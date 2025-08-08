Ngọc nữ showbiz sắp ly dị "hồng hài nhi" sau 2 tháng cưới vì tờ bill gần 7 triệu đồng?

Ngày 7/8, tờ 163 đưa tin cuộc hôn nhân của Đổng Tuyền và chồng trẻ Trương Duy Y đang trên bờ vực đổ vỡ chỉ sau 2 tháng cưới. Nguyên nhân đến từ nền tảng tài chính cách biệt "1 trời 1 vực" của cặp sao.

Theo đó, Trương Duy Y vừa rơi vào cảnh "muối mặt" khi không có nổi 1.888 NTD (gần 7 triệu đồng) trả hóa đơn tiền ăn cho vợ và bạn bè. Sau khi bị bạn bè của Đổng Tuyền phơi bày điều kiện kinh tế kém và nhìn vợ móc ví trả bill thay mình, Trương Duy Y đã nổi nóng, bực tức to tiếng với nàng "Điêu Thuyền" ngay ở nơi công cộng. Nam diễn viên chỉ trích vợ và bạn bè của cô làm mình rơi vào tình cảnh xấu hổ, mất mặt. Thái độ của Trương Duy Y khiến Đổng Tuyền sượng trân, vô cùng ngại ngùng với bạn bè. Cô bày tỏ sự thất vọng với cách hành xử của Trương Duy Y. Sau đó, cặp đôi "chiến tranh lạnh" với nhau. Trương Duy Y muốn vợ xuống nước xin lỗi mình, nhưng Đổng Tuyền lại cho rằng chồng trẻ đang "chuyện bé xé ra to". Cô từ chối về nhà cùng anh và cho biết muốn suy nghĩ lại mối quan hệ này.

Đổng Tuyền và Trương Duy Y cãi nhau nảy lửa vì 1 tờ hóa đơn tiền ăn gần 7 triệu đồng

Theo MC Nghê Bình, cuộc hôn nhân của Đổng Tuyền và Trương Duy Y khó có thể duy trì lâu dài khi nam diễn viên luôn mặc cảm trước vợ, dễ có hành động làm tổn thương người khác và suy nghĩ cảm tính trước những tình huống trái ý muốn của mình.

Hiện, công chúng đang vô cùng lo lắng cho mối quan hệ bất ổn của Đổng Tuyền và Trương Duy Y. Trước đó, Đổng Tuyền đã dũng cảm bước ra khỏi quá khứ đổ vỡ hôn nhân với Cao Vân Tường để kết hôn với Trương Duy Y. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng về chung nhà, cặp đôi đã nảy ra sinh nhiều bất đồng, không hòa thuận trong cuộc sống.

Đến đồng nghiệp trong showbiz còn thấy cuộc hôn nhân của Đổng Tuyền và chồng trẻ kém 9 tuổi mù mịt, kém hòa hợp

Giữa tháng 7, Đổng Tuyền gây bất ngờ khi thông báo cô đã lặng lẽ tái hôn trên show truyền hình Chị Em Làm Chủ. Chồng của Đổng Tuyền là nam diễn viên Trương Duy Y, kém cô 9 tuổi. Cả 2 bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim Phá Án vào năm 2023. So với Đổng Tuyền, Trương Duy Y kém tiếng hơn. Cặp sao đã bí mật đăng ký kết hôn ở Sơn Tây (Trung Quốc) vào ngày 21/6. Do tái hôn bí mật, Đổng Tuyền chỉ tổ chức 1 đám cưới nhỏ, kín đáo ra mắt gia đình 2 bên và bạn bè thân thiết.

Đổng Tuyền cho biết vợ chồng cô ly thân, không sống chung nhà sau ngày cưới. Ngọc nữ Cbiz chia sẻ vợ chồng cô tạm không sống chung nhà sau ngày cưới tất cả đều vì con gái Tiểu Má Lúm. Nữ diễn viên lo ngại con gái không thoải mái, chưa sẵn sàng sống chung nhà với bố dượng nên đã thuyết phục Trương Duy Y tạm ở riêng 1 thời gian.

Không chỉ vậy, Đổng Tuyền còn cho biết giữa cô và Trương Duy Y có 2 thỏa thuận để tiến đến hôn nhân đó là nam diễn viên không chỉ chấp nhận con gái cô mà còn phải chấp nhận cả việc cô không sinh con thứ 2. Nghĩa là Đổng Tuyền sẽ không sinh con chung với Trương Duy Y sau khi cưới.

Đổng Tuyền không sống chung nhà, không sinh con cho Trương Duy Y

Đổng Tuyền sinh năm 1982, là 1 trong những mỹ nhân cổ trang nổi tiếng với vẻ đẹp mong manh, dịu dàng trên màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua các phim Thần Điêu Đại Hiệp, Bát Đại Hào Hiệp, Phật Sống Tế Công và đặc biệt là vai Điêu Thuyền trong Tam Quốc Cơ Mật.

Nữ diễn viên từng có cuộc hôn nhân sóng gió kéo dài 5 năm với nam diễn viên Cao Vân Tường. Năm 2018, Cao Vân Tường bị bắt vì cáo buộc cưỡng dâm tập thể ở Australia. Lúc này, Đổng Tuyền trở thành cô vợ đáng thương nhất showbiz Trung Quốc. Cô nhiều lần tha thứ cho hành vi ngoại tình của Cao Vân Tường, nhưng không ngờ rằng khi sang nước ngoài, chồng lại phóng túng đến mức vướng vòng lao lý. Sau khi Cao Vân Tường bị bắt, Đổng Tuyền tạm gác công việc, mất nhiều công sức và tiền bạc đưa mẹ chồng và con gái sang Australia hỗ trợ chồng.

Vụ bê bối cưỡng dâm rúng động của chồng khiến Đổng Tuyền rơi vào cảnh bị đàm tiếu, sống trong tủi hổ

Hơn 1 năm sau khi Cao Vân Tường bị bắt vì cáo buộc cưỡng dâm tập thể, Đổng Tuyền đệ đơn ly hôn chồng. Cô chia sẻ việc chia tay Cao Vân Tường là điều tất yếu phải xảy ra. Nữ diễn viên Tam Quốc Cơ Mật cho biết cô chưa từng có suy nghĩ tha thứ và tiếp tục chung sống với Cao Vân Tường. Sau khi bê bối nổ ra, Đổng Tuyền duy trì hôn nhân cũng vì tình nghĩa còn sót lại với chồng và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ chồng tuổi cao sức yếu khi con trai họ vướng vòng lao lý.

