Ngọc nữ duy nhất bị cả dàn sao Running Man cô lập?

Chiều 19/11, tờ Money Today cho hay nhà hàng do Haha và Kim Jong Kook quản lý vừa chia sẻ hình ảnh về buổi tụ tập ăn uống của dàn sao Running Man lên mạng xã hội. Trong hình, các thành viên của show gồm Ji Suk Jin, Yoo Jae Suk, Kim Jong Kook, Haha, Ji Ye Eun, Choi Daniel và Yang Se Chan ngồi quây quần trong bầu không khi ấm cùng. Họ còn vui vẻ nhiệt tình tạo dáng trước ống kính, thể hiện bầu không khí gia đình giữa các thành viên.

Đáng chú ý, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào việc Song Ji Hyo là nghệ sĩ duy nhất của Running Man không xuất hiện trong bức hình tụ họp. Từ đây, 1 số khán giả đã đặt ra nghi vấn mỹ nhân họ Song bị cả dàn sao Running Man cạch mặt, cô lập, không mời đi ăn cùng. Tin đồn này gây sốc cho nhiều người bởi từ trước tới nay, Song Ji Hyo có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các thành viên của chương trình, chưa để mất lòng ai bao giờ.

1 bức ảnh về buổi đi ăn mới đây của dàn sao Running Man đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội vì vắng bóng Song Ji Hyo

Song Ji Hyo dính nghi vấn bị dàn nghệ sĩ trong Running Man hùa nhau tẩy chay, cho ra rìa

Giữa "tâm bão", phía nhà hàng đã chính thức lên tiếng về việc Song Ji Hyo không xuất hiện trong bức hình chụp chung của dàn sao Running Man. Thì ra nữ diễn viên đã tới muộn trong buổi tụ tập nên mới không xuất hiện trong khoảnh khắc nói trên. Nói cách khác, không có chuyện Song Ji Hyo bị dàn sao Running Man hùa nhau cô lập, cho ra rìa.

Gần đây, lịch trình của nữ diễn viên họ Song vô cùng bận rộn khi cô vừa tất bật ghi hình show, đi tuyên truyền quảng bá cho 2 bộ phim mới mang tên Home Behind Bars và Savior, đồng thời còn phải lo loan cho công ty riêng.

Trong buổi phỏng vấn nhằm tuyên truyền cho bộ phim Savior cách đây không lâu, Song Ji Hyo cho biết cô đầu tư rất nhiều thời gian vào công việc kinh doanh nội y: "Tôi dự định tới văn phòng sau buổi phỏng vấn này. Vì tôi đích thân quản lý công ty nên có rất nhiều việc cần phải lo toan. Nếu tôi không khẩn trương phê duyệt mọi thứ, dự án tiếp theo có thể sẽ bị ngừng trệ. Tôi tham gia vào tới hơn 80% công việc trong công ty. Tôi là kiểu người chỉ cảm thấy hài lòng khi trực tiếp tham gia 1 cách chi tiết vào công việc. Kinh doanh là 1 thế giới hoàn toàn khác so với diễn xuất, tôi cần phải tập trung hơn mới được".

Nữ diễn viên họ Song hiện đang quay cuồng với lịch trình làm việc dày đặc ở showbiz và công ty riêng

Với lịch trình vô cùng bận rộn, dày đặc như vậy, việc Song Ji Hyo có tới trễ trong buổi tụ họp cùng dàn sao Running Man cũng là điều dễ hiểu. Khán giả cũng thông cảm cho nỗi vất vả và những tâm tư của nữ diễn viên nên họ đã không chê trách khi hay tin cô tới trễ trong buổi gặp mặt mới đây.