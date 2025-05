Ngoại hình của em gái Cường Đô La ở hiện tại gây chú ý

Nguyễn Ngọc Huyền My (SN 1983, tại Gia Lai) là cô em gái ruột kín tiếng của Cường Đô La (Nguyễn Quốc Cường, SN 1982). Người phụ nữ này ít khi xuất hiện trước truyền thông, song những thông tin về tài sản của ái nữ này vẫn liên tục gây chú ý, với những con số “khủng”.

Em gái kín tiếng của Cường Đô La hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện. Nguồn: Bật Mood

Mới đây, Huyền My gây chú ý khi xuất hiện tại đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCGL, mã chứng khoán QCG), vào chiều ngày 17/5. Rất nhanh sau đó, hình ảnh, khoảnh khắc của em gái Cường Đô La tại sự kiện nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý.

Cô diện trang phục tối giản, thanh lịch, liên tục trò chuyện cùng mọi người,...

Nguyễn Ngọc Huyền My (đứng thứ 2 từ trái vào) chụp ảnh cùng mẹ và trai cùng một số thành viên khác tại đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Hình ảnh hiếm hoi của anh hai em ruột. Nguồn: soistar

Đây không phải lần đầu tiên Huyền My xuất hiện trước công chúng, so sánh với ành quá khứ, Huyền My được đánh giá ngày càng nổi bật, xinh đẹp.

Một vài hình ảnh hiếm hoi của em gái Cường Đô La từ nhiều năm trước được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tính đến ngày 22/7/2024, tại Quốc Cường Gia Lai, Huyền My đang là cổ đông lớn thứ 2 với gần 39,4 triệu cổ phiếu QCG nắm giữ, tức hơn 14,3% vốn công ty. Chỉ xếp sau cổ phần do bà Như Loan nắm giữ với số lượng hơn 101,9 cổ phiếu, tương đương 37,05% vốn.

Song, theo như những gì thể hiện trên báo cáo công ty hằng năm, Huyền My và chồng doanh nhân người Hoa - ông Lầu Đức Duy đều không nắm bất kỳ chức vụ gì tại Quốc Cường Gia Lai.

Ngoài ra, theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, bà Nguyễn Ngọc Huyền My là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thế Như, Công ty cổ phần Lyn Property, Công ty cổ phần đầu tư Quốc Cường Land.

Cụ thể, em gái Cường Đô La đang giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Lyn Property. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Lyn Property có tiền thân là CTCP Bất động sản Đại Nam Land. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2019, vốn điều lệ của công ty này 150 tỉ đồng. Cũng từ thông tin đăng ký này, ngành nghề chính của doanh nghiệp này là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Những lần xuất hiện hiếm hoi của bà Nguyễn Ngọc Huyền My (ngồi giữa, hàng đầu).

Huyền My cũng đang nắm giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thế Như. Doanh nghiệp được thành lập tháng 4/2010, thời điểm tháng 10/2023, công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó danh sách thành viên góp vốn có bà My với 10%, bà Nguyễn Thị Như Loan (80%), còn lại là ông Lại Thế Hà (người đang là chủ tịch HĐQT QCG). Ngành nghề chính là xây dựng các loại nhà, công trình công ích, công trình đường sắt và đường bộ.

Chưa dừng lại ở đó, nữ doanh nhân này còn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư Quốc Cường Land. Doanh nghiệp được thành lập tháng 9/2015. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chồng Huyền My - ông Lầu Đức Duy (sinh năm 1980) cũng là một doanh nhân có tiếng trên thương trường với hàng loạt công ty nổi danh trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú tại Sài Gòn với việc nắm trong tay hàng loạt khách sạn hạng sang ở trung tâm quận 1.

Cả hai tuy đều sở hữu, điều hành khá nhiều doanh nghiệp song kín tiếng trên truyền thông lẫn mạng xã hội. Điều này hoàn toàn đối lập với anh trai - thoải mái công khai cuộc sống thường nhật, gia đình. Huyền My chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của công ty, ảnh Tết cùng gia đình.

