Ngoại trưởng Nhật Bản phản đối hành động làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông

Phát biểu của ngoại trưởng Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì có nhiều hành động cưỡng ép, cản trở hoạt động dầu khí của các nước láng giềng. Từ hôm 13/8 vừa qua, tàu khảo sát Hải dương 08 của Trung Quốc cùng các tàu hải cảnh hộ tống đã trở lại xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 22/8 cho biết, Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc về vấn đề này, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu khỏi EEZ của Việt Nam, không có hành vi làm gia tăng căng thẳng, gây phức tạp tình hinh, đe dọa đến hòa bình, ổn định và an ninh ở biển Đông cũng như khu vực.

Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục thực thi và bảo vệ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và của Việt Nam. Với quyết tâm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Việt Nam luôn sẵn sàng giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp hợp với luật pháp quốc tế, bà Hằng nhấn mạnh.

"Một lần nữa, Việt Nam đề nghị các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế có những đóng góp tích cực thiết thực vào việc duy trì hòa bình trật tự trong khu vực, ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng thượng tôn pháp luật trên biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.

Trong vài ngày qua, Bộ ngoại giao và Bộ quốc phòng Mỹ đã lần lượt lên tiếng, chỉ trích "hành vi cưỡng ép" của Trung Quốc đối với hoạt động dầu khí hợp pháp, lâu đời của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.