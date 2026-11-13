Ngọc Trinh lên tiếng về chuyện kết hôn

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ quan điểm hài hước về những phụ nữ bước qua tuổi 30 mà chưa lập gia đình, đồng thời hé lộ cách nhìn ngày càng thoải mái về tình yêu và hôn nhân.

Ở tuổi 37, Ngọc Trinh vẫn chưa công bố kế hoạch kết hôn. Trên trang Facebook cá nhân đã xác minh, Ngọc Trinh viết: "Nếu một cô gái đã qua 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Chỉ có 3 lí do thôi. Mệnh tốt, mệnh rất tốt, mệnh cực kỳ tốt".

Dòng trạng thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi chính nữ diễn viên hiện cũng thuộc nhóm phụ nữ ngoài 30 chưa lập gia đình. Thay vì xem việc độc thân là điều đáng lo ngại, cô đưa ra góc nhìn vui vẻ, cho thấy bản thân không quá áp lực trước những kỳ vọng về chuyện kết hôn.

Quan điểm mới chia sẻ của Ngọc Trinh cũng phần nào phản ánh những thay đổi trong suy nghĩ của cô về tình yêu. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5/2026, nữ diễn viên từng thừa nhận không còn đặt ra những cột mốc cố định cho việc yêu đương, kết hôn hay sinh con.

Trước đây, cô từng mong muốn lập gia đình ở một độ tuổi nhất định. Tuy nhiên, khi những dự định không diễn ra như kỳ vọng, Ngọc Trinh dần thay đổi cách nhìn. Cô lựa chọn để chuyện tình cảm đến một cách tự nhiên, thay vì tự tạo áp lực phải tìm được người phù hợp.

Tiêu chí chọn bạn đời của người đẹp cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước kia yếu tố tài chính từng được cô đặt ở vị trí quan trọng, hiện tại Ngọc Trinh quan tâm nhiều hơn đến tính cách và sự đồng hành. Cô mong muốn một người đàn ông biết quan tâm, không gia trưởng và có thể cùng chia sẻ những điều trong cuộc sống.

Trong một lần trò chuyện với báo chí, nữ diễn viên cho biết không còn yêu cầu người yêu phải kiếm nhiều tiền hơn mình. Điều cô cần là cả hai có thể cùng làm việc, nỗ lực và dành thời gian cho nhau sau những ngày bận rộn.

Bên cạnh việc không đặt nặng chuyện kết hôn, Ngọc Trinh cũng chủ động chuẩn bị cho khả năng làm mẹ trong tương lai. Nữ diễn viên từng xác nhận đã thực hiện trữ đông trứng và sẵn sàng cân nhắc phương án làm mẹ đơn thân nếu không tìm được người phù hợp.

Ở tuổi 37, Ngọc Trinh vẫn duy trì song song hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Tháng 5/2026, cô trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong phim kinh dị Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Trước đó, người đẹp từng tham gia các dự án như Vòng Eo 56, Vu Quy Đại Náo, Chị Chị Em Em 2 và Chị Dâu.

Ngọc Trinh cho biết vẫn yêu thích diễn xuất và mong muốn mỗi năm có thể tham gia một dự án điện ảnh phù hợp. Tuy nhiên, cô không còn đặt mục tiêu phải xuất hiện liên tục trước công chúng, thay vào đó chú trọng chất lượng vai diễn và khả năng cân bằng cuộc sống.

Trong khi đó, chuyện tình cảm của nữ diễn viên vẫn thường xuyên trở thành đề tài được khán giả bàn luận. Thời gian qua, cô nhiều lần xuất hiện thân thiết bên Quốc Trường, khiến mạng xã hội xuất hiện những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Đặc biệt, hình ảnh Ngọc Trinh và Quốc Trường diện trang phục cô dâu, chú rể từng khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, đây thực chất là hoạt động quảng bá cho một buổi livestream bán hàng, không phải đám cưới ngoài đời. Cả hai cũng chưa xác nhận đang hẹn hò.

Theo chia sẻ của Quốc Trường, anh gặp Ngọc Trinh lần đầu vào năm 2019 tại một sự kiện. Sau lần gặp đó, nam diễn viên từng đăng bài khen ngợi người đẹp là người xinh đẹp, khéo léo và thông minh.

Những năm gần đây, cả hai có thêm nhiều dịp gặp gỡ, từ sự kiện khai trương đến các buổi ra mắt phim của đối phương. Họ cũng từng cùng livestream bán hàng, thoải mái trò chuyện và có những màn tương tác được khán giả chú ý.

Dù đời sống tình cảm vẫn còn nhiều điều khiến công chúng tò mò, Ngọc Trinh hiện cho thấy cô không quá vội vàng với chuyện lập gia đình. Ở tuổi 37, nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi công việc, tận hưởng cuộc sống và để những lựa chọn cá nhân diễn ra theo nhịp độ riêng.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet, FBNV)