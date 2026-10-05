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Ngọc Trinh đeo vàng "đỏ tay" trong đám cưới với Hoài Lâm ở quê

Hạ Anh
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Vợ chồng Hoài Lâm có hôn lễ ấm cúng, thân mật ở quê.

Sáng 5/10, những hình ảnh trong lễ vu quy của Hoài Lâm và Ngọc Trinh được chia sẻ trên mạng xã hội. Hôn lễ diễn ra tại quê cô dâu với không khí ấm cúng, chủ yếu có sự góp mặt của gia đình và người thân hai bên.

Trong ngày trọng đại, Ngọc Trinh diện váy cưới trắng bồng bềnh, phần thân váy được đính kết cầu kỳ. Cô dâu lựa chọn kiểu tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính. Đáng chú ý, khoảnh khắc cô dâu Ngọc Trinh đeo nhiều trang sức vàng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Ngọc Trinh được gia đình tặng kiềng, vòng cưới, nhẫn "đỏ tay". Hình ảnh này khiến nhiều người xuýt xoa trước độ hoành tráng của lễ cưới.

Sánh đôi cùng bà xã, Hoài Lâm diện suit đen lịch lãm. Nam ca sĩ liên tục nở nụ cười trong những khoảnh khắc bên vợ, cho thấy tâm trạng vui vẻ trong ngày chính thức về chung một nhà. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi khá thoải mái trước ống kính. Lễ cưới quy tụ dàn sao Việt của Hoài Lâm sẽ diễn ra vào ngày mai (6/10) tại xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long.

- Ảnh 1.

Vợ Hoài Lâm được nhận nhiều sính lễ vàng trong lễ vu quy

- Ảnh 2.

Hoài Lâm thể hiện sự yêu chiều vợ trong lễ cưới

- Ảnh 3.

Nam ca sĩ chủ động hôn bà xã, biểu cảm hạnh phúc thấy rõ

- Ảnh 4.

Vợ Hoài Lâm nhí nhảnh khi nghe chồng hát

Vợ Hoài Lâm là ai?

Vợ của Hoài Lâm tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, quê Vĩnh Long. Cô không hoạt động trong showbiz nên thông tin về đời tư trước khi kết hôn khá hạn chế. So với người chồng nổi tiếng, Ngọc Trinh gần như không xuất hiện trước truyền thông và giữ cuộc sống riêng tư.

Cô từng gây chú ý khi Hoài Lâm bất ngờ công khai loạt ảnh cưới vào tháng 9/2026. Nam ca sĩ xuất hiện trong trang phục chú rể, còn Ngọc Trinh diện váy cưới trắng, khoe visual nữ tính, ngọt ngào. Màn “đánh úp” này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó cả hai khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Hoài Lâm và Ngọc Trinh cùng quê Vĩnh Long. Cặp đôi chênh nhau 9 tuổi nhưng được nhận xét có ngoại hình khá đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Ngọc Trinh thường lựa chọn phong cách nữ tính, trang điểm nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ.

- Ảnh 5.

Vợ Hoài Lâm sinh năm 2004, không hoạt động showbiz

Sau khi công khai chuyện cưới hỏi, Hoài Lâm cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc bên bà xã. Cả hai từng xuất hiện trong ảnh cầu hôn, ảnh cưới và những khoảnh khắc đời thường. Nam ca sĩ dành nhiều lời ngọt ngào cho người bạn đời, cho thấy cả hai đã có sự chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc sống hôn nhân.

Hoài Lâm từng nhắn nhủ Ngọc Trinh: "Anh đã cố gắng để em hiểu anh lắm rồi đó. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Anh chấp nhận yêu người như em, anh ít nhiều gì cũng sẽ đảm nhận tất cả những người từng bước qua đời em và sẽ không bao giờ có chuyện anh phản bội em! Hãy kiên nhẫn và cho cái tôi của anh được đi đến đỉnh điểm, anh sẽ quay đầu và làm lại bằng tấm lòng cao cả. Những gì kiếp này con biết là của nhị lai nhiều kiếp luân hồi! Anh không dài dòng, chỉ mong em chịu khó cho anh thêm ít thời gian nữa".

- Ảnh 6.

Hoài Lâm sẽ tổ chức lễ cưới tại Vĩnh Long vào ngày mai

Ảnh: FBNV

Tags

Ngoc trinh

Hoài Lâm

lễ cưới

Vĩnh Long

trang sức vàng

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