“Ngọc nữ” bị cắm 7749 cái sừng, 3 lần bắt gian tại trận nhưng lí do gì vẫn tha thứ chồng sát gái?

Trong showbiz xứ Trung, chắc chẳng có ai như nàng "Chưởng môn phái ngọc nữ" Châu Huệ Mẫn, từng 8 lần bị chồng "cắm sừng" trắng trợn, thậm chí 3 lần "bắt gian tại giường" nhưng vẫn thứ tha hết lần này đến lần khác. Không ít người phải đặt câu hỏi, rốt cuộc lý do gì khiến nữ nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn, làm mưa làm gió trong làng nhạc Hoa ngữ lại mờ mắt vì tình yêu đến như vậy.

Với vẻ đẹp trong trẻo, thanh thoát, cách cư xử nhẹ nhàng và đời tư sạch, Châu Huệ Mẫn là "ngọc nữ" vạn người mê trong mắt công chúng. Cô vốn được đánh giá là kiểu người rất chín chắn, quyết đoán, khó bị người khác tác động. Thế nên, khi Châu Huệ Mẫn nhận lời yêu chàng tài tử phong lưu Nghê Chấn, người hâm mộ của cô vô cùng ngỡ ngàng. Cũng từ đó, Châu Huệ Mẫn liên tục bị cuốn vào bão táp dư luận vì những drama tình ái của người bên gối.

Được biết, Nghê Chấn là con trai của tác giả nổi tiếng, một trong "tứ đại tài tử Hong Kong" Nghê Khuông. Từ khi bắt đầu hẹn hò với Châu Huệ Mẫn vào năm 1989 cho đến nay, những tin đồn tình ái của Nghê Chấn chưa bao giờ ngừng nghỉ. Anh dính tin đồn mập mờ với hàng loạt mỹ nhân showbiz đình đám như Trần Pháp Dung, Diêu Nhạc Bích, Phó Dĩnh, Trần Dĩnh Nghiên, người mẫu Esther…Trong đó, Châu Huệ Mẫn từng bắt tận tay 3 lần, không còn lời lẽ nào có thể chối cãi được.

Châu Huệ Mẫn và Nghê Chấn.

Đáng chú ý nhất là việc Nghê Chấn bị phát hiện đến chốn ăn chơi, khóa môi cực cháy với người đẹp gợi cảm Trương Lữu vào năm 2008. Sau khi vụ việc bùng nổ, Nghê Chấn đã lên tiếng xin lỗi nhưng ai nấy đều cho rằng kèo này cặp đôi tài tử - ngọc nữ chắc sẽ "toang". Chẳng ngờ, Châu Huệ Mẫn lại quyết định lên xe hoa với tay lãng tử trứ danh xứ Cảng, khiến netizen phải tròn mắt. Thậm chí, MC đình đám lúc bấy giờ Tra Tiểu Hân còn tuyên bố: "Châu Huệ Mẫn chắc bị trúng bùa mê thuốc lú rồi!".

Nghê Chấn ngoại tình trắng trợn với mỹ nhân ngực khủng.

Thật khó tin là Châu Huệ Mẫn không chỉ tha thứ mà còn đồng ý về chung nhà với chàng tài tử nổi tiếng trăng hoa.

Về phía Châu Huệ Mẫn, nữ ca sĩ từng công khai khen ngợi Nghê Chấn là người rất cẩn thận, có trách nhiệm và luôn đặt cô ở vị trí số 1 trong lòng. Để mua được món bánh cuộn cà phê mà Châu Huệ Mẫn yêu thích nhất, tài tử này từng càn quét cả đất Vancouver.

Nàng "ngọc nữ" cho rằng, con người chẳng có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có khả năng mắc sai lầm. Thay vì luôn săm soi khuyết điểm của đối phương, chúng ta nên biến khổ đau thành cơ hội để giúp nhanh trưởng thành.

Đồng thời, Châu Huệ Mẫn còn so sánh tình yêu với món bánh cuộn cà phê: "Sau khi chốt đơn 1 loại thì thỏa mãn 100% luôn, không hề đổi sang loại khác". Có lẽ vì vậy nên dù tình cảm có nhiều biến cố, Châu Huệ Mẫn vẫn chấp nhận tha thứ của "tay sát gái" Nghê Chấn.

Sau khi thành vợ người ta, Nghê Chấn vẫn chẳng đổi tính phong lưu, nhiều lần rộ tin "ăn nem ăn chả", rạn nứt hôn nhân. Mỗi lần như vậy, nàng "ngọc nữ" xứ Cảng đều dùng những động tác nhẹ nhàng, cho thấy cô và ông xã vẫn bền chặt bên nhau.

Nhiều năm qua, Châu Huệ Mẫn vẫn thủy chung son sắt với Nghê Chấn, bất chấp tay lãng tử này nhiều lần "ngựa quen đường cũ".

Có nhiều người cho rằng Nghê Chấn không một lòng một dạ với tình yêu, khiến Châu Huệ Mẫn khổ sở đủ bề. Thế nhưng, chuyện tình cảm vốn như người uống nước, tự biết ấm lạnh, người đẹp họ Châu là người rõ ràng nhất bản thân mình muốn cái gì, có hạnh phúc hay không. Netizen cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tôn trọng sự lựa chọn của Châu Huệ Mẫn và mong mỏi những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.

Nguồn: QQ, 163