thể bắt đầu từ khu chánh điện để ngắm kiến trúc Khmer, sau đó đi dạo trong khuôn viên rợp bóng cây để quan sát đàn dơi, rồi ghé khu mộ heo năm móng phía sau chùa nếu muốn tìm hiểu thêm câu chuyện dân gian gắn với nơi này.

Thời điểm lý tưởng để ghé chùa là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, khi đàn dơi còn treo mình trên cây. Nếu muốn quan sát cảnh dơi rời tổ, du khách có thể đến vào cuối buổi chiều, trước khoảng 18h. Tuy nhiên, đây vẫn là không gian tôn giáo, vì vậy người tham quan nên ăn mặc lịch sự, giữ trật tự, không chạm vào hiện vật, không trêu chọc hay cố tiếp cận đàn dơi.

Ảnh Du lịch Sóc Trăng

Từ trung tâm Sóc Trăng cũ, Chùa Dơi nằm không quá xa, thuận tiện di chuyển bằng xe máy, taxi hoặc ô tô riêng. Du khách cũng có thể kết hợp điểm đến này với các ngôi chùa nổi tiếng khác trong vùng như chùa Kh’leang, chùa Chén Kiểu, chùa Đất Sét để có một hành trình trọn vẹn hơn về văn hóa Khmer Nam Bộ.