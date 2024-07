Ngoài Hà Tăng và Hà Hồ, Thanh Hằng còn có tình bạn 20 năm với nữ đại gia này

Hoạt động nghệ thuật từ năm 18 tuổi, Thanh Hằng không chỉ có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí mà còn có hội bạn thân cực xịn. Những người thân thiết với "chị đại" có thể kể đến như "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà, "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Hương Giang... Tuy nhiên, ít ai biết được ngoài "song Hà", Thanh Hằng còn có tình bạn với một nhân vật kéo dài gần 2 thập kỷ qua. Những người theo dõi nữ siêu mẫu sẽ thấy cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi du lịch, dạo phố, ăn uống hay xuất hiện ở sự kiện cùng với doanh nhân Lê Anh Thơ - bà xã của Bình Minh.

Anh Thơ từng chia sẻ kết hôn với Bình Minh được 16 năm nhưng đã gắn bó với Thanh Hằng gần 2 thập kỷ. Thậm chí, nam người mẫu còn từng đùa rằng về già chắc mỗi Thanh Hằng chịu được tính cách của Anh Thơ. Nữ doanh nhân chia sẻ suốt nhiều năm bên nhau, cô và Thanh Hằng rất ít khi to tiếng hay bất đồng. Có lần, Thanh Hằng và Anh Thơ cùng rủ nhau đánh lẻ đi du lịch, "chị đại" chỉ việc lái xe còn lại sẽ do bạn thân lo hết.

Thanh Hằng từng dự lễ cưới của Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ cách đây 16 năm

Cả hai có tình bạn kéo dài gần 1 thập kỷ

Nếu xưng hô với Tăng Thanh Hà là "tỷ tỷ - muội muội" thì Thanh Hằng gọi Anh Thơ là "ghệ ruột" vì cả hai đồng cảm, gắn bó từ công việc đến cuộc sống. Dù không hoạt động showbiz nhưng ngoài Thanh Hằng thì Anh Thơ cũng có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều sao Việt như Hoa hậu Hà Kiều Anh, Bảo Thy, Lý Thùy Chang... Cô và Bình Minh cũng thường xuyên tham dự các sự kiện của giới giải trí.

Anh Thơ có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt, cô là thành viên của hội bạn toàn mỹ nhân giàu có và xinh đẹp

Anh Thơ cho biết một trong những điều trùng hợp giữa cô và Thanh Hằng là cả hai đều lấy chồng tên Minh (chồng Thanh Hằng là Nhật Minh còn chồng Anh Thơ là Bình Minh). Nữ doanh nhân là nhân vật xuất hiện trong bức ảnh hiếm của Thanh Hằng và nhạc trưởng Nhật Minh trước khi kết hôn. Cụ thể, vào năm 2021, vợ chồng Anh Thơ đã tham dự một sự kiện tại Phú Quốc, có cả Thanh Hằng và Nhật Minh góp mặt.

Anh Thơ góp mặt trong sự kiện hiếm hoi có Thanh Hằng và Nhật Minh tham dự trước khi công bố kết hôn

Trong đám cưới của Thanh Hằng, Anh Thơ từng nhắn nhủ: "Phải bay cấp tốc về để chứng kiến 'người yêu' cập bến bờ hạnh phúc. Mình tin rằng mình hiểu người ấy vô cùng, và cũng đủ biết anh bạn còn lại để biết thà chậm mà chắc hoàn toàn chính xác trong trường hợp 'duyên tiền định' này. Chúc bạn ấy mãi hạnh phúc nhé, vì bạn thật sự xứng đáng được như vậy".

Vợ chồng Bình Minh hào hứng ra mặt đến chúc phúc Thanh Hằng

Cô dâu ôm lấy bạn thân cực trân trọng trong ngày cưới

Cả hai thường xuyên dạo phố, đi du lịch và đeo đồ đôi với nhau

Anh Thơ và Bình Minh quen biết nhau thông qua "bà mai" là Trương Ngọc Ánh. Thời gian đầu công khai chuyện tình cảm, cả hai gặp không ít khó khăn vì Anh Thơ lớn hơn Bình Minh 4 tuổi. Thậm chí, một số người còn cho rằng Bình Minh cưới Anh Thơ là vì tiềm lực kinh tế mạnh của bà xã nhưng anh khẳng định hai người đến với nhau vì tình cảm mà không bị bất kỳ yếu tố vật chất nào tác động. Cặp đôi lần lượt chào đón 2 cô con gái xinh xắn vào năm 2009 và 2012.

Nói về quan điểm dạy con, Bình Minh chia sẻ: "Các bé nhà mình chỉ biết ba mẹ cũng có chút chút nổi tiếng, kiểu như thầy cô hay bạn bè con có biết đến, chứ không nghĩ ba mẹ rất nổi tiếng và thành đạt đâu. Nếu để ý sẽ thấy hai bé An Nhiên và An Như vẫn sống rất đúng tuổi của mình mặc dù trông bên ngoài thì rất 'to xác'. Anh Thơ cũng thường giải thích mẹ là dân công sở, đi làm bằng thực lực nên nếu các bé muốn vẫn có thể đạt được chứ không có gì quá to tát hay ghê gớm để phải áp lực".

Anh Thơ và Bình Minh có gia đình viên mãn, hạnh phúc

Hiện tại, Bình Minh không còn hoạt động showbiz nhiều như trước, anh tập trung phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh riêng. Anh cho biết tuy không cùng kinh doanh nhưng vợ giúp đỡ, cho nhiều lời khuyên vì có kinh nghiệm. Trên trang cá nhân, vợ Bình Minh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình cùng nhau đi du lịch trong và ngoài nước rất vui vẻ, hạnh phúc.