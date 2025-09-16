Ngoại binh từng ghi bàn ở Champions League rời CLB V.League chỉ sau 19 ngày, sang đá giải Malaysia

Còn nhớ hôm 12/8 vừa qua, CLB Công an TP.HCM công bố bản hợp đồng có tên Noel Mbo với thời hạn 1 năm. Tuy nhiên chỉ sau 2 trận đấu với 1 kiến tạo, ngoại binh này đã phải khăn gói rời đi.

Điểm đến của anh là CLB Kelantan hiện đang chơi tại giải VĐQG Malaysia. Hợp đồng giữa hai bên được ký vào ngày 31/8 và có thời hạn đến hết tháng 5/2026.

Noel Mbo phải sớm rời CLB Công an TP.HCM.

Noel Mbo sinh năm 1999, mang hai quốc tịch Anh và CHDC Congo. Trên Transfermarkt, Noel Mbo hiện được định giá 325.000 euro (gần 10 tỷ đồng). Với chiều cao 1m85, khả năng không chiến được đánh giá là lợi thế của chân sút này. Cùng với đó, Noel Mbo cũng có nhiều năm chơi bóng tại châu Âu, thậm chí còn được ra sân ở Champions League.

Cụ thể, Noel Mbo từng khoác áo nhiều CLB tại Anh, Thụy Điển rồi cùng FK Panevėžys vô địch giải VĐQG Lithuanian. Thành tích này giúp anh có một mùa giải 2024/25 đầy thú vị. Từ ngày 9/7/2024 đến 22/8/2024, Noel Mbo lần lượt được ra sân tại vòng loại của cả 3 cúp châu Âu là Champions League, Europa League và Conference League.

Trong đó, tiền đạo này đóng góp 1 bàn thắng, giúp đội nhà đánh bại HJK Helsinki (Phần Lan) 3-0 ở trận lượt đi vòng loại thứ nhất UEFA Champions League 2024/25.

Noel Mbo không được CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giữ lại sau V.League 2024/25.

Đến cuối tháng 8/2024, Noel Mbo rời châu Âu, tới Việt Nam đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở V.League, chân sút này có 22 lần ra sân (đều đá chính), ghi 4 bàn thắng và có 3 kiến tạo. Tuy nhiên cuối cùng anh đã không được CLB giữ lại.

