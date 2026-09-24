Ngọc nữ showbiz tung CCTV bạn trai ngoại tình với nữ diễn viên G. tại nhà riêng, khiến đàng trai mất hết sự nghiệp sau một đêm

Trần Tường - Mao Hiểu Đồng từng là cặp đôi đẹp ở Cbiz, song họ đã toang sau khi đàng trai lộ chuyện ngoại tình.

Vụ việc tài tử Trần Tường “cắm sừng” Mao Hiểu Đồng đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong thời gian dài. Hậu bê bối chấn động, mỹ nam họ Trần đã “thân bại danh liệt,”, suốt bao năm qua không thể ngóc đầu dậy ở Cbiz.

Đã từ lâu, Trần Tường không còn được mời tham gia đóng phim. Trở lại hoạt động ở mảng âm nhạc, nam diễn viên này cũng không được khán giả hoan nghênh chào đón, ra nhạc lần nào là “flop” thảm hại lần nấy, đều phải nhận về những phản hồi tiêu cực từ công chúng. Trong những năm qua, anh chỉ còn có thể góp mặt tại các sự kiện quy mô nhỏ. Kể cả khi xuất hiện tại các sự kiện này, Trần Tường cũng bị khán giả tẩy chay, công kích.

Mới đây nhất, anh đã góp mặt trong buổi tiệc chào mừng tân sinh viên ở 1 trường đại học. Trần Tường lên sân khấu biểu diễn, còn mặt dày hướng micro về phía khán giả và đề nghị các sinh viên rằng: “Các bạn hãy hô tên tôi nào” nhằm làm khuấy động bầu không khí. Ai dè các sinh viên bên dưới lại đồng loạt hô vang tên Mao Hiểu Đồng. Cảnh tượng này đã khiến cho Trần Tường lâm cảnh sượng trân, quê xệ ngay trên sân khấu.

Trần Tường bẽ bàng trên sân khấu sau khi khán giả bên dưới đồng loạt hô vang tên Mao Hiểu Đồng. Ảnh: Sina

Trần Tường - Mao Hiểu Đồng từng là cặp đôi đẹp ở Cbiz, song họ đã toang sau khi đàng trai lộ chuyện ngoại tình. Ảnh: Sina

Trần Tường - Mao Hiểu Đồng bén duyên vào năm 2013 khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình mang tên Thục Nữ Chi Gia. Sau đó 2 năm, cả 2 chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, đến tháng 10/2017, biến cố lớn đã xảy ra. Mao Hiểu Đồng khi ấy kết thúc công việc sớm và trở về căn hộ chung với Trần Tường thì bất ngờ bắt gặp cảnh nam diễn viên này ngoại tình với Giang Khải Đồng. Tối hôm đó, Mao Hiểu Đồng đã đăng 1 dòng tâm sự trên Weibo úp mở công kích Trần Tường: “Chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng này lại xuất hiện trước mắt tôi”, đồng thời dọn dẹp hành lý và chuyển đi ngay trong đêm khỏi căn hộ chung với mỹ nam họ Trần. Mãi cho tới tháng 10/2017, Trần Tường mới đăng bài thông báo chính thức chia tay Mao Hiểu Đồng, với nguyên nhân là do “xa mặt cách lòng” nên tình cảm của cả 2 mới dần phai nhạt.

Sau đó, bạn thân của Mao Hiểu Đồng tung đoạn video cắt từ camera an ninh cho thấy Trần Tường đã ngoại tình với Giang Khải Đồng khi nữ minh tinh họ Mao vắng nhà.

Phía Mao Hiểu Đồng tung CCTV cho thấy Trần Tường quan hệ ngoài luồng với Giang Khải Đồng. Ảnh: Weibo

Sự việc đã tới nước này nhưng tài tử họ Trần vẫn già mồm không chịu thừa nhận bản thân đã ngoại tình, còn quay sang tố Mao Hiểu Đồng vu khống anh: “Tôi không có tư tình với Giang Khải Đồng. Đoạn video mọi người nhìn thấy đã bị chỉnh sửa, cắt ghép sai sự thật. Tôi muốn giữ gìn quan hệ tình cảm với cô ta, nhưng không ngờ phải gánh chịu chỉ trích oan uổng”.

Theo Trần Tường, phía Mao Hiểu Đồng đã lấy lý do mất đồ trong lúc chuyển nhà, đề nghị trích xuất camera vào thời điểm Giang Khải Đồng có mặt và quay lại bằng điện thoại. Sau đó, Mao Hiểu Đồng tung video đã qua chỉnh sửa, cắt ghép sai sự thật lên mạng.

Trần Tường cho biết bản thân đã liên hệ với ban quản lý để lấy lại video gốc, nhưng dữ liệu đã bị xóa. Nhân viên an ninh chịu trách nhiệm giám sát camera trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc cũng đã nghỉ việc. Vì vậy, anh phải “cắn răng” chịu tiếng oan “tra nam” và mất hết danh tiếng trong những năm qua.

Ngay sau đó, Mao Hiểu Đồng đã nhanh chóng phản đòn. Cụ thể, cô đã tung ra file ghi âm 18+, dài 4 phút có chứa những lời cô chất vấn Trần Tường ngay khi bắt gian tại trận. Vụ ngoại tình với Giang Khải Đồng được chính Trần Tường thừa nhận. Đoạn ghi âm chính thức vạch trần bộ mặt giả dối, “vừa ăn cướp vừa la làng” của Trần Tường. Với việc bị phơi bày hành vi cố tình nói dối để hạ bệ bạn gái cũ, Trần Tường cũng hết cơ hội ngóc đầu dậy ở showbiz.

Drama tình ái giữa 3 ngôi sao Mao Hiểu Đồng - Trần Tường - Giang Khải Đồng đã thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận. Ảnh: Weibo

Trần Tường sinh năm 1989, từng là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng trước khi đánh mất ánh hào quang. Năm 2010, sau khi lọt vào top 5 người xuất sắc ở cuộc thi tìm kiếm tài năng Super Boy, anh chính thức bước chân vào giới giải trí. Có 1 khoảng thời gian, Trần Tường được công chúng ví von là “Lee Jun Ki bản Trung”.

Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, anh còn tham gia đóng phim, từng góp mặt ở các tác phẩm như Chế Tạo Mỹ Nhân, Bộ Bộ Kinh Tình, Thiếu Nữ Toàn Phong, Tầm Tần Ký, Trẻ Như Chúng Ta,... Từng được trao cho nhiều cơ hội hoạt động trong làng giải trí nhưng tới nay, Trần Tường đã đánh mất tất cả vì bê bối quan hệ ngoài luồng.

Trần Tường “thân bại danh liệt” vì bê bối động trời. Ảnh: 163

Trong khi đó, sau khi bị Trần Tường phản bội, Mao Hiểu Đồng lại ngày càng lên hương trong sự nghiệp. Trong những năm qua, cô liên tiếp khẳng định được tên tuổi qua 1 loạt bộ phim gây sốt bao gồm 30 Chưa Phải Là Hết, Những Đứa Con Nhà Họ Kiều,... Ngoài ra, nữ minh tinh còn liên tiếp 4 năm được xuất hiện trên chương trình Xuân Vãn của CCTV.