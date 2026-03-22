Ngoại trưởng Hungary ‘tuồn tin mật’ từ các cuộc họp của EU cho Nga!?

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó thường xuyên gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong giờ giải lao các cuộc họp của EU, cung cấp "báo cáo trực tiếp về các cuộc thảo luận" và những giải pháp khả thi, tờ Washington Post (WP) đưa tin này, dẫn lời các quan chức an ninh châu Âu.

Theo nguồn tin của ấn phẩm WP, nhờ những lời kêu gọi như vậy, "mọi cuộc họp của EU trong nhiều năm qua đều diễn ra với sự tham gia của Moskva".

Ông Ferenc Fresz - cựu lãnh đạo Cơ quan Phòng thủ mạng Hungary cho biết, trong nhiều năm qua, Chính phủ của Thủ tướng Orbán đã cung cấp cho Nga một "cửa ngõ" quan trọng để thâm nhập vào các cuộc thảo luận nhạy cảm trong EU - cả thông qua sự hiện diện trực tiếp của các đồng minh trong Chính phủ Hungary và cả việc tin tặc Nga xâm nhập vào mạng máy tính của Bộ Ngoại giao Hungary.

Tổng cộng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến toàn diện tại Ukraine năm 2022, ông Szijjártó đã thực hiện 16 chuyến thăm chính thức tới Moskva, lần cuối cùng diễn ra vào ngày 4/3, khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trong cuộc gặp với lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin.

Tờ báo WP cáo buộc đầu tháng 3/2026, các nhân viên của Tổng cục Tham mưu Quân đội Nga (GU GSh), trước đây gọi là GRU, đã đến Budapest để gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử quốc hội ở Hungary vào ngày 12/4.

Thủ tướng thân Nga Viktor Orban có thể thua cuộc bầu cử lần đầu tiên sau 16 năm. Để huy động cử tri, chính quyền Hungary đã tiến hành bầu cử với khẩu hiệu chống lại "mối đe dọa từ bên ngoài", mà họ chỉ định là "các quan chức EU" và Ukraine đang gây ảnh hưởng.

Theo các nguồn tin, Putin đã giao nhiệm vụ cho ông Sergey Kiriyenko - người chịu trách nhiệm xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng ảnh hưởng chính trị của Nga cả trong nước và quốc tế để "giải quyết" vấn đề Hungary.

Chính Kiriyenko là người cũng bị cáo buộc định hướng dư luận nhằm chống lại Tổng thống thân phương Tây Maia Sandu tại Moldova.

Bên cạnh đó, "chiến dịch thông tin sai lệch" ở Hungary bằng cách sử dụng hình ảnh giả mạo về các nhân viên thu thuế Ukraine cũng bị nhận xét là có liên quan đến lợi ích của Nga.

Trong nhiều năm qua, Hungary đã dùng tư cách thành viên của mình trong EU và NATO để ngăn chặn các quyết định của các liên minh liên quan đến Ukraine, ngay cả trong trường hợp đã đạt được thỏa thuận từ trước.

Ví dụ, Hungary đã ngăn chặn quyết định của Liên minh châu Âu về việc cung cấp cho Ukraine chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro bất chấp sự đồng thuận trước đó.

Theo kế hoạch, trong số 90 tỷ euro dự kiến được cung cấp trong giai đoạn 2026 - 2027, 60 tỷ euro sẽ dành cho hỗ trợ quân sự, điều vô cùng quan trọng để đảm bảo khả năng phòng thủ của Ukraine trong ngắn hạn và dài hạn.