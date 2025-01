Ngoại hình không ai nhận ra của Á hậu bị Samsung ruồng bỏ

Nữ diễn viên Go Hyun Jung mới đây (ngày 16/1) đã đăng tải một loạt hình ảnh mới cho thấy việc bản thân đã bình phục sức khỏe và trở lại phim trường dự án mới The Mantis: Original Sin của đài SBS. Trước đó, cô được cho là là liên tục bị ngất ở phim trường Namib và đã phải nằm viện suốt một thời gian để thực hiện ca phẫu thuật nguy hiểm.

Sự trở lại trên phim trường của Go Hyun Jung khiến nhiều khán giả có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng sức khỏe của cô cũng tốt hơn. Tuy nhiên nhiều người lại tập trung vào diện mạo khác lạ của nữ diễn viên. Không chỉ rất gầy, cô còn xuất hiện với bộ dạng thiếu sức sống, bờ môi nhợt nhạt như bị sưng lên và xuất hiện khá nhiều tóc bạc. Nếu nhìn lướt qua những bức ảnh này mà không xem tên tài khoản đăng tải, nhiều người hoàn toàn không nhận ra đây là Go Hyun Jung.

Hình ảnh mới của Go Hyun Jung tại phim trường ngày 16/1

Nhìn những hình ảnh này, khán giả không biết đây là do hóa trang cho nhân vật hay thực sự là Go Hyun Jung đã lão hóa nhanh chóng như vậy chỉ trong khoảng 1 tháng kể từ khi nhập viện. Trước đó, ở loạt ảnh tại bệnh viện mà cô đăng tải, nữ diễn viên cũng khiến nhiều người xót xa vì dáng vẻ gầy gò, nhợt nhạt, già đi rất nhiều so với hình ảnh ở bộ phim Namib. Tuy nhiên chí ít thì lúc đó, mái tóc của Go Hyun Jung còn chưa bạc màu.

Go Hyun Jung cách đây khoảng nửa tháng, khi còn nằm viện

Dưới phần bình luận về những cập nhật mới của Go Hyun Jung, khán giả rất lo ngại cho tình hình của nữ diễn viên. Nhiều người cũng hi vọng cô có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi thay vì vội vàng trở lại phim trường như vậy. Cho đến hiện tại, khán giả và người hâm mộ vẫn không thể biết Go Hyun Jung thực sự bị bệnh gì. Chỉ biết căn bệnh này có vẻ đã theo cô nhiều năm nhưng phải tới khi quay phim Namib, mọi chuyện mới trở nên nghiêm trọng khi cô nhiều lần ngất trên phim trường và không thể hoàn thành những cảnh quay cuối. Hiện tại, khán giả cũng rất tò mò không biết ở giai đoạn cuối của phim, ekip sẽ xử lý ra sao khi vắng bóng nữ chính.

Hình ảnh xinh đẹp của Go Hyun Jung ở Nambi

Về dự án The Mantis: Original Sin mà Go Hyun Jung vừa bắt thực hiện ngay sau cuộc phẫu thuật, đây là tác phẩm mới của đài SBS, remake từ tác phẩm nổi tiếng của Pháp - The Mantis. Phim xoay quanh Jung I Sin (Go Hyun Jung) là một kẻ giết người hàng loạt có biệt danh là Mantis. Cô đã giết 5 người đàn ông một cách tàn bạo cách đây 20 năm. Con trai cô là Cha Su Yeol, cậu đã căm ghét mẹ mình trong suốt cuộc đời. Hiện tại, Su Yeol đã trở thành cảnh sát và vô tình cậu phải xử lý một vụ án rất giống như án mạng Mantis năm xưa. Để bắt được thủ phạm này, Cha Su Yeol đã nhờ đến sự giúp đỡ của chính mẹ mình, Jung I Sin. Sau Mask Girl thì đây tiếp tục là một bộ phim đen tối, tâm lý tội phạm mà Go Hyun Jung nhận lời tham gia, hứa hẹn mang đến màn lột xác ấn tượng của cô.