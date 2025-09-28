Ngọc nữ đắt giá nhất điện ảnh Việt đu trend “trap girl”: Visual cực xịn vẫn “lép vế” nàng hậu đình đám?

Love Game của Low G kết hợp cùng tlinh chính thức ra mắt ngày 13/09 vừa qua. Ca khúc mang tinh thần hip hop mạnh mẽ, gợi nhắc không khí bùng nổ của các sàn nhảy thập niên 2000, nhưng vẫn được làm mới bằng giai điệu pop hiện đại.

Là sản phẩm kết hợp giữa hai nghệ sĩ trẻ đình đám, Love Game nhanh chóng gặt hái thành tích ấn tượng: hơn 1,5 triệu lượt stream trên Spotify, gần 2,9 triệu view trên YouTube sau 2 tuần ngày phát hành. Ca khúc khai thác chủ đề trap girl/trap boy trong tình yêu giới trẻ, tái hiện những màn “thả thính” rồi biến mất và loạt chiêu trò tình cảm khiến netizen cảm thấy thú vị.

tlinh lại tạo trend với ca khúc Love Game

Trong đó, verse của tlinh lại tạo trend. Cô nàng thể hiện sở trường, viết đúng “nư” của các cô gái sẵn sàng chơi tất tay cùng đối phương “thả bẫy” trong một mối quan hệ. Ca từ thẳng thừng đến đỏ mặt là điểm nhấn của tlinh. Kết hợp với giai điệu cực cuốn, đoạn nhạc được hàng loạt ngôi sao và hot TikToker “đu trend” lipsync, với nhiều video đạt tới hàng triệu view, biến ca khúc thành hiện tượng mạng xã hội.

Video hút 2.2 triệu lượt xem của Kaity

Không nằm ngoài xu hướng, Kaity Nguyễn - nữ diễn viên đang gây chú ý với bộ phim điện ảnh ăn khách Tử Chiến Trên Không cũng nhanh chóng bắt nhịp trend. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, đáng yêu, Kaity nhận về “cơn mưa” lời khen từ khán giả, đồng thời gợi nhớ đến “thời hoàng kim musically” của nữ diễn viên.

Kaity Nguyễn chính là người làm nên trend lip sync từ những năm 2016, nay trở lại chỉ có "bất bại"

Năm 2016, Kaity từng gây “bão mạng” khi đăng tải đoạn clip hát nhép ca khúc Destiny của Hồ Ngọc Hà, từ đó trở thành hot girl đình đám và được xem là “đỉnh nhất trend” lipsync thời bấy giờ. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Kaity đã chinh phục dân mạng nhờ ngoại hình cuốn hút, thần thái tự tin. Vì vậy, khi trở lại với trend lipsync, cô nhanh chóng được khen ngợi hết lời, thậm chí nhiều người còn gọi vui “Kaity musically is back” hay “Kaity musically mãi đỉnh”. Sau 3 ngày đăng tải, video trên TikTok chính thức của Kaity đã vượt mốc 2,2 triệu lượt xem.

Thiên Ân và Kỳ Duyên trong video lip sync thu hút 1.2 triệu lượt xem

Kaity Nguyễn tái xuất với trend lipsync, netizen không chỉ dừng lại ở lời khen mà còn lập tức đặt cô lên bàn cân so kè nhan sắc và thần thái cùng Hoa hậu Thiên Ân - người thường xuyên góp mặt trong các trend lipsync với phong thái cực kỳ tự tin và ấn tượng. Trên TikTok, nàng hậu thậm chí sở hữu hẳn một album lipsync hơn 56 video, trong đó có những clip thu về hàng triệu lượt xem. Đáng chú ý, Thiên Ân cũng không ít lần được khán giả “gọi tên” ở các video lipsync của sao Việt khác, bởi sự cuốn hút và thần thái đặc trưng khiến người xem khó quên.

Đoàn Thiên Ân nổi tiếng với chùm video "hát nhép" cực thần thái

Trong khi Kaity từng gây thương nhớ bởi vẻ đẹp trẻ trung, trong veo cùng nụ cười tỏa nắng, thì Thiên Ân lại ghi điểm nhờ nét sắc sảo, hiện đại và thần thái tự tin cuốn hút. Một bên là “hot girl musically đời đầu”, một bên là hoa hậu bắt trend triệu view. Chính sự đối lập này càng khiến màn so kè visual thêm phần gay cấn, biến trend lipsync thành “màn đọ nhan sắc” bất ngờ giữa cả hai.

Kaity Nguyễn hiện đang gây sốt với vai diễn mới trong Tử Chiến Trên Không

Khán giả cũng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến: có người nghiêng về vẻ đẹp dịu dàng, đáng yêu của Kaity, có người lại ấn tượng với khí chất tự tin, hiện đại của Thiên Ân. Tuy vậy, không ít ý kiến trung lập cho rằng việc so sánh là thiếu tinh tế, đồng thời khẳng định cả hai đều sở hữu visual và phong thái riêng, không cần thiết phải phân định thắng thua.