Ngọc Châu có 1 lời hứa với người mẹ quá cố chưa kịp hoàn thành

Chiều 13/8, nhiều sao Việt đồng loạt gửi lời động viên, an ủi khi hay tin mẹ của Hoa hậu Ngọc Châu đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông ở Tây Ninh. Phía công ty của Hoa hậu Ngọc Châu thông báo hủy mọi lịch trình trong thời gian tới để cô ổn định tinh thần và lo chu toàn cho mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Do mồ côi ba từ năm 5 tuổi nên Hoa hậu Ngọc Châu rất gắn bó và dành sự yêu thương tuyệt đối cho mẹ. Thời gian rảnh cô thường về quê để nấu ăn, thăm mộ ba và tận hưởng những giây phút bình yên bên mẹ. Chính vì vậy, sự qua đi mãi mãi của mẹ là mất mát, nỗi đau lớn đối với Ngọc Châu và gia đình cô. Không chỉ không thể tiếp tục báo hiếu, Ngọc Châu còn chưa kịp hoàn hành lời hứa với mẹ ruột.

Cụ thể, vào tháng 5/2023, Ngọc Châu thừa nhận với mẹ ruột cô bị trường đại học đuổi học vì bỏ dở vài học phần. Cô tâm sự với mẹ: "Ngày xưa con nói với mẹ đã học gần xong, làm thêm khóa luận và đồ án sẽ tốt nghiệp. Tuy nhiên, còn 1-2 đồ án chưa làm nên con chưa thể lấy bằng ra. Vì quá hạn đào tạo, trường không cho con quay lại học tiếp. Giờ con không thể lấy bằng ra được nữa. Tại vì có những lúc, có những thời điểm mà mình phải đưa ra quyết định, lựa chọn để mà chọn cho mình một con đường phát triển hơn. Lúc mà con thi Hoa hậu Hoàn vũ là lúc có thông báo về việc sẽ gia hạn hay đi học nữa.

Lúc đó con đi thi, con cuốn theo cuộc thi, đầu tư, tập trung vào một bên nhiều quá thì bên còn lại sẽ bị lơ là và cũng không để ý. Sau này thi xong, con quay về trường thì mới biết được thông tin như vậy. Con quay lại trường, làm đơn để xét và học tiếp để lấy được cái bằng. Nhưng trường nói rằng đây là quy định của Bộ Giáo dục, trường không thể giải quyết".

Khi nghe chia sẻ của con gái, bà Đặng Thị Gái lộ rõ khuôn mặt lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, sau đó bà cũng thông cảm, động viên con gái "chuyện cũng đã xảy ra rồi" nên việc cần làm là khắc phục, thu xếp trở lại trường học để có được bằng tốt nghiệp. Bà nói với Ngọc Châu: "Lúc mệt mỏi và khó khăn nhất là lúc trong nhà cạn tiền, các con còn nhỏ. Khi đó, mẹ phải vào ngân hàng vay tiền, để làm nuôi các con, từ từ các con lớn lên thì đỡ hơn. Do đó, mẹ chỉ mong con sẽ có một công việc ổn định, con cứ tiếp tục thôi vì chuyện cũng đã xảy ra”.

Khi đó, Ngọc Châu cũng hứa với mẹ sẽ đi học lại chuyên ngành khác, phù hợp với định hướng trong tương lai của cô. Tháng 7/2023, Ngọc Châu trở lại con đường học vấn, cô mong muốn trở thành một producer (nhà sản xuất) chuyên nghiệp. Cô đã xuất sắc vượt qua bài thi tiếng Anh và nhận học bổng 50% toàn khoá học đến từ trường Đại học Kinh tế - tài chính TPHCM.

Tính đến thời điểm này, Hoa hậu Ngọc Châu chỉ mới bắt đầu việc học lại hơn 1 năm, chưa đến lúc tốt nghiệp, vì thông thường các chương trình đào tạo đại học tầm 3-4 năm. Đây cũng chính là lời hứa còn dang dở, chưa kịp thực hiện của Ngọc Châu đối với mẹ.

Ngọc Châu chỉ mới học lại đại học 1 năm, nên mẹ cô chưa kịp chứng kiến con gái tốt nghiệp

Trước đây, Hoa hậu Ngọc Châu nhiều lần chia sẻ về tuổi thơ thiếu thốn nhưng hạnh phúc vì luôn có mẹ bên cạnh: "Châu còn nhớ có buổi trời mưa rất lớn, lúc đó mình rất là sợ và mình ngồi trên một cái võng nhỏ nhỏ nằm cạnh bàn thờ của ba. Khi đó mình khóc rất nhiều. Một lúc sau đó, mình thấy mẹ từ xa chạy hớt ha hớt hải vào nhà, ôm lấy mình an ủi. Mẹ cũng hiểu mình rất sợ tiếng sấm, tiếng mưa. Dù mưa lớn đến cỡ nào mẹ cũng chạy về thật nhanh để an ủi. Thương mẹ, mất rất lâu mẹ mới chấp nhận sự thật và mạnh mẽ vượt qua để an nhiên như thời điểm hiện tại".

Đối với cô, mẹ là người nuôi dưỡng, bạn đồng hành tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho cô viết tiếp những hành trình mới của cuộc đời. Ngọc Châu rưng rưng nói về mẹ: "Bây giờ Châu chỉ quan tâm cho sức khỏe mẹ nhiều nhất. Mình muốn bản thân có thể quan tâm và chăm sóc cho mẹ nhiều hơn".

Ngọc Châu luôn mong muốn mẹ sát cánh, bên cạnh trong những sự kiện đặc biệt của cuộc đời

Nhiều người động viên, san sẻ mất mát với Hoa hậu Ngọc Châu