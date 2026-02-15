Ngoại trưởng Trung Quốc khuyên Mỹ chớ nghe theo những lời thiếu cân nhắc

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Diễn đàn an ninh Munich, ngày 14/2. ﻿(Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Munich ngày 14/2, ông Vương Nghị kêu gọi Washington áp dụng chính sách “tích cực và thực dụng”, cho rằng kết quả tốt nhất cho cả hai bên là hợp tác.

Ngoại trưởng Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 13/2, sau đó hai bên mô tả cuộc gặp là “tích cực và mang tính xây dựng”. Hai ngoại trưởng trao đổi về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh, dự kiến vào tháng 4.

Sau 1 năm nhiều biến động vì chính sách thương mại và thuế quan, Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách làm dịu quan hệ. Ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh cảm thấy khích lệ khi Nhà Trắng gần đây có những phát biểu thể hiện “sự tôn trọng với Chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Quốc”.

Tuy nhiên, Mỹ và các nước châu Âu ngày càng lo ngại về mức độ phụ thuộc gia tăng vào Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu và các bộ phận quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất.

Ông Vương Nghị nói rằng một số người ở Mỹ đang “làm mọi cách để tấn công và bôi nhọ Trung Quốc”. Theo ông, quan hệ Mỹ - Trung có thể đi theo hai hướng. Mỹ có thể hiểu Trung Quốc một cách hợp lý và khách quan, theo đuổi chính sách tích cực và thực dụng.

“Hướng còn lại là tìm cách tách rời khỏi Trung Quốc, cắt đứt chuỗi cung ứng và phản đối Trung Quốc trên mọi phương diện theo cách thuần túy cảm tính, bộc phát”, ông nói.

Ngoại trưởng Vương Nghị cảnh báo, rằng có những người “đang tìm cách tách Đài Loan khỏi Trung Quốc và giẫm lên các lằn ranh đỏ của Trung Quốc, điều rất có thể đẩy Trung Quốc và Mỹ tới xung đột”.

“Về phía mình, Trung Quốc muốn thấy hướng đi thứ nhất, và tôi tin rằng các bạn cũng vậy, nhưng Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với mọi loại rủi ro”, ông nói.