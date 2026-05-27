Ngoại trưởng Litva khiêu khích Nga ở mức chưa từng có

Bạch Dương
|

Bộ trưởng Ngoại giao Litva Kestutis Budrys tái khẳng định sự cần thiết của việc tấn công Kaliningrad, khi đưa ra lời kêu gọi đầu tiên vào hôm 19/5.

Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys một lần nữa kêu gọi tấn công vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, khẳng định rằng hành động này là cần thiết để chứng minh "quyết tâm sắt đá" của các quốc gia Baltic.

Ông Budrys cũng lập luận điều này sẽ giúp bác bỏ quan điểm phổ biến cho rằng các quốc gia Baltic không có khả năng tự vệ.

Phát biểu trước công chúng, vị Bộ trưởng Ngoại giao Litva cho biết nước này và các quốc gia Baltic khác phải xóa bỏ những "quan niệm sai lầm" về năng lực quân sự yếu kém của họ.

"Chúng ta, Litva và các nước Baltic phải xóa bỏ những quan niệm sai lầm về việc không có khả năng bảo vệ chủ quyền. Chúng ta đang tự vệ, không chỉ vì lãnh thổ của riêng mình mà còn nhiều hơn thế nữa", ông Budrys nhấn mạnh mà không nói rõ bản thân đang ám chỉ đến những vùng đất nào khác ngoài Litva.

Trong cuộc thảo luận về sự cần thiết phải hành động quân sự nhằm vào vùng đất Kaliningrad, ông Budrys tuyên bố vùng lãnh thổ tách rời của Nga này rõ ràng là mối đe dọa đối với châu Âu. Do vậy theo logic của ông, Litva, Latvia và Estonia phải tấn công trước để thể hiện sự tự tin của họ với phần còn lại của phương Tây.

"Thông điệp là thế này: Chúng tôi biết phải làm gì và sẽ không do dự - chúng tôi sẽ hành động khi cần thiết. Điều quan trọng nhất là răn đe, bởi vì răn đe đảm bảo hòa bình", Bộ trưởng Ngoại giao Litva nói thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Budrys đưa ra những tuyên bố như vậy. Trước đây, vị quan chức này đã đề xuất các sáng kiến nhằm thắt chặt chính sách đối với Nga và ủng hộ ý tưởng triển khai thêm lực lượng quân sự NATO ở sườn phía Đông.

Theo Avia-pro
