Ngoại hình gây sốc tột độ của công chúa showbiz sau khi bị bắt vào viện tâm thần

Theo HK01, Amanda Bynes từng là ngôi sao nhí nổi danh của Hollywood với nhiều tác phẩm được khán giả trên khắp thế giới biết tới. Nhưng công chúa tóc vàng trượt dài trong bê bối cá nhân nên không còn giữ được sắc vóc như xưa.

Mới đây, Amanda Bynes đã cập nhật trạng thái của mình trên trang Instagram và khiến khán giả sốc khi ngoại hình xuống dốc nghiêm trọng. Khác với vẻ ngọt ngào xinh đẹp trước kia, hiện tại, Amanda Bynes trông phát tướng hơn. Nữ diễn viên bơm môi vẫn còn dấu hiệu sưng và kẻ lông mày rất đậm.

Tình trạng mới nhất của sao nhí lừng danh một thời Amanda Bynes khiến khán giả sốc nặng

Nữ diễn viên thay đổi đến mức không ai nhận ra

Nhiều khán giả đã để lại bình luận tiếc nuối khi thời kỳ đỉnh cao của Amanda Bynes trôi qua quá nhanh: "Thật buồn khi nhìn thấy cô ấy như bây giờ", "Rõ ràng cô ấy đã gặp một cú sốc lớn nên mới thay đổi như vậy", "Trước đây cô ấy thực sự rất xinh đẹp", "Tôi đã từng là người hâm mộ của Amanda Bynes, giờ tôi không nhận ra cô ấy nữa, thật đáng tiếc"...

Đầu thập niên 2000, Amanda Bynes là tên tuổi nổi tiếng được hàng triệu thiếu niên ngưỡng mộ, được xếp ngang với Hilary Duff và Lindsay Lohan - hai công chúa Disney lừng lẫy thời bấy giờ. Cô còn góp mặt trong trong danh sách 25 ngôi sao dưới tuổi 25 hot nhất thế giới của Teen People vào năm 2006.

Nữ diễn viên nổi tiếng với loạt phim đình đám như What a girl wants trong vai Daphne, Sydney White (vai Sydney), She's the man (vai Viola Hastings)… Thành công nhanh chóng với nhiều tựa phim ăn khách đã giúp Amanda Bynes được săn đón nhiệt tình.

Amanda Bynes từng là nàng công chúa tóc vàng được săn đón tại Hollywood

Thành công quá sớm khiến Amanda Bynes mất hết động lực vươn lên và dần trượt dốc vì những bê bối đời tư

Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Amanda Bynes gây bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ với lý do không còn yêu diễn xuất và dần chuyển sang thiết kế thời trang. Song không lâu sau đó, sao nhí một thời kinh doanh thua lỗ, còn dính vào loạt scandal liên quan tới rượu chè, ma túy, gây rối nơi công cộng,...

Năm 2013, Amanda Bynes từng được xác định có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt, buộc phải được điều trị lâu dài. Tới năm 2018, khi xuất hiện trong bài phỏng vấn trên tạp chí Paper, Amanda Bynes nói rằng, bản thân không có mục đích sống.

"Tôi đã làm việc cả đời và (bây giờ) tôi không làm gì cả. Tôi có rất nhiều thời gian trong tay, và tôi sẽ thức dậy và bị ném đá cả ngày theo đúng nghĩa đen. (Tôi đã) giao du với một đám đông tồi tệ hơn và bản thân bị cô lập rất nhiều… Tôi thực sự bắt đầu sử dụng chất cấm, và nó trở thành một thế giới thực sự đen tối, buồn bã đối với tôi", Amanda Bynes chia sẻ.

Amanda Bynes không còn giữ được vóc dáng quyến rũ ngày xưa

Đến tháng 2/2019, sau một thời gian xuất hiện trở lại với tình trạng tốt trên bìa tạp chí Paper, Amanda Bynes lại phải vào trại cai nghiện.

Tháng 3/2023, Amanda Bynes bị bắt gặp trong tình trạng khỏa thân, đi lang thang trên phố một mình. Cô đã vẫy một chiếc xe và nói rằng cô vừa trải qua cơn loạn thần. Sau đó, chính Amanda Bynes đã gọi điện thoại cho 911 (số điện thoại khẩn cấp ở Mỹ) và được đưa đến một đồn cảnh sát. Nữ diễn viên được đưa đến viện tâm thần và tiếp tục nằm viện.