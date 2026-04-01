Ngọc nữ mới của Vbiz chính là “đoá hoa đẹp nhất giữa rừng hoa”, chụp bừa 1 tấm cũng tuyệt đối phong thần

Mộng Zu - Ảnh: Viết Thanh

Thần thái nhẹ nhàng, sang trọng giúp mỹ nhân này luôn nổi bật ở mỗi khung hình.

Tối 14/4, thảm đỏ ra mắt phim Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn nghệ sĩ quen mặt như Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Hạnh Thúy, Lan Phương… Giữa “rừng hoa” nhan sắc, Lê Hạ Anh là mỹ nhân chiếm trọn spotlight trong mọi khung hình với visual chuẩn ngọc nữ, duyên dáng của mình.

Hạ Anh thu hút mọi ánh nhìn với visual thanh thoát và đầy cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn set đồ tối giản với áo cúp ngực trắng phối cùng quần đen, tôn trọn vóc dáng mảnh mai và đường nét cơ thể gọn gàng. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng lại giúp cô nổi bật nhờ khí chất nhẹ nhàng, tinh tế.

Điểm nhấn nằm ở gương mặt trong trẻo với lớp makeup trong veo, nhấn nhẹ vào đôi mắt và đôi môi hồng tự nhiên. Kiểu cột tóc cao điểm thêm vài lọn tóc buông lơi càng làm tăng vẻ nữ tính, dịu dàng của mỹ nhân Mưa Đỏ. Tổng thể, Hạ Anh mang đến cảm giác nhẹ mà sang, không cầu kỳ vẫn đủ chiếm spotlight. Chính vì vậy, nhiều khoảnh khắc chụp vội tại thảm đỏ cũng trở nên hoàn hảo, có thể nói là mỹ nhân này chỉ cần giơ máy ảnh chụp bừa thì vẫn xinh đẹp mãn nhãn.

Gia nhập showbiz đã hơn một thập kỷ, Lê Hạ Anh không phải gương mặt mới. Sinh năm 1995, cô từng được biết đến từ danh hiệu quán quân Ngôi Sao Thời Trang 2011, sau đó lấn sân sang diễn xuất với loạt sitcom, phim truyền hình như Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, Cả Một Trời Ân Oán, Đánh Cắp Giấc Mơ… và cả điện ảnh như Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Lật Mặt: 48H. Dù sở hữu visual trong veo, đường nét thanh tú và thần thái dịu dàng, sự nghiệp của cô trong nhiều năm vẫn khá “bình bình”, chưa có cú bật rõ rệt.

Phải đến Mưa Đỏ (2025), cái tên Lê Hạ Anh mới thực sự bùng nổ. Vai O Hồng - cô gái lái đò mang tình yêu quê hương sâu sắc - không chỉ giúp cô ghi điểm về diễn xuất mà còn tạo kết nối cảm xúc đặc biệt với khán giả. Đây cũng được xem là bước ngoặt giúp Hạ Anh thoát khỏi hình ảnh “hot girl đi đóng phim”, tiến gần hơn tới danh xưng “ngọc nữ tiềm năng” của điện ảnh Việt.

Từ một gương mặt quen nhưng chưa thật sự nổi bật, Lê Hạ Anh đang dần chứng minh sức hút bằng cả nhan sắc lẫn thực lực. Và với những gì thể hiện tại thảm đỏ lần này, không quá lời khi nói cô chính là “đoá hoa đẹp nhất”, nổi bật theo cách rất nhẹ nhàng nhưng khiến người ta khó rời mắt.

