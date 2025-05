Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, trong 4 tháng đầu năm 2025, các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, xử lý hơn 34.000 vụ việc vi phạm, đã khởi tố hình sự gần 1.400 vụ, hơn 2.100 đối tượng. Trong đó, một loạt vụ án nghiêm trọng, lớn, điển hình gần đây đã bị khởi tố.

Vụ lợi bất chấp

Theo đó, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại Công ty Asia Life, Công ty Chị Em Rọt và một số công ty liên quan tại TP HCM và tỉnh Đắk Lắk. Trong vụ án này, những người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã bị khởi tố, bắt tạm giam, như: hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên; Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt; Nguyễn Thị Thái Hằng - còn gọi là Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt - cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Theo cơ quan chức năng, thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác chung. Trong đó, hoa hậu Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần. Sau khi ra mắt sản phẩm, hoa hậu Thùy Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh, đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm. Công an xác định Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỉ đồng, riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỉ đồng.

Ngày 26-4, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) và Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và 2 người khác về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Kết quả khám xét tại các kho hàng và một số cơ sở kinh doanh, công an đã thu giữ số lượng thực phẩm chức năng đặc biệt lớn, đa dạng về chủng loại, được phân phối rộng rãi trên cả nước với tổng số thực phẩm chức năng thu giữ khoảng 100 tấn.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai kiểm tra sản phẩm tại Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai. Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Liên quan vụ án này, Bộ Công an sau đó đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong cùng 4 người khác về tội "Nhận hối lộ". Công an xác định để được sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng, doanh nghiệp (DN) của Mạnh cần có giấy chứng nhận GMP (có hiệu lực 3 năm) và giấy công bố sản phẩm do Cục An toàn thực phẩm cấp. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ quy trình, nhóm DN đã chi khoảng 3,2 tỉ đồng cho một số lãnh đạo, cán bộ để lách các lỗi trong thẩm định và hậu kiểm. Từ đó, các bị can tạo điều kiện cho 2 nhà máy MediPhar và MediUSA trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp 4 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt; cấp 207 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (cấp phép) cho 207 sản phẩm thực phẩm chức năng của 9 công ty thuộc hệ sinh thái do Mạnh điều hành.

Hàng giả bủa vây thị trường

Cũng trong tháng 4-2025, Bộ Công an cũng triệt phá đường dây do Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường cùng 6 người khác liên quan vụ sản xuất, buôn bán sữa giả tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group. Theo cơ quan công an, tháng 8-2021, Cường, Hà nắm bắt được nhu cầu sử dụng sữa bột trong nước. Do đó, 2 bị can này thành lập Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma (TP Hà Nội) và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group (TP Hà Nội) để tổ chức sản xuất - kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm sữa bột giả. Bộ Công an xác định đến nay, đường dây này đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại, dành cho người bị đái tháo đường, suy thận, trẻ sinh non và phụ nữ có thai. Những nhãn hiệu sữa này được quảng cáo, công bố có chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, bột óc chó... Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, sữa của 2 công ty trên không có những chất này, chất lượng đạt dưới 70% mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả. Trong khoảng 4 năm, cơ quan chức năng xác định doanh thu từ việc bán các hộp sữa trên là gần 500 tỉ đồng.

Tại tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group do ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng) làm đại diện pháp luật bị phát hiện phân phối sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body và dầu gội Hanayuki Shampoo không đạt chất lượng.

Cụ thể, kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body (lô 0010125) công bố chỉ số SPF 50 nhưng thực tế chỉ đạt SPF 2.4, thấp hơn gần 21 lần. Điều này vi phạm nghiêm trọng quy định về ghi nhãn và công bố chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng nắng và tổn thương da nghiêm trọng cho người dùng. Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm này, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về dấu hiệu hàng giả.

Sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo cũng không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật và phát hiện chất bảo quản 2-phenoxyethanol không được ghi trên nhãn. Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã ra thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi cả 2 sản phẩm trên. Cả hai sản phẩm đều được sản xuất tại Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Siết chặt quản lý Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng "nhà làm" không phép, không công bố chất lượng đang tràn lan trên các nền tảng trực tuyến như Facebook, TikTok và sàn thương mại điện tử. Các sản phẩm này thường không có nhãn hiệu, thành phần rõ ràng, địa chỉ sản xuất và chưa được cấp phép lưu hành. TS Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam, nhấn mạnh vấn nạn này không chỉ ảnh hưởng đến thương hiệu mà còn khiến người dân sử dụng sản phẩm độc hại. Đại diện Công ty Dược Dưỡng Hảo đề xuất cần siết chặt khâu cấp phép, tập huấn đạo đức kinh doanh cho DN và quy định sản phẩm bán trên thị trường phải có mã vạch để kiểm soát chất lượng. T.Nhân

Phải răn đe đúng mức Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, không đồng tình với đề xuất bãi bỏ án tử hình đối với tội sản xuất, kinh doanh thuốc giả, cho rằng điều này không phù hợp với logic quản lý. Bà giải thích rằng trong bối cảnh tình hình thuốc giả, thuốc kém chất lượng tại Việt Nam đang phức tạp, việc tăng mức phạt là cần thiết để răn đe, khiến các đối tượng có ý định phạm pháp phải khiếp sợ. Bà dẫn chứng việc tăng mức phạt vi phạm giao thông, dù ban đầu gây phản ứng nhưng đã góp phần cải thiện tình hình. Bà Lan nhấn mạnh thuốc giả là mặt hàng siêu lợi nhuận, nên nếu không có chế tài thích đáng, các đối tượng sẽ bất chấp để kiếm tiền. Hơn nữa, hệ thống phân phối thuốc ở Việt Nam rất đa dạng, từ cửa hàng trực tiếp đến bán hàng trực tuyến, trong khi người dân lại dễ dãi trong việc mua thuốc. Để minh chứng cho hiệu quả của biện pháp mạnh, bà nhắc lại vụ việc năm 2007 tại Trung Quốc, khi Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý dược phẩm và thực phẩm quốc gia Trịnh Tiêu Du bị tử hình vì nhận hối lộ và lơi lỏng quản lý thuốc giả dẫn đến chết người. Nhờ vậy, thị trường dược phẩm của nước này đã có những cải thiện đáng kể. Về vấn đề an toàn thực phẩm, bà Lan cho biết luật hiện hành cho phép nhà sản xuất tự công bố, tự sản xuất và nhà nước thực hiện hậu kiểm. Tuy nhiên, bà thừa nhận cơ chế hậu kiểm hiện tại chưa hiệu quả. Bà chia sẻ nỗi lo lắng: "TP HCM có gần 300.000 sản phẩm thực phẩm tự công bố, tự sản xuất - số lượng khổng lồ. Thật sự mà nói, nhiều đêm tôi gặp ác mộng vì không biết làm cách nào hậu kiểm cho hết và sự cố sẽ xảy ra lúc nào". Nguyên nhân của tình trạng này là do công tác hậu kiểm không thể số hóa hoàn toàn mà bắt buộc phải có con người thực hiện với đầy đủ quy trình, trong khi nhân sự lại giảm dần, thậm chí sắp tới còn bỏ thanh tra chuyên ngành và thanh tra cấp huyện. Để đối phó với thách thức này, giải pháp của TP HCM là tập trung vào các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao, tiến hành kiểm tra đầy đủ từ điều kiện pháp lý, cơ sở vật chất, con người đến lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (có độc hại hay không) và các chỉ tiêu chất lượng theo công bố của nhà sản xuất. Một ưu điểm của TP HCM trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ có một đầu mối chịu trách nhiệm. Do đó, khi xảy ra bất cứ vụ việc nào, Sở An toàn thực phẩm TP HCM sẽ trực tiếp vào cuộc xử lý mà không cần xác định trách nhiệm thuộc về đơn vị nào. N.Ánh