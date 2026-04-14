Ngoại trưởng một nước Đông Nam Á bị quốc hội chất vấn: Tại sao phải xin phép Mỹ để mua dầu Nga?

Trong phiên chất vấn Bộ Ngoại giao Philippines của Ủy ban Thượng viện về chiến lược ứng phó khủng hoảng kịp thời và hiệu quả vào thứ Hai (13/3), Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian và Thượng nghị sĩ Imee Marcos đã đặt câu hỏi về vấn đề trên.

"Tại sao chúng ta cần phải xin phép Mỹ? Thời gian rất quan trọng và chúng ta cần dầu từ hôm qua rồi. Nếu chúng ta xin phép, điều đó rõ ràng sẽ khiến nguồn cung dầu bị chậm trễ", ông Gatchalian nói.

Sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2, Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu. Philippines đã có thể đảm bảo nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ từ Nga khi Mỹ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhập khẩu dầu Nga trong một tháng. Đại sứ Philippines tại Washington DC, ông Jose Manuel Romualdez, cho biết với truyền thông quốc tế rằng nước này đã đề nghị Mỹ gia hạn miễn trừ thêm 3 tháng nữa.

Trong phiên điều trần, Ngoại trưởng Philippines Ma. Theresa Lazaro cho biết chỉ có Mỹ mới có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc (UN) áp đặt lên Nga vì cuộc xung đột với Ukraine.

"Do đó, Đại sứ Philippines tại Washington DC, đặc biệt là Đại sứ Babes Romualdez, đã và đang đàm phán với hai bộ [của Mỹ]—Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính", ông Lazaro cho biết.

Khi bị ông Marcos chất vấn, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cho biết nước này chỉ đang tuân theo các thủ tục do Bộ Ngoại giao Mỹ đặt ra theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc.

Đồng tình với Ngoại trưởng Lazaro, Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin nói: "Các công ty tư nhân của chúng ta không muốn mua trừ khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ vì Mỹ có thể sẽ điều tra họ. Vì vậy, họ muốn được cấp phép trước khi mua".

Cuối tháng 3, Philippines đã tiếp nhận lô dầu thô Nga đầu tiên trong vòng 5 năm trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bị đình trệ. Theo nhiều nguồn tin dẫn dữ liệu từ các công ty phân tích như LSEG, Kpler và OilX, một tàu chở khoảng 100.000 tấn dầu thô ESPO Blend từ cảng Kozmino (Nga) đã được vận chuyển tới nhà máy lọc dầu của Tổng công ty dầu khí Philippines Petron tại tỉnh Bataan.

Ngày 24/3, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia, cho phép Chính phủ Philippines đẩy nhanh việc mua nhiên liệu, thực hiện tạm ứng hợp đồng và bảo đảm lưu thông các mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao.







