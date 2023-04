Ngoại trưởng Blinken: Mỹ - Việt đã tiến thêm một bước để củng cố quan hệ hai nước

Ngoại trưởng Blinken chia sẻ, từ lâu ông đã mong chờ được trở lại Việt Nam và thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới đây với tư cách là Ngoại trưởng. Đây không phải lần đầu tiên ông Blinken tới thăm Việt Nam. Ông đã tới thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 và Hà Nội năm 2016 với tư cách là Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Mỹ.

Theo Ngoại trưởng Mỹ: “Một thập kỷ kể từ khi Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện và gần 28 năm kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, chúng ta đã xây dựng một mối quan hệ phát triển mạnh mẽ, năng động và hiệu quả. Thay mặt Tổng thống Biden, tôi đến đây để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác đó”.



Trong các cuộc gặp gỡ, trao đổi trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Blinken tập trung vào việc làm thế nào Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ thành công của Việt Nam - qua đó mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam, người dân Mỹ và toàn bộ khu vực.

Ông Blinken cho rằng, Mỹ và Việt Nam đang hợp tác vì lợi ích chung vô cùng rộng lớn:

“Chúng tôi tin rằng, bằng cách hỗ trợ các tham vọng của Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy tham vọng của chính mình: từ tạo việc làm cho người dân Mỹ và tăng cường sức mạnh của các doanh nghiệp Mỹ, đến đạt được thêm bước tiến nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta cũng như ngăn chặn các đại dịch”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh, ông muốn tập trung vào cách thức hai nước thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình và có nền tảng là sự tôn trọng đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Theo đó, “tự do và rộng mở” có hàm ý rằng các quốc gia được tự do lựa chọn con đường và đối tác của riêng mình và rằng các vấn đề sẽ được giải quyết một cách cởi mở, các quy tắc sẽ đạt được một cách minh bạch và áp dụng một cách công bằng, và hàng hóa, ý tưởng và con người sẽ tự do lưu thông trên đất liền, trên biển, trên trời và không gian mạng.

Hai nước cũng đã đã thảo luận về sự tôn trọng lẫn nhau đối với vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ đối tác chặt chẽ thông qua các khuôn khổ kinh tế khu vực.

“Chúng tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo không thể thiếu của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức phát triển ở khu vực sông Mekong - vốn đang trở nên tồi tệ hơn do việc xây dựng các đập nước, biến đổi khí hậu và đánh bắt thủy hải sản quá mức”.

Theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ đang giúp Việt Nam thúc đẩy những cải cách quan trọng mà Việt Nam đã và đang áp dụng - bao gồm lao động, sở hữu trí tuệ và công bằng thương mại - những cải cách đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới.

“Chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia kết nối, có thu nhập cao vào năm 2045 bằng cách theo đuổi tăng trưởng thúc đẩy tất cả các cộng đồng, đồng thời xây dựng khả năng phục hồi để thích ứng với biến đổi khí hậu. Chúng tôi biết Việt Nam ngày càng dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa do khủng hoảng khí hậu gây ra. Khi Việt Nam thực hiện các bước để trở thành quốc gia đi đầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, Mỹ cũng đang đầu tư vào tiềm năng to lớn của Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định: “Mỹ cam kết hỗ trợ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Và chúng tôi tôn trọng quyền của Việt Nam trong việc định hình tương lai của đất nước dưới hệ thống chính trị của các bạn”.

Ngoại trưởng Blinken cho rằng ngày hôm nay, Mỹ và Việt Nam đã tiến thêm một bước để củng cố mối quan hệ giữa hai nước bằng việc khởi công xây dựng khu phức hợp Đại sứ quán mới. Khi hoàn thành, Đại sứ quán mới tại Hà Nội sẽ là một cơ sở hiện đại xứng đáng với tầm nhìn đầy tham vọng về tương lai của mối quan hệ đối tác giữa hai nước và xứng đáng với những người dân Mỹ và Việt Nam đang nỗ lực hàng ngày để biến tầm nhìn đó thành hiện thực./.