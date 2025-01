Ngọc Lan, Lona Kiều Loan và dàn sao Vbiz phản ứng với bài viết gây chấn động của Thiên An

Những ngày vừa qua, Thiên An bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Nguồn cơn xuất phát từ việc ồn ào của nữ diễn viên và một nam ca sĩ diễn ra vào năm 2021 bất ngờ có thêm diễn biến mới. Cụ thể, một nhân vật tên T.V - người từng đăng bài "phốt" nam ca sĩ ngoại tình, làm lộ chuyện Thiên An có con bất ngờ cho biết "T.A" chính là người đứng sau, soạn tin nhắn và bài phốt và yêu cầu cô thực hiện theo. Sau đó, Thiên An lên tiếng bức xúc, đề nghị "T.V" làm rõ người tên "T.A" được nhắc đến trong câu chuyện là ai. Chưa dừng lại ở đó, tối 19/1, Thiên An có bài đăng dài gây chấn động. Nữ diễn viên cho biết từng mang thai 3 lần, nhưng chỉ bé Sol được bình an chào đời.

Bên dưới bài viết của Thiên An, bên cạnh những lời bàn tán của cư dân mạng thì xuất hiện nhiều bình luận của dàn sao Việt. Theo đó, Lona Kiều Loan, Nguyễn Đình Vũ cảm thấy sốc, không tin được với những chi tiết mà Thiên An nhắc đến trong bài viết liên quan đến câu chuyện quá khứ. Bên cạnh đó, những người phụ nữ đã làm mẹ như Ngọc Lan, Trương Mỹ Nhân, Xuân Lan... dành lời khuyên, nhắn nhủ đến Thiên An.

Lona Kiều Loan hoảng hốt bên dưới bài viết của Thiên An

Ca sĩ Nguyễn Đình Vũ cảm thán trước chia sẻ của Thiên An

Ngọc Lan có bình luận khuyên nhủ gây chú ý khi Thiên An liên tục đăng đàn

Xuân Lan cũng có phản ứng trước vụ việc của đàn em

Dòng chia sẻ gây xôn xao đến từ người từng hợp tác với Jack và K-ICM bên dưới bài đăng của Thiên An

Quỳnh Lương cho biết từng sống chung nhà, hiểu rõ tình thế của Thiên An

Trong tâm thư đăng tải vào tối 19/1, Thiên An viết: "Mình là một người mẹ tồi, tàn nhẫn, vì trước đó đã không bảo vệ được 2 đứa nhỏ. Sau những biến cố ở công ty cũ, thì mình chấp nhận làm hậu phương ở phía sau lo lắng cho gia đình thì trong thời gian đó, mình phát hiện có em bé đầu tiên. Mình có nói cho bạn ấy biết, bạn ấy lúc đó 23 tuổi và đã cầu xin mình rất nhiều, khóc lóc van xin mình đủ điều vì nếu bây giờ có con thì coi như con đường sự nghiệp của bạn tan vỡ, fan nữ sẽ quay lưng, công ty thì mới vừa ký xong.

Với 1 người phụ nữ hết lòng vì người mình thương, mình đã khóc rất nhiều và mủi lòng trước những lời cầu xin của bạn và mình đã kh** n** tước đi mạng sống của sinh linh nhỏ. Con ra đi vào ngày 13/2/2020 trước sinh nhật của mẹ 10 ngày. Mẹ đã đau lòng khôn nguôi nhưng vì sự nghiệp của ba con nên mẹ con mình ráng thương ba nhé.

Mọi chuyện lại cứ trôi qua, thì mình phát hiện mình mang thai lần 2. Các bạn cũng biết thường khi đã bỏ 1 lần sẽ rất nhạy có thai lần 2. Mình đã nhất quyết giữ con lại, nhưng lần này là 1 người khác ngăn chặn sự sống của con. Mẹ của bạn ấy khuyên ngăn mình, thao túng tâm lý của mình. Mình sống với bạn trọn tình nghĩa, mình cũng xem mẹ bạn như mẹ của mình. Mình tôn trọng gia đình bạn, mình nhớ mãi câu nói của mẹ bạn dành cho mình: Xử lý đi để lớn *** không được. Đọc đến đây thì mọi người có thể chửi mình cũng được, nhưng vào thế như vậy mọi người có thể giúp mình trả lời mình còn cách nào khác nữa hay không. Vừa sợ, vừa lo, vừa không muốn phá hoại sự nghiệp của bạn. Và 1 mình trải qua bao nhiêu sự đau khổ, khóc hết nước mắt cho những đứa con tội nghiệp của mình. Em bé ra đi vào ngày 20/5/2020".

Thiên An gây chấn động Vbiz khi cho biết đã 3 lần mang thai

Trước đó, liên quan đến vụ nói là người dàn xếp, lên kịch bản phốt, nữ diễn viên không trực tiếp nhắc đến tên ai mà chỉ gọi là "bạn nam" và "bạn nữ" khi phản pháo. Thiên An nhấn mạnh: "Cả nhà để ý lại clip đầu, bạn nữ nói không liên quan gì bạn nam, mà sao bạn nữ phốt bạn nam 4 năm qua bạn nam không đi kiện tội vu khống? Bạn nữ nói không liên quan gì bạn nam sao lại có những tin nhắn vờn nhau giữa đêm khuya thanh vắng? Bạn nữ kêu An là người soạn tin nhắn, sắp xếp kịch bản nhưng nếu An sắp xếp những đoạn tin nhắn đó, chắc An cũng là một nhà biên kịch xuất sắc. An không đủ khả năng và không làm mọi người ơi, chuyện này hoàn toàn sai sự thật. Thêm nữa, nếu kêu dàn dựng tin nhắn, thì An bảo bạn đó xoá tin nhắn làm gì? Dàn dựng phải để tin nhắn làm bằng chứng để bóc phốt bạn nam kia, chứ kêu xoá làm gì?".

Thiên An sinh năm 1998 và từng ký hợp đồng với công ty ICM Entertainment của K-ICM. Thời điểm hoạt động chung công ty, Thiên An từng góp mặt vào một số MV của Jack và K-ICM như Sóng Gió, Bạc Phận, Sao Em Vô Tình và Hoa Vô Sắc. Tuy nhiên sau ồn ào của Jack và K-ICM vào cuối năm 2019, Thiên An chính thức rời công ty và làm việc tự do.

