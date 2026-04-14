HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngoại trưởng một nước Đông Nam Á bị quốc hội chất vấn: Tại sao phải xin phép Mỹ để mua dầu Nga?

Y Vân |

Trong bối cảnh chính phủ Philippines đang tìm cách đảm bảo được nhiều nguồn cung dầu hơn nữa, các thượng nghị sĩ đã chất vấn Bộ Ngoại giao (DFA) nước này lý do tại sao Philippines cần phải xin phép Mỹ để mua dầu từ Nga.

Trong phiên chất vấn Bộ Ngoại giao Philippines của Ủy ban Thượng viện về chiến lược ứng phó khủng hoảng kịp thời và hiệu quả vào thứ Hai (13/3), Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian và Thượng nghị sĩ Imee Marcos đã đặt câu hỏi về vấn đề trên.

"Tại sao chúng ta cần phải xin phép Mỹ? Thời gian rất quan trọng và chúng ta cần dầu từ hôm qua rồi. Nếu chúng ta xin phép, điều đó rõ ràng sẽ khiến nguồn cung dầu bị chậm trễ", ông Gatchalian nói.

Sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2, Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu. Philippines đã có thể đảm bảo nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ từ Nga khi Mỹ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhập khẩu dầu Nga trong một tháng. Đại sứ Philippines tại Washington DC, ông Jose Manuel Romualdez, cho biết với truyền thông quốc tế rằng nước này đã đề nghị Mỹ gia hạn miễn trừ thêm 3 tháng nữa.

Trong phiên điều trần, Ngoại trưởng Philippines Ma. Theresa Lazaro cho biết chỉ có Mỹ mới có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc (UN) áp đặt lên Nga vì cuộc xung đột với Ukraine.

"Do đó, Đại sứ Philippines tại Washington DC, đặc biệt là Đại sứ Babes Romualdez, đã và đang đàm phán với hai bộ [của Mỹ]—Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính", ông Lazaro cho biết.

Khi bị ông Marcos chất vấn, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cho biết nước này chỉ đang tuân theo các thủ tục do Bộ Ngoại giao Mỹ đặt ra theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc.

Đồng tình với Ngoại trưởng Lazaro, Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin nói: "Các công ty tư nhân của chúng ta không muốn mua trừ khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ vì Mỹ có thể sẽ điều tra họ. Vì vậy, họ muốn được cấp phép trước khi mua".

Cuối tháng 3, Philippines đã tiếp nhận lô dầu thô Nga đầu tiên trong vòng 5 năm trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bị đình trệ. Theo nhiều nguồn tin dẫn dữ liệu từ các công ty phân tích như LSEG, Kpler và OilX, một tàu chở khoảng 100.000 tấn dầu thô ESPO Blend từ cảng Kozmino (Nga) đã được vận chuyển tới nhà máy lọc dầu của Tổng công ty dầu khí Philippines Petron tại tỉnh Bataan.

Ngày 24/3, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia, cho phép Chính phủ Philippines đẩy nhanh việc mua nhiên liệu, thực hiện tạm ứng hợp đồng và bảo đảm lưu thông các mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao.



Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

00:30
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại