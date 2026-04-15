HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngoại trưởng Nga: Quá trình quân sự hóa EU đang ‘rất nhanh và mạnh’

Hoàng Vân |

TASS đưa tin, ngày 15/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, quá trình quân sự hóa Liên minh châu Âu (EU) đang diễn ra

- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

“Việc quân sự hóa EU rất nguy hiểm, và đang diễn ra "rất nhanh chóng". Giới tinh hoa khối này được cho là coi quân sự hóa là mục tiêu cốt lõi của họ”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với các nhà báo sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Ông Lavrov cho rằng, EU đang cố gắng biến Serbia thành vùng đệm chống lại Nga, viện dẫn các điều kiện gia nhập EU, mà theo ông, đòi hỏi phải công nhận nền độc lập của Kosovo, và hoàn toàn tuân thủ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng cho biết, các quan chức châu Âu, trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông, đang thúc giục Ủy ban châu Âu hoãn kế hoạch chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Ông Lavrov nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin về kế hoạch của EU nhằm cắt đứt quan hệ năng lượng.

Ngoại trưởng cảnh báo, việc từ bỏ nguồn cung từ Nga sẽ đẩy châu Âu từ sự phụ thuộc vào năng lượng Nga sang phụ thuộc vào một cường quốc lớn khác, mà theo ông, đang tích cực chuẩn bị cho sự chuyển đổi này, gọi tình hình là một "bước ngoặt".

Theo TASS
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại