Content tuyên truyền của các cơ quan nhà nước, lực lượng chức năng thời gian vừa qua đang ngày càng cởi mở và gần gũi hơn với giới trẻ. Thay vì những nội dung khô khan, nặng tính khẩu hiệu, nhiều đơn vị chọn cách bắt trend, lồng ghép yếu tố giải trí, tiểu phẩm hay ngôn ngữ mạng xã hội để truyền tải thông điệp.

Mới nhất, vào tối 29/5, tài khoản Facebook chính thức Bộ Công an - Trang thông tin về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đăng tải đoạn clip tuyên truyền với thông điệp: “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Ngọc Mắt To bất ngờ lên fanpage Bộ Công an

Điều khiến dân tình bất ngờ là video được dựng theo phong cách tiểu phẩm hài hước, lấy tên “Come My ‘Chốt’” - cách chơi chữ khiến nhiều người liên tưởng ngay đến MV Come My Way vừa ra mắt của Sơn Tùng M-TP.

Nội dung clip xoay quanh câu chuyện một người phụ nữ có chồng đi nhậu rồi bị công an xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn, thậm chí còn lên tivi khiến cô buồn bực. Trong cơn buồn đời, chính người phụ nữ này cũng đi nhậu và sau đó bị kiểm tra nồng độ cồn. Trớ trêu hơn, người công an đang làm nhiệm vụ lại chính là người yêu cũ của cô.

Người cũ gặp lại nay đã ở vị trí khác

Những kỷ niệm xưa ùa về

Dù được xây dựng với màu sắc hài hước, clip vẫn lồng ghép đầy đủ thông tin về quy định xử phạt, thông điệp an toàn giao thông và hậu quả của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Chính cách tuyên truyền vừa vui vẻ vừa đúng trọng tâm này đã giúp video nhanh chóng viral.

Chỉ sau khoảng nửa ngày đăng tải, clip đã thu về gần 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Cư dân mạng cũng liên tục bày tỏ sự thích thú bằng bình luận “Mặn” - mô tả sự thú vị của video.

Phản ứng từ cư dân mạng về clip tuyên truyền này

Được biết, đây là clip do Công an Thành phố Hà Nội thực hiện và sau đó được fanpage Bộ Công an đăng tải lại. Đi kèm video, Công an Hà Nội nhấn mạnh thông điệp: “Rượu bia không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, mà đôi khi còn khiến cả một gia đình rơi vào cảnh khốn khó, chia ly và ân hận… Đừng vì một cuộc vui của bản thân mà để vợ con phải lo lắng, gia đình lâm vào cảnh đau lòng” .

Bên cạnh nội dung tuyên truyền, nhân vật nữ chính trong clip cũng nhanh chóng được dân mạng nhận ra. Đó chính là “chiến thần livestream” Ngọc Nguyễn, hay còn được biết đến với biệt danh “Ngọc Mắt To” (tên thật Nguyễn Ánh Ngọc, sinh năm 1986, Hà Nội).

Thời điểm năm 2021 - 2022, Ngọc Nguyễn là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ những buổi livestream bán hàng cực kỳ duyên dáng, hài hước. Ban đầu, cô chỉ livestream để thanh lý đồ cá nhân nhưng cách nói chuyện tự nhiên, liên tục tung hứng và hóng drama online cùng người xem đã giúp nhiều đoạn clip của cô viral mạnh trong giai đoạn dịch bệnh. Thậm chí thời điểm mới tập livestream, Ngọc Nguyễn còn từng đùa rằng muốn cùng em gái tạo “phốt” để nổi tiếng hơn và bán được nhiều hàng hơn. Tuy nhiên, chưa cần tạo drama, chính phong cách nói chuyện thú vị đã khiến cô được cư dân mạng yêu thích.

Sau khi nổi tiếng trên MXH, Ngọc Nguyễn lấn sân sang điện ảnh, từng xuất hiện trong một số dự án phim của Trấn Thành như Mai, Thỏ Ơi!!,... Dù đảm nhận vai phụ song Ngọc Nguyễn để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả, thoại câu nào chấn động câu đấy.

Ngọc Nguyễn khi livestream bán hàng

Ngọc Nguyễn khi đóng phim Mai

Về đời tư, Ngọc Nguyễn cũng nổi tiếng vì những phát ngôn thẳng thắn liên quan đến tình yêu - hôn nhân, cho biết bản thân từng trải qua đổ vỡ. Cô từng chia sẻ quan điểm: “Lấy nhiều chồng không mệt, ở với một người chồng không tốt thì mới mệt” hay cho rằng khi yêu nếu giận nhau thì nên chủ động làm hòa để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.

Hiện tại Ngọc Nguyễn vẫn vừa kinh doanh online vừa làm sáng tạo nội dung. Tài khoản Facebook của cô đang có 231k người theo dõi, con số này ở TikTok là gần 153k.