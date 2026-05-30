Ngọc nữ mới của Vbiz trời sinh đóng vai phản diện: Càng ác càng đẹp chấn động, mọi tội lỗi đều được tha thứ

Trước khi gây sốt toàn quốc với Mưa Đỏ, Hạ Anh vốn đã là gương mặt quen thuộc với khán giả miền Nam qua loạt phim truyền hình đình đám. Sở hữu nhan sắc tao nhã và xinh đẹp, nữ diễn viên được ưu ái gọi là ngọc nữ thế hệ mới nhờ hình tượng nhẹ nhàng, nữ tính. Gây thương nhớ với hình tượng xinh đẹp dịu dàng, không ít khán giả cảm thấy bất ngờ về vai phản diện đáng nhớ nhất sự nghiệp của Hạ Anh - Mỹ Tú trong Lưới Trời.

Mỹ Tú gần như hội tụ đủ mọi thói xấu: ích kỷ, thực dụng, lười biếng và luôn thích dựa dẫm vào người khác. Dù lớn lên ở vùng quê nghèo, Mỹ Tú lại được mẹ nuông chiều như tiểu thư nên chẳng biết làm việc nhà. Từ nấu ăn, may vá đến chuyện nữ công gia chánh, cô đều vụng về đến mức khiến những người xung quanh ngán ngẩm.

Không chỉ đỏng đảnh, Mỹ Tú còn khiến khán giả ức chế bởi tính cách “đứng núi này trông núi nọ”. Ban đầu, cô dành tình cảm cho Thắng chỉ vì anh đẹp trai và thường xuyên chiều chuộng mình. Nhưng khi gặp Khang giàu có hơn, Mỹ Tú lập tức thay lòng. Sau đó, đến lúc Dũng xuất hiện với sự hào nhoáng và thú vui mới lạ, cô tiếp tục rung động. Với Mỹ Tú, tình yêu dường như luôn gắn liền với cảm giác được nâng niu và hưởng thụ.

Điều khiến nhân vật này bị khán giả ghét cay ghét đắng nhân vật này nhất chính là cách cô đối xử với Mỹ Tiên (Bích Ngọc). Từ việc cùng mẹ dựng lên màn kịch nhận thân để bước chân vào nhà giàu, đến lúc có được cuộc sống sung sướng, Mỹ Tú lại kéo Mỹ Tiên lên thành phố chỉ để sai vặt như người ở. Cô liên tục buông ra những câu nói đầy tính sát thương, thậm chí còn xem sự bất hạnh của chị gái là điều hiển nhiên. Cao trào của sự phẫn nộ đến khi Mỹ Tú trộm tiền, lấy đồng hồ rồi thản nhiên đổ hết tội lỗi cho Mỹ Tiên. Sự vô lý và ngày càng độc đoán của nhân vật khiến mỗi tập phim đều trở nên căng thẳng, đồng thời biến Mỹ Tú thành kiểu phản diện khiến khán giả chỉ muốn chờ ngày nhận “quả báo”.

Thế nhưng cũng khó phủ nhận rằng chính visual quá đỗi nổi bật của Hạ Anh lại vô tình khiến nhân vật này có sức hút kỳ lạ. Từ ánh mắt sắc lẹm, gương mặt kiêu kỳ đến thần thái “tiểu thư giả danh”, nữ diễn viên khiến Mỹ Tú hiện lên vừa đáng ghét vừa cuốn hút. Không ít khán giả thừa nhận càng xem càng tức, nhưng vẫn không thể rời mắt mỗi khi nhân vật này xuất hiện.

Ngoài ra, Hạ Anh còn biến hoá thành một ác nữ khác là Thuỷ Tiên trong Đánh Cắp Giấc Mơ. Thuỷ Tiên có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng nhưng bên trong lại đầy tham vọng và toan tính. Nhân vật này từng có tình cảm với Đức (Quốc Trường), thế nên khi thấy anh dần rung động trước Hải Vân, Thuỷ Tiên bắt đầu bộc lộ bản chất ích kỷ và không chấp nhận việc mình bị thay thế. Cô liên tục tìm cách chen vào mối quan hệ của hai người, từ thao túng cảm xúc, gieo hiểu lầm đến dùng những lời nói nửa thật nửa giả để đẩy mọi chuyện đi xa hơn.

Điểm khiến vai diễn của Hạ Anh gây chú ý nằm ở hình tượng phản diện khá thực tế chứ không chỉ gào thét hay làm điều ác lộ liễu. Thuỷ Tiên luôn xuất hiện với hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng, thậm chí nhiều lúc còn tỏ ra đáng thương, nhưng phía sau lại là hàng loạt tính toán nhằm giữ người đàn ông mình muốn và bảo vệ cái tôi của bản thân. Chính sự nhập nhằng giữa đúng - sai ấy khiến khán giả vừa khó chịu vừa tò mò theo dõi nhân vật.

Lê Hạ Anh sinh năm 1995 tại TP.HCM trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng theo học ngành quản trị kinh doanh và hoạt động như người mẫu ảnh nhờ gương mặt nổi bật cùng chiều cao ấn tượng. Sở hữu nét đẹp vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, Hạ Anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn phim truyền hình phía Nam và bắt đầu xuất hiện trong loạt dự án dành cho khán giả đại chúng.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Hạ Anh góp mặt ở khá nhiều bộ phim quen thuộc như Tiệm Ăn Dì Ghẻ, Đánh Cắp Giấc Mơ, Vua Bánh Mì, Lật Mặt Showbiz, Chị Em Khác Mẹ... Tuy nhiên, thời điểm đó cô chủ yếu được nhớ đến nhờ ngoại hình nổi bật hơn là diễn xuất. Bước ngoặt lớn đến khi nữ diễn viên đảm nhận vai Mỹ Tú trong Lưới Trời. Nhân vật tiểu thư giả danh ích kỷ, thực dụng và liên tục chèn ép Mỹ Tiên đã khiến khán giả "ghi hận", đồng thời giúp Hạ Anh nhận về lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội. Vai diễn này cũng chứng minh cô không chỉ phù hợp hình tượng hiền lành mà còn có khả năng thể hiện những nhân vật phản diện nhiều mưu tính.

Sau thành công của Lưới Trời, Hạ Anh tiếp tục theo đuổi hình ảnh trưởng thành và đa dạng hơn qua nhiều dự án truyền hình, web-drama lẫn điện ảnh. Đến năm 2026, hiệu ứng từ Mưa Đỏ giúp tên tuổi Hạ Anh vượt khỏi phạm vi khán giả truyền hình miền Nam để tiếp cận đông đảo công chúng cả nước.



