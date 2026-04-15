Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

“Việc quân sự hóa EU rất nguy hiểm, và đang diễn ra "rất nhanh chóng". Giới tinh hoa khối này được cho là coi quân sự hóa là mục tiêu cốt lõi của họ”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với các nhà báo sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Ông Lavrov cho rằng, EU đang cố gắng biến Serbia thành vùng đệm chống lại Nga, viện dẫn các điều kiện gia nhập EU, mà theo ông, đòi hỏi phải công nhận nền độc lập của Kosovo, và hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng cho biết, các quan chức châu Âu, trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông, đang thúc giục Ủy ban châu Âu hoãn kế hoạch chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Ông Lavrov nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin về kế hoạch của EU nhằm cắt đứt quan hệ năng lượng.

Ngoại trưởng cảnh báo, việc từ bỏ nguồn cung từ Nga sẽ đẩy châu Âu từ sự phụ thuộc vào năng lượng Nga sang phụ thuộc vào một cường quốc lớn khác, mà theo ông, đang tích cực chuẩn bị cho sự chuyển đổi này, gọi tình hình là một "bước ngoặt".