Ngoại lệ của Vbiz: Mỹ nhân 36 tuổi mặt vẫn "búng ra sữa", trẻ đẹp đến nỗi nói 18 tuổi cũng tin

QUỲNH NGỌC - ẢNH: VIẾT THANH - CLIP: TEAM SỰ KIỆN |

Sự xuất hiện của mỹ nhân này tại thảm đỏ ra mắt bộ phim Quỷ Nhập Tràng 2 đã thu hút sự chú ý lớn.

Tối 10/3, sự kiện họp báo ra mắt Quỷ Nhập Tràng 2 đã chính thức sáng đèn ở TP.HCM, lôi kéo sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông. Nối tiếp thương hiệu Quỷ Nhập Tràng năm ngoái, cũng là bộ phim kinh dị ăn khách nhất lịch sử Việt Nam, dự án điện ảnh lần này hứa hẹn sẽ mang đến những màn hù doạ và lạnh sống lưng tới khán giả. Thảm đỏ quy tụ nhiều ngôi sao hot của Vbiz như NS Vân Dung, Quang Tuấn, Vân Trang, Lâm Vỹ Dạ, Khả Như, Huỳnh Phương, Doãn Quốc Đam, Ma Ran Đô, Hồ Bích Trâm, Ngọc Phước.

- Ảnh 1.

Dàn cast Quỷ Nhập Tràng 2

Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc. Ở tuổi 36, nữ nghệ sĩ xuất hiện trong chiếc đầm đen dáng dài thanh lịch với phần cổ xuyên thấu, vừa gợi cảm vừa tinh tế. Thiết kế ôm nhẹ giúp tôn lên vóc dáng thon gọn, trong khi mái tóc dài uốn lượn được thả tự nhiên càng làm nổi bật nét dịu dàng, nữ tính.

Lâm Vỹ Dạ khoe sắc nổi bật ở tuổi 36

- Ảnh 2.

Hậu giảm cân thành công, nữ diễn viên ngày càng thăng hạng nhan sắc, các đường nét đều trở nên hài hoà và trẻ trung hơn. Làn da trắng mịn, căng bóng cùng nụ cười tươi rạng rỡ khiến visual của cô trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Ngũ quan khuôn mặt mềm mại, đôi mắt sáng và thần thái tươi tắn tạo cảm giác đúng chuẩn “mặt búng ra sữa”. Nhiều người nhận xét rằng nếu nói nữ nghệ sĩ mới ngoài đôi mươi cũng hoàn toàn có thể tin được, bởi vẻ ngoài của cô gần như không lộ dấu hiệu tuổi tác quá nhiều.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Một số bình luận của netizen:

- Càng ngày càng trẻ ra, tài thật đấy.

- Tui cũng muốn mình trông như vậy khi 36 tuổi.

- Thánh hack tuổi mới của Vbiz à.

- Lâm Vỹ Dạ càng ngày càng xinh nhỉ, đúng mẹ 2 con có khác.

- Bả ăn gì mà trẻ lâu vậy trời.

Một số hình ảnh khác tại thảm đỏ:

- Ảnh 5.

Khả Như

- Ảnh 6.

Huỳnh Phương

- Ảnh 7.

Doãn Quốc Đam

- Ảnh 8.

Thu Thuỷ

- Ảnh 9.

Hồ Bích Trâm

- Ảnh 10.

NS Vân Dung

- Ảnh 11.

Vân Trang

- Ảnh 12.

Quang Tuấn

