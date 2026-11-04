Ngọc nữ N. sốc vì cảnh tượng khó tin của bạn trai

Bắt gặp cảnh khó tin, bị bạn trai phản bội, Ngọc nữ N. phản ứng thế nào?

Sáng 4/11, tờ Mydaily cho hay, nữ diễn viên nổi tiếng Nam Bo Ra (phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) vừa xuất hiện trên kênh YouTube STUDIO OMG cùng với 1 vị luật sư chuyên xử lý các vụ ly hôn. Tại đây, nàng ngọc nữ họ Nam gây sốc khi chia sẻ về lần cô tận mắt chứng kiến bạn trai cũ ngoại tình với 1 tiểu tam trơ trẽn.

Trước ống kính, Nam Bo Ra bức xúc nhớ lại: “Nhắc đến chủ đề nói dối đã làm cho tôi sực nhớ ra 1 chuyện. Đây là chuyện quá khứ rồi, chuyện hồi tôi tầm 20 tuổi cơ. Người đàn ông được đề cập tới ngay sau đây không phải là chồng hiện tại của tôi đâu. Sự thật là tôi từng bắt quả tang bạn trai cũ ngoại tình với gái lạ”.

Theo lời Nam Bo Ra, người bạn trai lúc đó của nữ diễn viên đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chàng trai này liên tục lấy lý do đi huấn luyện mùa đông và phải nộp lại điện thoại di động cho cấp trên để từ chối mọi cuộc liên lạc với nữ diễn viên Mặt Trăng Ôm Mặt Trời.

Ban đầu Nam Bo Ra hoàn toàn tin lời người yêu, cứ tưởng đàng trai không liên lạc với mình là do đang bận tham gia huấn luyện. Ai dè trên thực tế, gã đàn ông phản bội này đã tranh thủ khoảng thời gian tạm cắt liên lạc với Nam Bo Ra để đi ngoại tình, hú hí cùng tiểu tam.

Nam Bo Ra cho biết cô từng bị bạn trai cũ lừa dối, phản bội 1 cách đầy cay đắng. Ảnh: Naver

Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, cuối cùng người bạn trai bội bạc đã bị lộ bộ mặt thật. Đáng nói, cách anh chàng bị phanh phui lại quá đỗi khó tin, có lẽ ngay chính người trong cuộc cũng không thể tưởng tượng ra được.

Vào 1 hôm ra ngoài ăn lòng bò nướng cùng chị em bạn bè thân thiết, Nam Bo Ra đã vô tình bắt tại trận bạn trai đang vui vẻ bên cô nhân tình trong ô tô. Nữ minh tinh Mặt Trăng Ôm Mặt Trời nhớ lại vụ việc ngày đó: “Khi ấy, tôi vừa lái xe rẽ vào 1 con hẻm thì tình cờ trông thấy 1 chiếc ô tô vô cùng quen thuộc đi ngược chiều. Chiếc xe giống hệt ô tô bạn trai tôi và biển số cũng y chang của anh ấy luôn. Nhìn qua lớp kính xe, tôi nhận ra bạn trai mình. Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm, còn tự hỏi ‘Anh ấy bảo đi huấn luyện mùa đông rồi mà, nhưng sao lại xuất hiện ở đây thế này?’. Nhìn sang ghế phụ, tôi càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra 1 người phụ nữ lạ mặt đang ngồi trong ô tô của bạn trai. Tình cờ thay, 2 chiếc xe (của Nam Bo Ra và bạn trai cũ) lại giáp mặt nhau ngay trong con hẻm. Thật sự giống như ông trời muốn sắp đặt cho tôi thấy cảnh tượng đó. Nhưng có vẻ lúc đầu anh bạn trai cũ không để ý thấy xe của tôi đâu. Bởi vì khi ấy anh ta còn đang rất vui vẻ bên cô gái kia, còn cười rạng rỡ nữa cơ mà”.

Nam Bo Ra liên bước xuống xe, lạnh lùng tiến tới vạch mặt bạn trai cùng cô tiểu tam ngồi chung ô tô. “Vì xe đang dừng nên tôi mở cửa bước xuống. Khi tôi gõ cửa xe bạn trai cũ, anh ta liền tỏ ra kinh ngạc cứ như thể nhìn thấy ma vậy. Tôi bảo ‘Hạ kính xuống’, nhưng anh ta không làm theo yêu cầu mà đạp chân ga rồi bỏ chạy khỏi đó luôn”, Nam Bo Ra hồi tưởng lại cảnh cô bắt gian tại trận.

PD của talk show tò mò dò hỏi tình hình sau đó: “Vậy sau đó thế nào? Cô chia tay ngay lập tức chứ?”. Thế nhưng, Nam Bo Ra lại khiến công chúng ngớ người khi thú nhận: “Tôi thực sự ngu ngốc khi đã không chia tay anh ta ngay lúc đó. Chúng tôi quen nhau thêm vài năm nữa rồi mới chính thức đường ai nấy đi, và lý do chia tay là do anh ta phản bội tôi lần nữa”. Thì ra, Nam Bo Ra vẫn tha thứ cho gã người yêu lăng nhăng dù bắt tại trận đàng trai hú hí với tiểu tam. Theo thời gian, người đàn ông này lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục tòm tem với phụ nữ khác. Và phải tới lần bị “cắm sừng” thứ 2, Nam Bo Ra mới sáng mắt ra, quyết định dứt tình với đối phương.

Những lời chia sẻ của Nam Bo Ra đã khiến cho công chúng không khỏi ngạc nhiên. Ảnh: Nate

Nam Bo Ra sinh năm 1989, chính thức ra mắt làng giải trí qua vai nữ chính trong MV Ache Aching của nữ ca sĩ Sol Flower. Cô trở nên nổi tiếng qua loạt phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Sunny, My Brilliant Revenge,...

Sau lần bị tình cũ phản bội, nàng ngọc nữ 8X cuối cùng cũng đã được bù đắp bằng cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên 1 chàng trai khác yêu thương, trân trọng cô. Còn nhớ Nam Bo Ra tổ chức đám cưới với ông xã ngoài ngành giải trí hồi tháng 5/2025 ở 1 khách sạn ở Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ có sự tham dự của gia đình và những người bạn thân thiết. Chú rể ngoài ngành giải trí bằng tuổi Nam Bo Ra, đã chiếm được trái tim mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời khi cùng làm tình nguyện ở nhà thờ. Sau hơn 2 năm hẹn hò, cặp đôi đã quyết định đi đến hôn nhân.

Tới tháng 9 năm ngoái, Nam Bo Ra đã mang thai con đầu lòng với ông xã. Nhưng sau đó 3 tháng, người đẹp mới công bố tin vui tới truyền thông và khán giả. Tới hè năm nay, cô đã hạ sinh con trai đầu lòng.

Minh tinh 8X dâng trào niềm hạnh phúc trong hôn lễ cổ tích. Ảnh: Naver

Cô trở nên nổi tiếng với nhiều tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh ăn khách. Ảnh: Nate