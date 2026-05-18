Ngọc Trinh bỗng được gọi là "Lưu Diệc Phi Việt Nam", netizen còn mong có màn casting cho Victoria's Secret

Linh An
|

Nhan sắc rạng rỡ của Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen.

Với hình ảnh quyến rũ thành thương hiệu, Ngọc Trinh thường xuyên xuất hiện trong những bộ cánh cắt xẻ hay ôm sát nhằm tôn triệt để đường cong gợi cảm. Thế nhưng, bên cạnh đó, những khoảnh khắc đời thường không quá cầu kỳ của cô cũng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Mới đây, một đoạn video Ngọc Trinh diện set đồ casual dạo phố khiến dân tình khen ngợi không ngớt. Nhan sắc rạng rỡ, làn da trắng, mái tóc đen dài khiến người đẹp còn được ví như “Lưu Diệc Phi Việt Nam”, có lẽ bởi khí chất nhẹ nhàng và đường nét ngọt ngào, tự nhiên của Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh khoe visual "ngọt lịm tim". (Nguồn: TikTok)

Ngọc Trinh diện 1 set đồ nữ tính với áo cardigan mỏng màu hồng phối cùng áo croptop trắng xẻ sâu bên trong, quần jeans xanh sáng điểm xuyết chi tiết hoa nổi lạ mắt. Cách kết hợp giữa gam màu pastel và denim khiến diện mạo của Ngọc Trinh thêm phần trẻ trung, "hack tuổi". Dù diện đồ đơn giản, vòng eo nhỏ gọn cùng phần hông nở rõ nét, đôi chân thon dài đều được tôn lên trọn vẹn nhờ cách chọn đồ khéo léo.

Đặc biệt, visual của Ngọc Trinh cũng khiến người xem khó rời mắt. Mái tóc dài uốn xoăn lơi bồng bềnh khiến nhan sắc của cô càng thêm bùng nổ, kết hợp layout makeup tông hồng để làm nổi bật làn da trắng. Khí chất nhẹ nhàng, mong manh của người đẹp trông tựa như "thần tiên tỷ tỷ" giữa phố, nên netizen liên tưởng ngay đến Lưu Diệc Phi. Không những thế, có ý kiến còn muốn "nữ hoàng nội y" đi casting Victoria's Secret vì vẻ đẹp tươi tắn, tràn đầy năng lượng của cô.

Ngọc Trinh khoe vóc dáng cực nuột trong set đồ casual.

Mái tóc rổi tung bay trong gió càng khiến người đẹp thêm phần cuốn hút.

Netizen dành nhiều lời khen cho visual của Ngọc Trinh, ví cô như "Lưu Diệc Phi Việt Nam".

Visual ngọt ngào cùng làn da trắng mịn của Ngọc Trinh.

Trước đó, Ngọc Trinh cũng cho thấy sức hút khó bàn cãi khi bắt trend quay clip cùng dàn vệ sĩ xuống phố, thu về hơn 55 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Người đẹp diện thiết kế váy đen ôm sát cơ thể, gây chú ý với phần lưng hở táo bạo, khoe trọn đường cong đặc trưng. Chất liệu mềm rũ ôm theo từng chuyển động khiến mỗi bước đi của người đẹp càng thêm cuốn hút, tạo cảm giác như một màn catwalk giữa phố. Những khoảng cut-out được xử lý tiết chế, vừa đủ để tôn vẻ gợi cảm mà không quá phô trương. Body mảnh mai, 3 vòng quyến rũ được cho là thành quả sau quá trình tập luyện và ăn uống siết cân của Ngọc Trinh. Không chỉ trang phục, visual của mỹ nhân sinh năm 1989 cũng tạo được nhiều sức hút. Layout makeup sắc sảo với đôi mắt nhấn kỹ, môi nude cùng mái tóc dài ép thẳng, tạo tổng thể lạnh lùng và sang chảnh.

- Ảnh 6.

Ngọc Trinh gây sốt với trend cùng vệ sĩ xuống phố, khoe trọn vóc dáng đỉnh cao.

