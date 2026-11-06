Ngọc nữ C. càng chối bạo lực học đường càng bị "bóc" thêm nhiều ồn ào khác

Tranh cãi dường như đang mở rộng ra ngoài quá khứ thời đi học của nữ diễn viên này

Trong thời gian gần đây, cộng đồng mạng Hàn Quốc dậy sóng trước bài đăng ẩn danh tố cáo nữ diễn viên "C" sinh 1985 bạo lực học đường. Được biết, nữ diễn này là cựu học sinh trường Trung học Junggye. Người tố cáo cho biết mình bị lăng mạ và hành hung trong lớp học, nhà vệ sinh và các tòa nhà gần trường trong thời gian đi học. C cũng mượn quần áo thể dục và sách giáo khoa của nạn nhân mà không trả lại.

Người tố cáo yêu cầu nhận được 1 lời xin lỗi sâu sắc. Dựa trên những chi tiết trùng khớp, cư dân mạng cho rằng đó là Cha Ye Ryun. Phía nữ diễn viên 41 tuổi nhanh chóng phủ nhận tin đồn, thông báo sẽ kiện hành vi phát tán tin đồn vô căn cứ.

Cha Ye Ryun phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường. Ảnh: X

Tuy nhiên, Cha Ye Ryun càng phủ nhận, những bài đăng khác tố cáo hành vi bạo lực của cô ngày càng nhiều. Gần đây nhất, 1 cư dân mạng tự nhận từng đến cùng một tiệm làm tóc ở Cheongdamdong với nữ diễn viên khoảng 17 năm trước. Tác giả bài đăng cho biết: "Sau khi gội đầu, nhân viên đang sấy tóc cho tôi, nhưng cô ta đột nhiên khó chịu và quát tháo, giật lấy máy sấy tóc và tự sấy tóc cho mình. Đối với tôi, dường như cô ta coi thường nhân viên hoặc coi họ như thùng rác để trút bỏ cảm xúc của mình. Tôi biết sẽ có người báo cáo việc này, nhưng giờ nó mới được đưa ra ánh sáng".

Một cư dân mạng khác, tự nhận mình từng là nhân viên tại tiệm làm tóc đó vào thời điểm đó, cũng đăng tải về trải nghiệm tương tự. Người này viết: "Những cơn giận dữ đột ngột và việc giật lấy máy sấy tóc là chuyện thường tình. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng đối với tôi khi còn trẻ. Tôi chỉ nghĩ chắc hẳn cô ta đã trở nên tốt hơn sau khi kết hôn". 1 số khác cũng tự nhận mình có mặt tại tiệm làm tóc vào lúc đó: "Thật thú vị. Tôi cũng thấy cô ta ở đó vào khoảng thời gian đó. Tôi nhớ mình đã nghĩ nếu cô ta biết tự làm tóc thì còn đến tiệm làm gì?".

Nữ diễn viên bị "bóc" có thái độ thô lỗ tại tiệm làm tóc cách đây 17 năm. Ảnh: X

Cha Ye Ryun cũng bị tố cáo có hành vi thô lỗ trên sân golf. 1 người tự xưng là cựu nhân viên phục vụ sân golf cho biết đã phụ trách 1 nhóm bao gồm Cha Ye Ryun vào khoảng năm 2012-2013. Người này cho biết nữ diễn viên tỏ ra khó chịu và coi thường nhân vào thời điểm đó. Nhưng khi Cha Ye Ryun trả lời điện thoại trên sân golf, cô lại rất lịch sự. Thái độ của nữ diễn viên thay đổi tùy thuộc vào người mà cô đang nói chuyện.

Với những bài đăng chỉ trích hành vi trong quá khứ của Cha Ye Ryun sau những cáo buộc bắt nạt học đường, tranh cãi dường như đang mở rộng ra ngoài thời đi học của cô. Tuy nhiên, vì tất cả các bài đăng liên quan đến vụ việc đều được viết bởi cư dân mạng ẩn danh, nên các sự thật cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

Cha Ye Ryun cũng bị tố cáo có hành vi thô lỗ trên sân golf. Ảnh: X

Trong khi đó, khi vụ tranh cãi lan rộng, các bình luận yêu cầu giải thích hoặc chỉ trích gia đình đã xuất hiện trên mạng xã hội của cả Cha Ye Ryun và chồng Joo Sang Wook. Đội ngũ sản xuất kênh YouTube của Cha Ye Ryun thông báo sẽ vô hiệu hóa một số video và phần bình luận để ngăn chặn việc lan truyền tin đồn thất thiệt và các cuộc tấn công cá nhân nhằm vào gia đình diễn viên.

Đến nay, công ty quản lý HB Entertainment đã đưa ra 1 tuyên bố bổ sung: "Chúng tôi rất nghiêm túc xem xét tình hình hiện tại, trong đó các cáo buộc và suy đoán chưa được xác minh được đưa ra một cách ẩn danh đang liên tục lan truyền và thậm chí còn có những lời chỉ trích nhắm vào gia đình diễn viên. Chúng tôi sẽ bảo mật triệt để các tài liệu liên quan, phản hồi có trách nhiệm sau khi xem xét pháp lý về việc phát tán thông tin sai lệch và các cuộc tấn công cá nhân một cách ác ý. Chúng tôi sẽ có những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn thiệt hại do việc lan truyền thông tin sai lệch gây ra leo thang hơn nữa".

Chồng nữ diễn viên cũng chịu vạ lây. Ảnh: Instyle

Cha Ye Ryun có tên thật là Park Hyun Ho, sinh năm 1985. Với chiều cao 172cm, cô từng làm người mẫu trước khi đóng phim Năm 2005, ở tuổi 20, Cha Ye Ryun ra mắt với vai phụ trong bộ phim kinh dị Voice (Whispering Corridors 4). Sau đó, nữ diễn viên ghi dấu ấn với các phim Cruel Love, Royal Family, Mười, Perfume, Gold Mask...

Về đời tư, Cha Ye Ryun gặp diễn viên Joo Sang Wook khi cùng đóng phim Glamorous Temptation. Hai người công khai hẹn hò từ tháng 3/2016 và kết hôn ngày 25/5/2017 tại Grand Walkerhill Hotel, Seoul, Hàn Quốc. Họ có một con gái sinh vào tháng 7/2018. Thời gian gần đây, cô chia sẻ cuộc sống gia đình, nấu ăn và làm mẹ qua kênh YouTube của mình.

Cặp đôi kết hôn từ năm 2017. Ảnh: Osen

Nguồn: Spors Choosun



