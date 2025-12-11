Ngọc nữ showbiz H. kết hôn bí mật và lên chức mẹ cùng lúc

Tối 10/12, tờ Chosun Biz đưa tin, ngọc nữ Kbiz Choi Yu Hwa (phim Sông Đón Trăng Lên) vừa chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội xứ Hàn vì đã bí mật kết hôn và lên chức mẹ cùng lúc. Theo nguồn tin, nữ minh tinh sinh năm 1985 đã chính thức về chung 1 nhà với ông xã ngoài ngành giải trí sau 1 đám cưới riêng tư, bí mật. Chưa dừng lại ở đó, cô hiện đã mang thai con đầu lòng.

Trên trang Instagram cá nhân, Choi Yu Hwa vừa đăng bài viết xác nhận chuyện bí mật kết hôn và lên chức mẹ. Nữ diễn viên Sông Đón Trăng Lên cho biết định thông báo tin kết hôn với công chúng sau 1 thời gian nữa, thế nhưng mọi kế hoạch đã thay đổi sau khi cô có bầu: “Tôi đang chờ đợi để xuất hiện trong 1 dự án mới và ban đầu định sẽ công bố tin tức đám cưới trong thời gian tham gia dự án này. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đã phải thay đổi sau khi tôi mang thai. Và tôi thấy giờ đã là thời điểm thích hợp để công bố tin vui với mọi người. Trong khoảng thời gian này, tôi vô cùng bất ngờ nhưng cũng cảm thấy biết ơn vì mọi chuyện, Tôi hiện đã bước vào giai đoạn ổn định của thai kỳ. Xin lỗi vì tới giờ phút này mới thông báo tin tức với các bạn. Tôi xin hứa sẽ cố gắng trở lại với những vai diễn đa dạng hơn trong vai trò là 1 người mẹ”.

Choi Yu Hwa đã kết hôn bí mật và hiện đang mang thai con đầu lòng

Nữ diễn viên vừa khoe loạt ảnh cưới đẹp lung linh. Người hâm mộ đã không thể rời mắt khi chiêm ngưỡng nhan sắc ngọt ngào, thanh thuần chuẩn ngọc nữ của Choi Yu Hwa trong bộ váy cưới tinh khôi

Trên trang cá nhân, cô cũng vừa đăng lên tấm ảnh đầu tiên về ông xã song quyết không để lộ mặt người bạn đời

Trên các diễn đàn mạng xã hội, đông đảo netizen không khỏi cảm thấy bất ngờ trước loạt tin vui dồn dập của Choi Yu Hwa và đồng thời cũng không quên chúc mừng người đẹp.

Choi Yu Hwa sinh năm 1985, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 20 tuổi nhờ thắng giải tại 1 cuộc thi tuyển chọn người mẫu do tạp chí danh tiếng Ceci tổ chức. Ngọc nữ Kbiz có vai diễn đầu tay trong bộ phim đặc biệt mang tên The Great Gye Choon-bin của đài KBS hồi năm 2010. Sau đó, cô dần trở nên quen mặt với khán giả của làn sóng Hallyu qua loạt tác phẩm truyền hình như My Princess, Mistress, Sông Đón Trăng Lên,... Ở địa hạt điện ảnh, người đẹp họ Choi từng ghi dấu ấn qua 1 số tác phẩm như C’est si bon, Tazza: One Eyed Jack,...