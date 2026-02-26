Ngọc nữ mới của Vbiz đổi style đẹp tuyệt đối, nhan sắc phải sánh ngang với Thư Kỳ

Sau thành công vang dội của Mưa Đỏ, Lê Hạ Anh nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những mỹ nhân Vbiz nhận được nhiều sự yêu thích nhất hiện nay. Không chỉ ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên, cô còn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo quen thuộc. Tuy nhiên mới đây, người đẹp khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với tạo hình hoàn toàn khác biệt: sắc sảo, quyến rũ và đầy khí chất. Đặc biệt, khung hình cô sánh đôi cùng Steven Nguyễn còn viral khắp cõi mạng vì mang đậm vibe "cặp đôi hào môn" sang trọng, quyền lực.

Khung hình gấp đôi visual của Lê Hạ Anh và Steven Nguyễn tại event mới đây. (Ảnh: Threads)

Lê Hạ Anh gây ấn tượng mạnh ngay khi vừa xuất hiện với diện mạo sắc sảo, mới lạ. Nữ diễn viên lựa chọn bộ suit đen tối giản nhưng tôn dáng tuyệt đối, gồm blazer may đo ôm gọn phần eo và quần suông dài tạo hiệu ứng kéo chân thon thả. Thiết kế cổ sâu táo bạo kết hợp cùng dây chuyền vàng bản dài tạo nên tổng thể quyến rũ mà vẫn sang trọng.

Mái tóc đen uốn lượn nhẹ buông xõa tự nhiên càng làm nổi bật làn da trắng mịn và đường nét gương mặt thanh tú. Lối trang điểm tông trầm với điểm nhấn ở đôi mắt và son đỏ rượu vang mang đến thần thái quyền lực, bí ẩn khiến người xem khó lòng rời mắt.

Style "girl boss" đầy khí chất, quyền lực và quyến rũ của Hạ Anh. (Ảnh: Threads)

Màn lột xác phong cách giúp ngôi sao Mưa Đỏ nổi bật tại sự kiện. (Nguồn: lehaanh3108)

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc cũng như gout thời trang của Hạ Anh. Thậm chí, tạo hình mới mẻ này còn giúp nữ diễn viên được ví với minh tình đình đám châu Á Thư Kỳ.

Thời gian gần đây, nhan sắc của Lê Hạ Anh liên tục ghi điểm tuyệt đối trong lòng công chúng, chỉn chu từ trang phục đến tạo hình mỗi khi xuất hiện. Không còn đơn thuần là một gương mặt xinh đẹp, cô ngày càng hoàn thiện thần thái và phong cách, tạo nên sức hút rất riêng. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1995 thường gắn liền với những tạo hình sang chảnh nhưng vẫn giữ được nét mong manh đặc trưng. Nữ diễn viên ưa chuộng các thiết kế váy bồng bềnh, phom dáng nữ tính với chất liệu mềm mại, được ví von như "thần tiên tỷ tỷ" của Vbiz. Tuy nhiên, màn đổi phong cách lần này cũng có thể chứng minh nữ diễn viên hoàn toàn có thể thử sức với những style cá tính, phóng khoáng và đa dạng hơn.