Ngoài Mỹ và Israel, rộ tin đồn một nước vùng Vịnh đã âm thầm tấn công Iran

Chiến dịch quân sự, mà UAE chưa công khai thừa nhận, bao gồm cuộc tấn công vào một nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran ở Vịnh Ba Tư, WSJ cho biết. Cuộc tấn công diễn ra vào đầu tháng 4, trước khi thỏa thuận ngừng bắn hiện tại có hiệu lực vào ngày 8/4.

Theo WSJ , UAE đã bí mật thực hiện các cuộc tấn công này để đáp trả việc Iran nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của UAE.

Sau đó, Iran đã điều một loạt máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào cả UAE và Kuwait để đáp trả, mặc dù vào thời điểm đó chưa có thông tin chính thức nào về việc UAE đứng đằng sau các cuộc tấn công Iran.

Chính phủ UAE không công khai xác nhận sự tham gia của mình vào các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Mỹ được cho là đã âm thầm hoan nghênh sáng kiến tham gia các cuộc tấn công của UAE. Các quan chức cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng các quốc gia vùng Vịnh sẽ tích cực tham gia hơn nữa trong cuộc chiến.

UAE là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến gần đây giữa Israel, Mỹ và Iran, cả về kinh tế do việc đóng cửa không phận và eo biển Hormuz, và về vật chất, khi nhiều cuộc tấn công của Iran nhắm vào cơ sở hạ tầng ở UAE.

Ngoài ra, việc UAE tham gia tấn công Iran dường như là một bước nữa của quốc gia vùng Vịnh này nhằm định vị mình như một cường quốc an ninh trong khu vực.

UAE đã đầu tư vào lực lượng không quân, sở hữu một số hệ thống radar phát hiện tiên tiến nhất, và thậm chí còn có hệ thống Vòm Sắt được vận hành bởi lực lượng Israel đóng quân tại nước này.

Nhiều quan chức Israel tuyên bố, quyết định điều động hệ thống phòng không Vòm Sắt và các tên lửa đánh chặn được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed.

Theo báo cáo của WSJ , UAE ngày càng sẵn sàng sử dụng quân đội để bảo vệ lợi ích kinh tế và mở rộng ảnh hưởng của mình ở Trung Đông cùng các khu vực lân cận, chẳng hạn như Bắc Phi.