Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng hành động bảo vệ Belarus

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, cho biết Ukraine đang cố gắng mở rộng xung đột bằng cách đe dọa Belarus, nhưng Nga sẽ không để điều đó xảy ra.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Hãng RT dẫn lời ông Lavrov hôm 22/6, Nga sẵn sàng viện dẫn các đảm bảo an ninh của mình đối với Belarus nếu Ukraine thực hiện các lời đe dọa tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của nước này.

Ngoại trưởng Nga đưa ra tuyên bố trong một cuộc thảo luận bàn tròn về vai trò của phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine.

Ông bình luận về yêu cầu của Tổng thống Ukraine Zelensky rằng Belarus phải tháo dỡ hoặc vô hiệu hóa những gì Ukraine tuyên bố là các trạm tiếp sóng có liên hệ với Nga dọc biên giới Belarus-Ukraine.

Ông Zelensky cho Belarus một tuần để hành động và cảnh báo nếu không Ukraine sẽ tự phá hủy thiết bị đó.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga mô tả tối hậu thư là một mối đe dọa đối với một quốc gia có chủ quyền, tuyên bố rằng "điều này rõ ràng nhằm mục đích lôi kéo Belarus trực tiếp vào cuộc xung đột và mở rộng phạm vi địa lý của các hành động thù địch".

Ông lưu ý Nga và Belarus đã có một hiệp ước đảm bảo an ninh có hiệu lực từ tháng 3/2025 theo khuôn khổ Liên minh Nhà nước.

Hiệp ước này coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga hoặc Belarus đều là cuộc tấn công vào Liên minh Nhà nước và cho phép cả hai bên sử dụng tất cả các phương tiện quân sự và kỹ thuật sẵn có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để đẩy lùi sự xâm lược và các mối đe dọa đối với chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của họ.

"Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng thực hiện đầy đủ các biện pháp được quy định trong hiệp ước để đảm bảo an ninh cho đồng minh của chúng tôi và dĩ nhiên là an ninh của Liên minh các quốc gia thành viên", ông Lavrov nói.

Đáp lại lời đe dọa của nguyên thủ Ukraine, Belarus tuyên bố sẽ không tháo dỡ thiết bị hay ngừng cung cấp nhiên liệu cho Nga, đồng thời cảnh báo một cuộc tấn công từ Ukraine sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả.

Nhà ngoại giao Nga cũng chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì điều mà ông cho là sự ủng hộ đối với những lời đe dọa của ông Zelensky, dẫn lời phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cáo buộc Belarus hỗ trợ Nga và nói rằng Ukraine có quyền tự vệ.

Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh châu Âu không thể đóng vai trò trung gian hòa giải trung lập trong cuộc xung đột trong khi vẫn trang bị vũ khí cho Ukraine, mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Nga và ủng hộ các mối đe dọa chống lại Belarus.

Nga và Belarus đã bày tỏ lo ngại về việc NATO gia tăng hoạt động gần biên giới của họ, bao gồm cả cuộc tập trận Gallant Boar 2026 do Litva, Ba Lan và Pháp tổ chức gần Hành lang Suwalki, một khu vực hẹp giữa Belarus và vùng Kaliningrad của Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Igor Sekreta cho biết Belarus đang theo dõi sát sao cuộc tập trận và cáo buộc châu Âu đang theo đuổi một hệ tư tưởng quân sự hóa. Ông nói: "Họ định sẽ chiến đấu với ai nữa đây?".

Nga và Belarus đã phủ nhận việc họ có bất kỳ kế hoạch nào tấn công NATO hoặc EU trừ khi bị tấn công trước.

Liên minh Nga và Belarus cáo buộc các nước phương Tây sử dụng xung đột Ukraine, các cuộc tập trận của NATO và việc tăng cường quân sự ở sườn phía Đông của khối để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga và Belarus.