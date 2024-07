Ngoài Bắc Giang, Khánh Hòa và Thanh Hóa, những địa phương nào cũng ghi nhận GRDP tăng trưởng 2 con số trong nửa đầu năm 2024?

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của 6 tháng đầu năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024. Theo đó, xét theo từng địa phương, Bắc Giang dẫn đầu cả nước với tăng trưởng GRDP trong nửa đầu năm 2024 đạt 14,14%. Đứng ở vị trí thứ hai là Khánh Hòa với GRDP tăng 12,73%. Với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,5%, Thanh Hóa là địa phương có tăng trưởng kinh tế cao thứ 3 cả nước.

Không chỉ có 3 địa phương kể trên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, có 4 tỉnh, thành phố khác cũng ghi nhận tăng trưởng GRDP vượt ngưỡng 10%.

Hà Nam: 10,39%

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 26.891 tỷ đồng, tăng 10,35% so với cùng kỳ năm 2023. Cục Thống kê Hà Nam cho biết, GRDP của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2021 trở lại đây.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp, xây dựng vẫn giữ vai trò chủ đạo, 6 tháng ước đạt 17.443,9 tỷ đồng, tăng 13,26% so với cùng kỳ (đóng góp 81% vào mức tăng chung), riêng khu vực công nghiệp ước đạt 15.491,2 tỷ đồng, tăng 14,82% so với cùng kỳ (đóng góp 79,3%); Khu vực dịch vụ ước đạt 5.693,6 tỷ đồng, tăng 7,22% so cùng kỳ (đóng góp 15,2%); Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ước đạt 2.131,3 tỷ đồng, tăng 1,06% so cùng kỳ (đóng góp 0,9%); Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 1.622,2 tỷ đồng, tăng 4,75% so cùng kỳ (đóng góp 2,9% vào mức tăng chung).

Với kết quả này, tỉnh Hà Nam đạt mức tăng trưởng đứng thứ 1 trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng và đứng thứ 4 toàn quốc.

Hải Phòng: 10,32%

Số liệu của Cục Thống kê Hải Phòng cho hay, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm năm 2024 ước tăng 10,32% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch năm 2024 tăng 11,50%-12%), đứng thứ 5 cả nước và thứ 2 vùng đồng bằng Sông Hồng. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,86%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,76%, đóng góp 6,68 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 8,54%, đóng góp 3,25 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,77%, đóng góp 0,35 điểm phần trăm.

Về cơ cấu kinh tế trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 3,7%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 50,49%; khu vực dịch vụ chiếm 40,06%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,75%.

Trà Vinh: 10,27%

Theo Cục Thống kê Trà Vinh, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước tính tăng 10,27% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 1 trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và xếp thứ 6 trên cả nước.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,51%, đóng góp 0,94 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 22,15%, đóng góp 7,54 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,25%, đóng góp 1,75 điểm phần trăm.

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 23,51%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 40,95%; khu vực dịch vụ chiếm 30,16%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,38 (Cơ cấu tương ứng của 6 tháng đầu năm 2023 là 25,07%; 37,52%; 31,51%; 5,9%).

Hải Dương: 10%

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt cao hơn so với kịch bản đề ra (tăng 8,22%). Trong đó, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,52%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,71%; khu vực dịch vụ tăng 6,93%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,9%. Với kết quả này, tỉnh Hải Dương có mức tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng và đứng thứ 7 toàn quốc.