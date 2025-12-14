“Ngọc nữ” nghiện sinh con

Mới đây, Trương Bá Chi đã lọt thẳng vào top tìm kiếm trên mạng xã hội khi tuyên bố trong show: "Tôi muốn sinh rất nhiều con, sinh đến khi nào không sinh được nữa thì thôi". Không chỉ khán giả ngỡ ngàng mà các khách mời khác trong chương trình cũng "đứng hình", bởi lẽ kiểu suy nghĩ như vậy có lẽ rất hiếm có khó tìm trong thời buổi hiện nay.

Người đẹp Vua Hài Kịch chia sẻ, mẹ cô thấy con gái một nách ba con vất vả nên từng khuyên đừng sinh thêm con nữa. Tuy nhiên, Trương Bá Chi luôn khao khát việc sinh con, muốn được làm mẹ, muốn có đại gia đình của riêng mình: "Tôi muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình. Tôi cảm thấy cuộc đời như vậy rất có giá trị".

Trương Bá Chi tuyên bố muốn đẻ đến hết trứng thì thôi.

Ai cũng biết, nàng "ngọc nữ" xứ Cảng đã sinh được ba cậu con trai, trong đó 2 quý tử Lucas và Quintus là con của cô và chồng cũ Tạ Đình Phong, bé thứ 3 Marcus đến nay chưa rõ cha ruột là ai.

Có nguồn tin hé lộ, chuyện sinh nở của Trương Bá Chi không hề thuận lợi. Trước kia, nữ diễn viên từng nếm trải nhiều cay đắng, nhiều lần sinh non mới có được quý tử thứ hai. Điều này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sức khỏe của Trương Bá Chi. Vậy nhưng nữ diễn viên vẫn ham sinh con, khiến netizen vô cùng bất ngờ.

Có nguồn tin cho biết, Trương Bá Chi từng mang thai 5 lần chỉ trong 3 năm, bị sảy thai vài lần mới sinh được cậu hai Quintus.

Hơn nữa, đây không phải cần đầu tiên Trương Bá Chi thể hiện khao khát được làm mẹ trước ống kính truyền thông. Từ những năm 1990, khi mới chập chững bước chân vào showbiz và còn chưa yêu đương gì, nàng "ngọc nữ" đã tuyên bố thẳng thừng: "Tôi muốn sinh con. Kết hôn chỉ là để sinh con. Chồng có chung thủy hay không cũng không quan trọng, con cái mới là điều thôi quan tâm nhất", "Nếu có ly hôn, tôi nhất định phải giành bằng được quyền nuôi con".

Quả thực, nhiều năm qua, Trương Bá Chi đã sống đúng như lời cô tuyên bố năm nào. Sau khi tan vỡ với Tạ Đình Phong, nữ diễn viên Tâm Nguyện Của Sao chấp nhận ra đi tay trắng để được nuôi hai cậu con trai.

Khi ấy, sự nghiệp của cô đang trong giai đoạn khó khăn, bị thị phi bủa vây sau loạt lùm xùm lộ ảnh nóng, bị mẹ nuôi Trần Lam chỉ trích thiếu chuyên nghiệp, thích nói dối, mắc bệnh ngôi sao. Thế nhưng, với nghị lực phi thường, Trương Bá Chi đã nuôi nấng các con nên người và còn trở thành những thần đồng thực thụ, khiến netizen khen ngợi hết lời.

Ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, Trương Bá Chi vẫn sẵn sàng kết hôn, sinh con cho Tạ Đình Phong.

Trong lúc khó khăn nhất, người đẹp vẫn quyết giành quyền nuôi 2 con bằng được.

Trang QQ cho rằng, Trương Bá Chi có "chấp niệm" với việc sinh nở như vậy là do những tổn thương tình cảm thời thơ ấu. Nàng "Tinh nữ lang" sinh ra trong một gia đình phức tạp. Cha cô – ông Trương Nhân Dũng là một tay anh chị mê trò đen đỏ, nợ nần chồng chất, mẹ - bà Davies Shally có quá khứ làm vũ nữ và từng muốn bán Trương Bá Chi để trả nợ trong lúc túng quẫn.

Năm Trương Bá Chi 9 tuổi, cha mẹ cô đường ai nấy đi và cả hai đều nhiều lần tái hôn. Có lẽ tuổi thơ không hạnh phúc đã khiến Trương Bá Chi thiếu cảm giác an toàn, muốn xây dựng một đại gia đình đông con của riêng mình, bù đắp lại sự cô độc của bản thân trong quá khứ.

Nàng "ngọc nữ" xứ Cảng từng chịu nhiều tổn thương từ gia đình.

Việc Trương Bá Chi nhấn mạnh mình muốn sinh con khiến không ít người suy đoán phải chăng người đẹp này đang mang thai lần 4. Bởi lẽ trước đó, Trương Bá Chi từng bày tỏ khao khát muốn có được một cô con gái dễ thương nhưng vẫn chưa được như ước nguyện.

Người hâm mộ một mặt thì mong mỏi Trương Bá Chi có người kế thừa nhan sắc đỉnh cao, một mặt thì lo lắng, bởi lẽ người đẹp này đã 45 tuổi, không còn ở độ tuổi sinh nở lý tưởng nữa. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của cư dân mạng, chưa có nguồn chính thống nào xác nhận cả.

Nhiều người suy đoán Trương Bá Chi đang mang thai lần 4 nên mới "nhá tin" trước với công chúng.

Nguồn: QQ