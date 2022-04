Ngô Thanh Vân: Tên tuổi vươn ra thế giới, đón hạnh phúc muộn ở tuổi 43

Từ Á hậu Việt Nam tới "đả nữ" được Hollywood chú ý

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, định cư từ nhỏ ở Na Uy. Trong những ngày tháng sống nơi đất khách quê người, cô sống rất vất vả, phải làm nhiều nghề khác nhau.

Năm 18 tuổi, Ngô Thanh Vân đi trọ học xa gia đình, tự lo tiền ăn, tiền nhà, tiền mua sách vở và các chi phí khác. Cô tận dụng tất cả các ngày thứ 7, Chủ nhật và 3 buổi chiều trong tuần để đi làm chạy bàn, rửa bát, đứng bán fastfood trong nhà hàng, làm thu ngân siêu thị...

"Tôi phải bê những cái đĩa rất to, nặng và nóng hổi chạy như làm xiếc giữa các dãy bàn, với đôi chân gầy nhỏ và cổ tay yếu ớt. Chân tôi thường xuyên đau nhức và mỏi ghê gớm. Rồi tôi đứng bán fastfood ở một ga xe lửa, đứng suốt không bao giờ được ngồi, dù mỏi chân và không có khách.

Tôi cũng đi làm thu ngân ở siêu thị, hầu như tôi không biết chê việc gì, dù có nhiều việc vượt quá sức lực của tôi. Nhiều đêm, lầm lũi trở về nhà trọ, vừa đi vừa nhai một mẩu bánh mì nguội ngắt, âm thầm khóc", Ngô Thanh Vân tâm sự trên Hoa học trò.



Ngô Thanh Vân từng trải qua một tuổi thơ rất vất vả, khó nhọc

Năm 1999, cô tự thưởng cho bản thân một chuyến về thăm Việt Nam sau khi tốt nghiệp đại học. Nào ngờ, cơ duyên nghệ thuật đã tìm đến với Ngô Thanh Vân. Sau khi đạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh, cô bắt đầu bước chân vào giới showbiz với vai trò người mẫu.

Đồng thời, Ngô Thanh Vân cũng phát triển sự nghiệp ca hát và đạt được một số thành tích nhất định nhờ sự giúp đỡ của nhạc sĩ Quốc Bảo. Một số bản hit được chú ý của Ngô Thanh Vân có thể kể đến: "Cho người tình xa", "Hát một mình"...

Năm 2004, Ngô Thanh Vân được kênh truyền hình MTV châu Á chọn vào vai Thúy - cô gái người Việt giỏi võ - trong bộ phim truyền hình âm nhạc “Rouge”. Đây cũng là cột mốc đầu tiên mang tên tuổi của Ngô Thanh Vân vươn ra thế giới.

Sau đó, Ngô Thanh Vân tiếp tục tham gia một vai nhỏ trong phim "Star Wars: Jedi cuối cùng" và góp mặt trong "Bright" - một bộ phim kỳ ảo của Mỹ được phát hành trên hệ thống Netflix với vai nữ sát thủ.

Trong năm 2020, cô tham gia phim "The Old Guard" (đóng cùng Charlize Theron), nhận được nhiều lời khen.

Được biết, Ngô Thanh Vân từng được mời tham gia một vai diễn trong "Kong: Đảo đầu lâu" nhưng do lịch làm việc và kịch bản bị sửa nhiều nên cô đã từ bỏ.



Nữ diễn viên cũng được mời tham gia vòng tuyển diễn viên cho "Biệt đội cảm tử" và "Wonder Wonman: Nữ thần chiến binh"… nhưng cùng thời gian này, cô đang sản xuất một dự án phim riêng nên đành vắng mặt.



Một trong những bom tấn đình đám trong sự nghiệp của Ngô Thanh Vân là "Star Wars: The last Jedi". Trong phim cô vào nữ phi công Paige Tico.

Ngô Thanh Vân tham gia vào phim "The Old Guard" với vai Quỳnh - bạn chiến đấu đầu tiên của nữ thủ lĩnh Andromache (Charlize Theron).

