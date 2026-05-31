Ngồi bán sầu riêng nhưng có vóc dáng như hoa hậu, hot girl bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý

Cô nàng bán sầu riêng bất ngờ viral

Mạng xã hội những ngày gần đây đang truyền tay nhau hàng loạt đoạn video ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ ngồi bổ và bán sầu riêng tại một khu chợ địa phương. Thoạt nhìn, nội dung các video không có gì quá đặc biệt khi chỉ xoay quanh công việc thường ngày của người bán hàng. Thế nhưng, chính nhan sắc nổi bật cùng thần thái cuốn hút của cô gái đã khiến cộng đồng mạng nhanh chóng chú ý.

Trong các clip được đăng tải, cô nàng xuất hiện với trang phục đơn giản, ngồi bên những rổ sầu riêng và thoăn thoắt thực hiện các công đoạn bổ, tách trái cho khách. Điều khiến người xem bất ngờ là gương mặt thanh tú, làn da sáng cùng vóc dáng cân đối của cô gái. Nhiều người thậm chí còn nhận xét rằng ngoại hình của cô chẳng hề thua kém các người mẫu hay hoa hậu nổi tiếng.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, cô gái còn ghi điểm nhờ nụ cười thân thiện và phong thái làm việc đầy tự nhiên. Trong từng thao tác xử lý sầu riêng, cô thể hiện sự thành thạo và dứt khoát. Từ việc chọn trái, cắt vỏ cho tới tách múi đều được thực hiện nhanh gọn, tạo cảm giác chuyên nghiệp và vô cùng mãn nhãn. Chính sự kết hợp giữa vẻ ngoài xinh đẹp và kỹ năng thuần thục đã giúp các video của cô trở nên đặc biệt "cuốn", khiến nhiều người xem hết clip này đến clip khác mà không thấy chán.

Theo tìm hiểu, kênh cá nhân của cô gái hiện sở hữu lượng tương tác rất ấn tượng. Nhiều video đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày tại quầy bán sầu riêng, những khoảnh khắc làm việc giản dị nhưng lại thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội. Không ít clip đã trở thành hiện tượng viral, liên tục xuất hiện trên các nền tảng video ngắn.

CĐM thích thú, khó có thể rời mắt

Dưới phần bình luận của các video, rất nhiều cư dân mạng đã để lại những phản hồi tích cực. Bên cạnh việc khen ngợi nhan sắc của cô gái, nhiều người còn bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh một người bán hàng vừa xinh đẹp vừa chăm chỉ lao động.

Đặc biệt, trong những ngày hè nắng nóng, các video về sầu riêng chín vàng cùng khung cảnh buôn bán nhộn nhịp càng tạo cảm giác dễ chịu cho người xem. Hình ảnh cô gái vừa làm việc vừa tươi cười trò chuyện khiến nhiều người cảm thấy thoải mái sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. Đây cũng là một trong những lý do giúp các đoạn clip liên tục nhận được lượng tương tác cao.

Bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng sức hút của cô gái không chỉ đến từ nhan sắc. Điều khiến người xem có thiện cảm chính là năng lượng tích cực mà cô mang lại. Sự tự tin, thân thiện và chăm chỉ trong công việc đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt cộng đồng mạng.

Có thể thấy, giữa vô số nội dung xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội, những video giản dị về cuộc sống thường nhật vẫn có sức hút riêng nếu mang đến cảm giác chân thật và tích cực. Cô nàng bán sầu riêng đang gây sốt là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Không cần những chiêu trò cầu kỳ, chỉ với nụ cười rạng rỡ, ngoại hình nổi bật và tinh thần làm việc nghiêm túc, cô đã trở thành tâm điểm chú ý và nhận được nhiều thiện cảm từ cộng đồng mạng.