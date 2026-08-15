Ngọc nữ showbiz bị buộc thôi học ở trường đại học danh tiếng

Trình độ học vấn thực sự của 1 ngọc nữ đình đám showbiz đã trở thành chủ đề nóng thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Sáng 14/8, tờ Sports Chosun cho hay, Eunjung (T-ara) vừa đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân và có những chia sẻ gây xôn xao về trình độ học vấn của bản thân. Trong clip, nàng ngọc nữ đình đám bất ngờ thú nhận cô chưa tốt nghiệp đại học sau... 19 năm. Đáng chú ý, Eunjung còn không ngần ngại công bố luôn chuyện mình bị buộc thôi học.

Được biết, video nói trên ghi lại cảnh Eunjung quay lại ngôi trường Đại học Dongguk sau 9 năm để được tư vấn về thủ tục tái nhập học. Eunjung cho biết cô nhập học trường Dongguk từ năm 2007 trước khi chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc T-ara. Còn nhớ khi ấy, cô đã ngay lập tức bắt tay vào tìm kiếm công ty giải trí sau khi thi đỗ đại học. Ban đầu, Eunjung muốn trở thành diễn viên. Nhưng khi được phía công ty cho biết mình có thể hoạt động cùng lúc với tư cách ca sĩ kiêm diễn viên, người đẹp 8X cuối cùng đã quyết định ra mắt trong đội hình nhóm nhạc T-ara.

Chia sẻ về quá trình học tập tại trường Dongguk, Eunjung tiết lộ, cô theo học hết năm nhất, sau đó bảo lưu kết quả trong khoảng 1 năm. Khi thời gian bảo lưu kết thúc, nữ ca sĩ đã quay lại trường vào khoảng năm 3.

Tuy nhiên, lịch trình hoạt động vào thời điểm đó vô cùng bận rộn, khiến Eunjung gần như không thể đến trường để theo đuổi việc học. Dù đã đóng học phí cho cả 1 năm nhưng cô vẫn không thể đến lớp. Cuối cùng, nữ ngôi sao bị buộc thôi học. Cũng chính vì chuyện này mà Eunjung luôn cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi nhắc đến chuyện học hành và ngôi trường Dongguk. Trước ống kính, nàng ngọc nữ 8X thú nhận: “Tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nên giờ đi quay video nói về chuyện học hành như thế này tự dưng cũng thấy ngại”.

Eunjung thú nhận bị buộc thôi học ở trường Đại học Dongguk. Ảnh: Naver

Ở phần cuối video, Eunjung đã gặp được giáo sư của trường Dongguk để nhận tư vấn về việc tái nhập học. Sau khi gặp lại trò cũ, vị giáo sư liền cho cô lời khuyên: “Việc đi học liên tục trong 2 năm rưỡi là bất khả thi đối với em. Vậy nên, em hãy học 1 học kỳ, rồi nếu có dự án phim mới thì sau đó xin bảo lưu theo kiểu tích lũy tín chỉ. Thực ra không chỉ riêng em tốt nghiệp muộn đâu, có rất nhiều bạn khác vì hoạt động nghệ thuật nên cũng lỡ dở việc học tập giữa chừng đó. Cũng có khá nhiều bạn đã tái nhập học và tốt nghiệp thành công rồi. Em hãy đặt mục tiêu tốt nghiệp trước khi tôi nghỉ hưu nhé”. Được biết, Eunjung vẫn còn thiếu tận 94 tín chỉ để được tốt nghiệp.

Eunjung quay lại trường Dongguk tìm hiểu về thủ tục tái nhập học. Ảnh: Naver

Người hâm mộ hy vọng nữ idol có thể tốt nghiệp trong tương lai. Ảnh: Nate

Eunjung sinh năm 1988, nổi tiếng với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ huyền thoại T-ara. Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là diễn viên nhí, Eunjung đã có nền tảng vững chắc về diễn xuất trước khi ra mắt với T-ara vào năm 2009. Trong nhóm, cô đảm nhiệm vai trò giọng ca chính kiêm rapper, gây ấn tượng với phong cách trình diễn mạnh mẽ, khả năng cân mọi thể loại concept từ dễ thương đến quyến rũ.

Ngoài âm nhạc, Eunjung còn rất thành công với sự nghiệp diễn xuất, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Dream High (2011), King Geunchogo (2011), Endless Love (2014), A Man in a Veil (2020) và Be My Dream Family (2021),... Cô được đánh giá cao về khả năng nhập vai đa dạng, đặc biệt là những nhân vật có chiều sâu nội tâm. Sau khi T-ara ngừng hoạt động quảng bá nhóm thường xuyên, Eunjung tiếp tục hoạt động solo trong cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất, duy trì vị thế l nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Hàn Quốc. Về đời tư, Eunjung kết hôn với đạo diễn Kim Byung Woo hồi tháng 11 năm ngoái.

Eunjung là ngọc nữ nức tiếng ở showbiz Hàn. Ảnh: IGNV