Nữ diễn viên từng góp mặt trong bom tấn điện ảnh "Bright" cùng Will Smith. Cô vào vai Tiên - một sát thủ loài hắc tiên phục vụ cho Leilah. Nhân vật của cô mang thần thái lạnh lùng, mặc đồ đen và có mái tóc bạch kim, thuộc phe đối lập với nhân vật Scott Ward của Will Smith.

Ngô Thanh Vân trong "Ngọa hổ tàng long" phần hai.

Không chỉ mang diễn xuất vươn ra thế giới, Ngô Thanh Vân còn là chủ nhân của những "bom tấn điện ảnh" trong nước. Năm 2007, "Dòng máu anh hùng" do Ngô Thanh Vân đóng vai chính ra rạp thành công và giúp cô nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại LHP Việt nam lần thứ 15.

Kể từ đó, cô tiếp tục gây ấn tượng với hàng loạt vai khác trong "Bẫy rồng", "Ngọc viễn đông", "Hai Phượng"... Danh xưng "đả nữ" của Ngô Thanh Vân đến tận bây giờ vẫn chưa có nữ diễn viên trẻ nào khác có thể giành được.

Có thể nói trong suốt 20 năm tạo dựng sự nghiệp của mình, Ngô Thanh Vân luôn khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi với những cố gắng vượt bậc của mình. Không ồn ào náo nhiệt, Ngô Thanh Vân từng chút thực hiện tham vọng vươn xa hơn nữa trong các vai trò khác nhau, khẳng định bản thân không chỉ ở trong nước mà còn cả thị trường quốc tế.

Hạnh phúc đến muộn ở tuổi ngoài 40

Là một người rất kín tiếng, Ngô Thanh Vân gần như không bao giờ tiết lộ về chuyện tình cảm của mình với truyền thông. Trong một lần hiếm hoi trải lòng, cô cho biết đường tình cảm của mình khá lận đận. Cô từng trải qua 2 mối tình có khởi đầu tốt đẹp nhưng kết thúc buồn.

Vì thế, mất một thời gian khá dài dài, Ngô Thanh Vân tập trung hoàn toàn thời gian và tâm trí cho công việc, lấy đó là niềm vui lớn nhất và duy nhất của mình.



Mãi tới khi đã ngoài 40 tuổi, Ngô Thanh Vân mới tìm thấy người đàn ông giúp cô lấy lại được niềm tin trong tình yêu.

Tháng 11/2021, Ngô Thanh Vân công khai tình yêu với bạn trai kém 11 tuổi Huy Trần. Anh là một Việt kiều Đức, hiện đang kinh doanh thời trang và làm chủ một nhà hàng ở TP.HCM, từng được công chúng biết đến khi tham gia "Người ấy là ai" và "Cuộc đua kì thú".

Tháng 3/2022, Ngô Thanh Vân chính thức nhận lời cầu hôn của bạn trai kém tuổi. "Huy có tình yêu thương dành cho tất cả mọi thứ xung quanh anh, nó khiến Vân cảm thấy yên tâm khi chọn Huy làm điểm tựa của cuộc đời mình từ đây về sau", cô tiết lộ lý do nhận lời cầu hôn của bạn trai trên Người lao động.

Được biết, hai người đã có một khoảng thời gian sống chung trước khi quyết định chính thức trở thành vợ chồng. Theo Ngô Thanh Vân, việc sống chung này giúp hai người có thể hiểu bạn đời một cách sâu sắc, cặn kẽ, chi tiết ở đủ mọi khía cạnh, để biết rằng đây có thật sự thà "the right one" (đúng người) hay không?

Những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trong thời gian chung sống bên nhau trước đám cưới

Hiện tại, cặp đôi đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 5 này tại một resort 5* nổi tiếng bậc nhất tại Đà Nẵng. Thiệp mời cũng đã được gửi đến những người thân thiết, để có mặt chứng kiến giây phút hạnh phúc của nàng "đả nữ" khi đã ngoài 40 tuổi.

Có thể thấy, sau tất cả những nỗ lực và cố gắng, vượt qua nhiều thử thách khó khăn trong cả tình yêu lẫn cuộc sống, Ngô Thanh Vân đang có một cái kết viên mãn dành cho mình.

https://soha.vn/ngo-thanh-van-ten-tuoi-vuon-ra-the-gioi-don-hanh-phuc-muon-o-tuoi-43-20220427163902868.htm